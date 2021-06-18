ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера

«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре. Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года.
Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.
Еще позавчера, 16 июня, Траоре прибыл в Киев для подписания контракта и прохождения медосмотра.
Это второй новичок «Шахтера» нынешним летом. На прошлой неделе клуб подписал бразильского хавбека «Бенфики» Педриньо.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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судя по вашей нынешней трансферной концепции следующая покупка витя голденбой лямов за 10
Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
И ещё, Шахтер показал ,что он может покупать не столько бразильцев.
Если будет играть новый центр защитник НЕ украинец,то на левом фланге защиты будет Корниенко. Есть на подходе к основе Бондарь, Судаков, Мудрик, Вьюник, Стакан, кто то из них должен рано или поздно стать основным.
К тому же не списаны ещё совсем и пригодятся, по крайней мере в УПЛ и Марлос и Мораес.
Так что 4 украинца по паспорту набрать не проблема.
"Планы, которые есть у украинского клуба, особенно у тренера с Лассиной, очень позитивные", - рассказали изданию "Де Телеграф" представители игрока Даан Крамп и Ревиен Канхай. - "Лассине приходится делать шаги к международной вершине через "Шахтер".
"Аякс" и "Шахтер" уже согласовали условия трансфера. Голландский чемпион, как сообщается, получит вместе с бонусами около десяти миллионов евро. Фиксированный трансфер чуть меньше.
В "Аяксе" вряд ли были перспективы для 20-летнего форварда сборной Буркина-Фасо, частично из-за самого дорого приобретения в истории амстердамского гранда Себастьяна Алле (22,5 миллиона евро). Тренер Эрик Тен Хааг также отдавал предпочтение Брайану Бробби вместо Траоре во второй половине сезона"
За десяточку взяли, не хило за запасного.
Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
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