ОФИЦИАЛЬНО: Металлист 1925 подписал боснийского защитника Квакича

Футболист продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 11.07.2021 23:33
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ОФИЦИАЛЬНО: Металлист 1925 подписал боснийского защитника Квакича
© ФК Металлист 1925. Амар Квакич

«Металлист 1925» пополнил состав игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины, контракт с клубом подписал 18-летний защитник Амар Квакич.

Амар Квакич родился в австрийском городе Грац. Футболом начал заниматься в местном клубе «Зайерсберг», после чего перешел в академию «Грейзер».

С 2017 года играет в клубе Первой лиги Австрии - «Капфенберг», за который провел 41 матч в чемпионате и 4 в Кубке Австрии. За юношеские сборные Боснии и Герцеговины провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Основная позиция — центральный защитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под 55-м номером.

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Источник — ФК Металлист 1925

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