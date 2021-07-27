ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал еще шестерых новых игроков

«Минай» официально сообщил о подписании еще 6 новых футболистов: Игоря Гончара, Виктора Лиховодько, Богдана Векляка, Олега Горина, Олега Синегуба и Андрея Семенко. Все они – защитники.
28-летний Игорь Гончар уже хорошо известен закарпатским болельщикам. В сезоне 2015/2016 он выступал за «Говерлу». Прошлый сезон провел в армянском «Алашкерте», ранее выступал за молодежную сборную Украины.
29-летний Виктор Лиховодько в прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за «Черноморец». Также выступал за «Арсенал», «Верес» и «Горняк-Спорт».
21-летний Богдан Векляк уже имеет опыт игры в УПЛ – в прошлом сезоне он выступал за «Олимпик» Донецк. Его ровесник Олег Горин также является воспитанником львовского футбола, был в структуре «Карпат», «Львова» и «Вереса». Также выступал за польскую «Ягеллонию» и юношескую сборную Украины.
32-летний Олег Синегуб провел 4 сезона в «Ингульце». Также играл за черкасский «Днепр», «Арсенал» Белая Церковь, «Еднисть» и «Черкащину».
28-летний Андрей Семенко последние полтора года также провел в «Ингульце». Кроме этого, играл за «Колос» и «Оболонь».
Суммарно сегодня «Минай» подписал 10 новых игроков. Ранее к клубу присоединились Евгений Селезнев и еще три игрока.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хоча після того як вони кармільца взяли вже нічому не дивуєшся
Хоча після того як вони кармільца взяли вже нічому не дивуєшся
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.