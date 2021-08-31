Кухаревич близок к аренде в бельгийский клуб

Украинской форвард «Труа» может продолжить карьеру в «Левене»

  • 31.08.2021 22:08
  • 1354 просмотра
  • 2 комментария
Кухаревич близок к аренде в бельгийский клуб
© ФК Труа. Николай Кухаревич

Форвард «Труа» Николай Кухаревич может в ближайшее время перейти в бельгийский «Левен». Речь идет о годичной аренде.

Сейчас Кухаревич уже проходит медобследование в «Левене». Клуб на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, Кухаревич перебрался в «Труа» из львовского «Руха» нынешним летом. За это время он принял участие в одном матче Лиги 1, проведя на поле 15 минут в игре с ПСЖ.

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Источник — Nieuwsblad.be

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 22:30
    0
    Какой молодец.
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 31.08.2021 22:29
    0
    Клоунада. Не встиг перейти в нещасний клуб в Лізі 1, як уже в бельгію в оренду. Виступав би за рух хоч грав би з топ-клубами східноєвропейськими. А так...в болото зайшов
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