ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отправил защитника в аренду в болгарский Локомотив

Защитник «Мариуполя»​​​​​​​ Алексей Быков проведет в Пловдиве ближайший год

  • 30.06.2021 23:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отправил защитника в аренду в болгарский Локомотив
© ФК Локомотив Пловдив. Алексей Быков

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков в следующем сезоне будет играть за болгарский «Локомотив».

Украинский футболист проведет в Пловдиве ближайший год на правах аренды.

«Локомотив» стал серебряным призером чемпионата Болгарии, а «Мариуполь» финишировал на 11-м месте в УПЛ.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 19 матчей за приазовский клуб, без забитых голов.

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