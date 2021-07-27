ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал еще шестерых новых игроков

У клуба уже десять новичков за день

  • 27.07.2021 18:10
  • 2169 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал еще шестерых новых игроков
© ФК Минай

«Минай» официально сообщил о подписании еще 6 новых футболистов: Игоря Гончара, Виктора Лиховодько, Богдана Векляка, Олега Горина, Олега Синегуба и Андрея Семенко. Все они – защитники.

28-летний Игорь Гончар уже хорошо известен закарпатским болельщикам. В сезоне 2015/2016 он выступал за «Говерлу». Прошлый сезон провел в армянском «Алашкерте», ранее выступал за молодежную сборную Украины.

29-летний Виктор Лиховодько в прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за «Черноморец». Также выступал за «Арсенал», «Верес» и «Горняк-Спорт».

21-летний Богдан Векляк уже имеет опыт игры в УПЛ – в прошлом сезоне он выступал за «Олимпик» Донецк. Его ровесник Олег Горин также является воспитанником львовского футбола, был в структуре «Карпат», «Львова» и «Вереса». Также выступал за польскую «Ягеллонию» и юношескую сборную Украины.

32-летний Олег Синегуб провел 4 сезона в «Ингульце». Также играл за черкасский «Днепр», «Арсенал» Белая Церковь, «Еднисть» и «Черкащину».

28-летний Андрей Семенко последние полтора года также провел в «Ингульце». Кроме этого, играл за «Колос» и «Оболонь».

Суммарно сегодня «Минай» подписал 10 новых игроков. Ранее к клубу присоединились Евгений Селезнев и еще три игрока.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 27.07.2021 18:49
    0
    Жест Синегуба называется "Испанский стыд". Интересно, за что ему стыдно?)))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 18:30
    +1
    Одна запитання на хворобу їх пачками підписувати? Хіба не можна було підсилитись якісно локально?
    Хоча після того як вони кармільца взяли вже нічому не дивуєшся
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 18:30
    +1
    Одна запитання на хворобу їх пачками підписувати? Хіба не можна було підсилитись якісно локально?
    Хоча після того як вони кармільца взяли вже нічому не дивуєшся
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 27.07.2021 18:49
    0
    Жест Синегуба называется "Испанский стыд". Интересно, за что ему стыдно?)))
    Ссылка
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