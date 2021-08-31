Жерсон Родригеш в Милане прошел медосмотр перед трансфером в Салернитану

Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш находится в Италии, где готовится завершить переход в «Салернитану».

Сообщается, что сегодня игрок сборной Люксембурга в сопровождении представителей «Салернитаны» в Милане успешно прошел медицинский осмотр, и теперь для завершения его трансфера клубам не хватает сущих формальностей.

По сути, «Салернитана» ждет обмена документов с «Динамо», чтобы объявить о переходе Родригеша.

Напомним, накануне сообщалось, что «Динамо» не устраивают предложенные итальянским клубом 2 миллиона евро за переход Жерсона.