ОФИЦИАЛЬНО: Колос подписал бразильского форварда

«Колос» заключил контракт с 24-летним бразильским форвардом Ренаном Оливейрой. Соглашение рассчитано на три года.

В 2017 году Ренан переехал в Словакию, где подписал контракт с «ВиОНом» (Злате-Моравце). Дебютировал в словацкой Суперлиге 23 июля 2017 в победном (2:1) домашнем поединке 1-го тура против «Ружомберока».

11 июля 2019 года Ренан подписал трехлетний контракт с ФК «Львов». Дебютировал в футболке «горожан» 30 июля 2019 в победном (2:1) выездном поединке 1-го тура Премьер-лиги против черниговской «Десны». Всего за сезон в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забить 9 голов, после чего в сентябре 2020 был отдан в аренду в португальский «Жил Висенте».

В нынешнем сезоне провел пять матчей за «Львов», в которых отметился голом в ворота «Александрии».

За «Колос» Ренан будет играть под №19.