ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал португальского защитника

Нельсон Монте продолжит карьеру в украинском клубе

  • 02.09.2021 14:57
  • 2112 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал португальского защитника
© СК Днепр-1

26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседу Монте стал игроком «Днепра-1». Соглашение рассчитано на два года.

Нельсон Монте родился в португальском городе Вила-ду-Конди и является воспитанником «Бенфики» (2008-2012) и «Риу Аве» (2012-2014). Вся игровая карьера футболиста прошла в «Риу Аве», за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.

Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U-19 и U-20.

Монте присоединился к «Днепру-1» на правах свободного агента. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    FC Liverpool Best!
    FC Liverpool Best!, 02.09.2021 15:58
    0
    Fangold, 02.09.2021 15:45
    Нарешті до тренера доперло, що сваток то не гравець, то баран
    Я впевнений, що тут не Сваток зайвий матеріал і Монте буде саме зі Сватком грати в парі (Монте може грати на будь якій позиції в захисті) універсал він. + Сваток додав в останніх матчах. Зайвий тут Логінов, або, як його ще називають - пас назад Логінов..
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 02.09.2021 15:45
    0
    Нарешті до тренера доперло, що сваток то не гравець, то баран
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 02.09.2021 15:15
    +3
    Важко щось сказати...
    Одне знаю точно: позиція ЦЗ в Дніпрі найкритичніша.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 02.09.2021 15:13
    +3
    Lesovij7, 02.09.2021 15:09
    Реалии нашего футбола....
    Какие реалии?
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 02.09.2021 15:13
    +5
    Добро пожаловать!
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 02.09.2021 15:09
    -7
    Реалии нашего футбола....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности