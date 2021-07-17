ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Днепра-1 в Ригу

Украинский хавбек Юрий Вакулко продолжит карьеру в ФК «Рига».

Клуб из Латвии официально объявил о подписании контракта с 23-летним полузащитником. Трансфер сделан на правах свободного агента. По неофициальным данным, договор рассчитан до конца 2021 года.

Воспитанник одесского футбола в 2014 году начал играть за «Днепр», потом выступал в киевском «Арсенале» и белградском «Партизане». С лета 2019 года играл за «Днепр-1». За два года провел 30 матчей (28 из них в УПЛ), в которых сделал 2 голевые передачи.