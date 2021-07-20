ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Одарюк — игрок Александрии

Контракт с украинским форвардом рассчитан на один год

  • 20.07.2021 14:19
  • 1313 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Одарюк — игрок Александрии
© ФК Александрия. Владимир Одарюк

«Александрия» подписала контракт с 27-летним украинским нападающим Владимиром Одарюком. Соглашение рассчитано на один год.

Одарюк — воспитанник полтавской «Ворсклы». 5 сентября 2012 дебютировал за юниорскую команду «Ворсклы» в выездной игре против ужгородской «Говерлы». В сезоне 2014/2015 стал бронзовым призером молодежного чемпионата Украины. 18 октября 2015 дебютировал в основном составе «Ворсклы» в выездном матче Премьер-лиги против львовских «Карпат».

Выступал за клубы: «Ворскла» (Полтава), «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни), «Николаев» (Николаев).

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Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 20.07.2021 15:25
    0
    хороший футболист... повезло Олександрии
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 20.07.2021 15:25
    0
    хороший футболист... повезло Олександрии
    Ссылка
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