ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Одарюк — игрок Александрии

«Александрия» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Владимиром Одарюком. Соглашение рассчитано на один год.

Одарюк — воспитанник полтавской «Ворсклы». 5 сентября 2012 дебютировал за юниорскую команду «Ворсклы» в выездной игре против ужгородской «Говерлы». В сезоне 2014/2015 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины. 18 октября 2015 дебютировал в основном составе «Ворсклы» в выездном матче Премьер-лиги против львовских «Карпат».

Выступал за клубы: «Ворскла» (Полтава), «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни), «Николаев» (Николаев).