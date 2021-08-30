Динамо пока не может договориться о продаже Родригеша в Италию

Луческу игрок не нужен

  • 30.08.2021 17:11
  • 1771 просмотр
  • 9 комментариев
Динамо пока не может договориться о продаже Родригеша в Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, «Динамо» не устраивают предложения, которые есть по вингеру Жерсону Родригешу. К игроку проявляют интерес итальянские клубы, но договориться не удается.

Главным претендентом на Жерсона является «Салернитана», однако 2 миллиона евро, предложенные за футболиста, не убедили киевский клуб.

Несмотря на достаточно удачный минувший сезон, сейчас Родригеш не входит в планы наставника Мирчи Луческу.

Игрок в нынешнем сезоне УПЛ провел 3 матча.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 30.08.2021 17:36
    0
    -smart--Forever, 30.08.2021 17:23
    Трындец, я валяюсь с клоун -бизнесмена Сурка
    Вот смотри форевка , твой коттедж в ДЫныры , изображённый на моей аватарке , стоит 100 рублей .
    Ты бы согласился продать его за 50 ? Наверное нет
    Вот и ДК не хочет отдавать игрока дешевле его стоимости , а в клубе люди уже явно посмвшленнее тебя будут
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 30.08.2021 17:31
    0
    vovadocent, 30.08.2021 17:15
    Блін, можна подумати в Динамо вінгерів - греблю гати. Він - добротний гравець, і під керівництвом доброго тренера мав би рубати
    Нормальный игрок но проблемный....
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 30.08.2021 17:30
    0
    vovadocent, 30.08.2021 17:15
    Блін, можна подумати в Динамо вінгерів - греблю гати. Він - добротний гравець, і під керівництвом доброго тренера мав би рубати
    Та звичайний посередній гравець Родрігес, та ще й систиматично порушує режим, таке щастя давно пора сплавити з команди.
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 30.08.2021 17:30
    0
    LupinZ, 30.08.2021 17:19
    скорее он не хочет сидеть на лавке в дыре
    То , что оно сейчас показывает - только для лавки. Ну у хвостатых выглядел бы и в основе против Минтая.
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 30.08.2021 17:23
    -1
    Трындец, я валяюсь с клоун -бизнесмена Сурка
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:20
    -3
    но дыре виднее кто сильнее как футболист, Антюх или Родришег
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:19
    -2
    kadaad ., 30.08.2021 17:15
    Если не хочет играть в Динамо, то конечно он не нужен тренеру.
    скорее он не хочет сидеть на лавке в дыре
    Ссылка
    kadaad .
    kadaad ., 30.08.2021 17:15
    +4
    Если не хочет играть в Динамо, то конечно он не нужен тренеру.
    Ссылка
    vovadocent
    online
    vovadocent, 30.08.2021 17:15
    +1
    Блін, можна подумати в Динамо вінгерів - греблю гати. Він - добротний гравець, і під керівництвом доброго тренера мав би рубати
    Ссылка
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