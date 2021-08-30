Динамо пока не может договориться о продаже Родригеша в Италию

По информации СМИ, «Динамо» не устраивают предложения, которые есть по вингеру Жерсону Родригешу. К игроку проявляют интерес итальянские клубы, но договориться не удается.

Главным претендентом на Жерсона является «Салернитана», однако 2 миллиона евро, предложенные за футболиста, не убедили киевский клуб.

Несмотря на достаточно удачный минувший сезон, сейчас Родригеш не входит в планы наставника Мирчи Луческу.

Игрок в нынешнем сезоне УПЛ провел 3 матча.