Дебютант Второй лиги подписал экс-защитника Металлиста 1925

Иван Пец стал очередным новичком «Волчанска»

  • 16.07.2021 04:39
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Дебютант Второй лиги подписал экс-защитника Металлиста 1925
© ФК Металлист 1925. Иван Пец

Очередным новичком «Волчанска» стал центральный защитник Иван Пец.

В минувшем сезоне Первой лиги 21-летний футболист провел 2 матча за «Металлист 1925».

В прошлом сезоне команда Андрея Березовчука дошла до полуфинала аматорского чемпионата Украины.

В 1-м туре Второй лиги, базовой датой которого станет 25 июля, «Волчанск» примет в Харькове «Металлург».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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