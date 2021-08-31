Жерсон Родригеш в Милане прошел медосмотр перед трансфером в Салернитану

Ожидается, что сделка будет финализирована в ближайшие часы

  • 31.08.2021 19:16
  • 2253 просмотра
  • 3 комментария
Жерсон Родригеш в Милане прошел медосмотр перед трансфером в Салернитану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш находится в Италии, где готовится завершить переход в «Салернитану».

Сообщается, что сегодня игрок сборной Люксембурга в сопровождении представителей «Салернитаны» в Милане успешно прошел медицинский осмотр, и теперь для завершения его трансфера клубам не хватает сущих формальностей.

По сути, «Салернитана» ждет обмена документов с «Динамо», чтобы объявить о переходе Родригеша.

Напомним, накануне сообщалось, что «Динамо» не устраивают предложенные итальянским клубом 2 миллиона евро за переход Жерсона.

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Источник — Tutto Salernitana

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 31.08.2021 19:40
    -1
    Родригеш интересный игрок, но Динамо он не нужен. Характер сложный, а вингеров и без него в Динамо полно. Но самого Родригеша я не понял. В Динамо он постоянно светился в Европе, а в Салернитане будет светиться только в Италии.
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    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 19:36
    -4
    Бегут с тонущего корабля.
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    wladimir_skidan
    wladimir_skidan, 31.08.2021 19:34
    +1
    Во Суркис махинатор выпаривал Супрягу, а когда те согласились то продал Родригеша)))))
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