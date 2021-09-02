ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал португальского защитника

26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседу Монте стал игроком «Днепра-1». Соглашение рассчитано на два года.
Нельсон Монте родился в португальском городе Вила-ду-Конди и является воспитанником «Бенфики» (2008-2012) и «Риу Аве» (2012-2014). Вся игровая карьера футболиста прошла в «Риу Аве», за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.
Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U-19 и U-20.
Монте присоединился к «Днепру-1» на правах свободного агента. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Одне знаю точно: позиція ЦЗ в Дніпрі найкритичніша.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.