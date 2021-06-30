ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отправил защитника в аренду в болгарский Локомотив

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков в следующем сезоне будет играть за болгарский «Локомотив».

Украинский футболист проведет в Пловдиве ближайший год на правах аренды.

«Локомотив» стал серебряным призером чемпионата Болгарии, а «Мариуполь» финишировал на 11-м месте в УПЛ.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 19 матчей за приазовский клуб, без забитых голов.