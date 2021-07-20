ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Одарюк — игрок Александрии

«Александрия» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Владимиром Одарюком. Соглашение рассчитано на один год.
Одарюк — воспитанник полтавской «Ворсклы». 5 сентября 2012 дебютировал за юниорскую команду «Ворсклы» в выездной игре против ужгородской «Говерлы». В сезоне 2014/2015 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины. 18 октября 2015 дебютировал в основном составе «Ворсклы» в выездном матче Премьер-лиги против львовских «Карпат».
Выступал за клубы: «Ворскла» (Полтава), «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни), «Николаев» (Николаев).
Источник — ФК Александрия
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