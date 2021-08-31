Кухаревич близок к аренде в бельгийский клуб

Форвард «Труа» Николай Кухаревич может в ближайшее время перейти в бельгийский «Левен». Речь идет о годичной аренде.

Сейчас Кухаревич уже проходит медобследование в «Левене». Клуб на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, Кухаревич перебрался в «Труа» из львовского «Руха» нынешним летом. За это время он принял участие в одном матче Лиги 1, проведя на поле 15 минут в игре с ПСЖ.