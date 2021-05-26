ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал защитника. Третий новичок команды

Павел Полегенько пополнил состав команды

  • 26.05.2021 16:27
  • 1457 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал защитника. Третий новичок команды
© inhulets.com

Официальный сайт «Ингульца» сообщил о подписании контракта с правым защитником Павлом Полегенько.

26-летний игрок в минувшем сезоне УПЛ провел в составе «Десны» 10 матчей. Ранее выступал за «Динамо-2», «Говерлу» и «Мариуполь».

Полегенько стал третьим новичком команды в межсезонье после Артема Ситало и Темура Чогадзе.

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Источник — ФК Ингулец

(2 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 26.05.2021 16:57
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Боров обещал что первый сезон в премьер лиги они играют на старых дрожжах а в следующем будет усиление. Вот уже 3 новичок пошёл. Я думаю Ингулец будет выглядеть по лучше, чем в этом сезоне...
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    KARABAS55
      KARABAS55, 26.05.2021 16:57
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Боров обещал что первый сезон в премьер лиги они играют на старых дрожжах а в следующем будет усиление. Вот уже 3 новичок пошёл. Я думаю Ингулец будет выглядеть по лучше, чем в этом сезоне...
    Ссылка
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