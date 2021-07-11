ОФИЦИАЛЬНО: Металлист 1925 подписал боснийского защитника Квакича

«Металлист 1925» пополнил состав игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины, контракт с клубом подписал 18-летний защитник Амар Квакич.

Амар Квакич родился в австрийском городе Грац. Футболом начал заниматься в местном клубе «Зайерсберг», после чего перешел в академию «Грейзер».

С 2017 года играет в клубе Первой лиги Австрии - «Капфенберг», за который провел 41 матч в чемпионате и 4 в Кубке Австрии. За юношеские сборные Боснии и Герцеговины провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Основная позиция — центральный защитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под 55-м номером.