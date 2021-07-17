ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Днепра-1 в Ригу

Клуб из Латвии сообщил о подписании контракта с 23-летним Юрием Вакулко

  • 17.07.2021 04:48
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Днепра-1 в Ригу
© ФК Рига. Юрий Вакулко

Украинский хавбек Юрий Вакулко продолжит карьеру в ФК «Рига».

Клуб из Латвии официально объявил о подписании контракта с 23-летним полузащитником. Трансфер сделан на правах свободного агента. По неофициальным данным, договор рассчитан до конца 2021 года.

Воспитанник одесского футбола в 2014 году начал играть за «Днепр», потом выступал в киевском «Арсенале» и белградском «Партизане». С лета 2019 года играл за «Днепр-1». За два года провел 30 матчей (28 из них в УПЛ), в которых сделал 2 голевые передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рига

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности