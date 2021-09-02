ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал португальского защитника

26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседу Монте стал игроком «Днепра-1». Соглашение рассчитано на два года.

Нельсон Монте родился в португальском городе Вила-ду-Конди и является воспитанником «Бенфики» (2008-2012) и «Риу Аве» (2012-2014). Вся игровая карьера футболиста прошла в «Риу Аве», за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.

Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U-19 и U-20.

Монте присоединился к «Днепру-1» на правах свободного агента. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.