Динамо пока не может договориться о продаже Родригеша в Италию

По информации СМИ, «Динамо» не устраивают предложения, которые есть по вингеру Жерсону Родригешу. К игроку проявляют интерес итальянские клубы, но договориться не удается.
Главным претендентом на Жерсона является «Салернитана», однако 2 миллиона евро, предложенные за футболиста, не убедили киевский клуб.
Несмотря на достаточно удачный минувший сезон, сейчас Родригеш не входит в планы наставника Мирчи Луческу.
Игрок в нынешнем сезоне УПЛ провел 3 матча.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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Ты бы согласился продать его за 50 ? Наверное нет
Вот и ДК не хочет отдавать игрока дешевле его стоимости , а в клубе люди уже явно посмвшленнее тебя будут
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