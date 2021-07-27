ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал еще шестерых новых игроков

«Минай» официально сообщил о подписании еще 6 новых футболистов: Игоря Гончара, Виктора Лиховодько, Богдана Векляка, Олега Горина, Олега Синегуба и Андрея Семенко. Все они – защитники.

28-летний Игорь Гончар уже хорошо известен закарпатским болельщикам. В сезоне 2015/2016 он выступал за «Говерлу». Прошлый сезон провел в армянском «Алашкерте», ранее выступал за молодежную сборную Украины.

29-летний Виктор Лиховодько в прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за «Черноморец». Также выступал за «Арсенал», «Верес» и «Горняк-Спорт».

21-летний Богдан Векляк уже имеет опыт игры в УПЛ – в прошлом сезоне он выступал за «Олимпик» Донецк. Его ровесник Олег Горин также является воспитанником львовского футбола, был в структуре «Карпат», «Львова» и «Вереса». Также выступал за польскую «Ягеллонию» и юношескую сборную Украины.

32-летний Олег Синегуб провел 4 сезона в «Ингульце». Также играл за черкасский «Днепр», «Арсенал» Белая Церковь, «Еднисть» и «Черкащину».

28-летний Андрей Семенко последние полтора года также провел в «Ингульце». Кроме этого, играл за «Колос» и «Оболонь».

Суммарно сегодня «Минай» подписал 10 новых игроков. Ранее к клубу присоединились Евгений Селезнев и еще три игрока.