ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал защитника. Третий новичок команды

Официальный сайт «Ингульца» сообщил о подписании контракта с правым защитником Павлом Полегенько.
26-летний игрок в минувшем сезоне УПЛ провел в составе «Десны» 10 матчей. Ранее выступал за «Динамо-2», «Говерлу» и «Мариуполь».
Полегенько стал третьим новичком команды в межсезонье после Артема Ситало и Темура Чогадзе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ингулец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.