ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отправил защитника в аренду в болгарский Локомотив

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков в следующем сезоне будет играть за болгарский «Локомотив».
Украинский футболист проведет в Пловдиве ближайший год на правах аренды.
«Локомотив» стал серебряным призером чемпионата Болгарии, а «Мариуполь» финишировал на 11-м месте в УПЛ.
В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 19 матчей за приазовский клуб, без забитых голов.
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