Вслед за Селезневым Минай подписал еще троих новичков

«Минай» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами. Клуб усилился нападающим Олегом Вишневским, хавбеком Эдвардом Кобаком и форвардом Иваном Станковичем.

25-летний Вишневский является воспитанником ужгородского СДЮШОР, поиграл в чемпионате области, а также в клубах Словакии. Последний сезон провел за ФК «Ужгород». Во Второй лиге он сыграл 13 матчей, забил 5 голов. С клубом заключил соглашение на 2 года.

19-летний Кобак является воспитанником донецкого «Шахтера». В последнем сезоне за дубль «горняков» он сыграл 18 матчей, где забил 10 голов. Имеет опыт выступлений в юношеской Лиге чемпионов. По позиции - правый вингер, хотя при необходимости может сыграть и слева. «Минай» арендовал Кобака на 1 год.

19-летний Станкович был одним из лучших бомбардиров мукачевского «Мункачи» последних лет. Этот футболист поможет молодежной команде клуба.

До этого «Минай» объявил о подписании контракта с Евгением Селезневым.