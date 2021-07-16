Дебютант Второй лиги подписал экс-защитника Металлиста 1925

Очередным новичком «Волчанска» стал центральный защитник Иван Пец.
В минувшем сезоне Первой лиги 21-летний футболист провел 2 матча за «Металлист 1925».
В прошлом сезоне команда Андрея Березовчука дошла до полуфинала аматорского чемпионата Украины.
В 1-м туре Второй лиги, базовой датой которого станет 25 июля, «Волчанск» примет в Харькове «Металлург».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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