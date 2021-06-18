ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера

«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре. Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Еще позавчера, 16 июня, Траоре прибыл в Киев для подписания контракта и прохождения медосмотра.

Это второй новичок «Шахтера» нынешним летом. На прошлой неделе клуб подписал бразильского хавбека «Бенфики» Педриньо.