ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера

«Горняки» подписали форварда «Аякса»

  • 18.06.2021 18:13
  • 7416 просмотров
  • 39 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре – игрок Шахтера
© ФК Шахтер. Лассина Траоре

«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре. Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Еще позавчера, 16 июня, Траоре прибыл в Киев для подписания контракта и прохождения медосмотра.

Это второй новичок «Шахтера» нынешним летом. На прошлой неделе клуб подписал бразильского хавбека «Бенфики» Педриньо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:29
    0
    Сергей Заскаль, 18.06.2021 18:58
    Патрика уже смело можно натурализировать.
    И потом всех дружно в сборную?)
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 19:29
    -1
    VolShabnik, 18.06.2021 19:21
    У дырявых истерика началась по этому поводу
    да , еще одного лавочника приобрели , за баснословные деньги, вообще не знаем как жить теперь
    судя по вашей нынешней трансферной концепции следующая покупка витя голденбой лямов за 10
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 19:27
    0
    Darkness1984, 18.06.2021 19:19
    В этом году он был не вкусным от слова вообще.
    у кротов бы даже сборная Греции показывала вкусный футбол , в своем триумфальном евро, или Интер Моуриньйо - если бы на их место поставить шахтер
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 18.06.2021 19:26
    0
    Darkness1984, 18.06.2021 19:24
    Что у вас за мания величия какая то? Где ты тут видишь истерику со стороны болельщиков ДК?
    Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
    Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
    Внимательней читайте свих побратымов. Не все же уже успокоительного нахлебались
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:25
    -1
    Trasher311987, 18.06.2021 19:22
    Скажите этот играл в ЦСКА Москва?
    Нее
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:24
    -2
    VolShabnik, 18.06.2021 19:21
    У дырявых истерика началась по этому поводу
    Что у вас за мания величия какая то? Где ты тут видишь истерику со стороны болельщиков ДК?
    Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
    Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 19:22
    -1
    Trasher311987, 18.06.2021 19:22
    Скажите этот играл в ЦСКА Москва?
    Игрок
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 19:22
    -1
    Скажите этот играл в ЦСКА Москва?
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 18.06.2021 19:21
    -3
    У дырявых истерика началась по этому поводу
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 18.06.2021 19:20
    +1
    axylinam, 18.06.2021 18:17
    Интересно,какими трансферами ответит Динамо
    Усиление может и будет, но в футбол играют не деньги
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 19:19
    -1
    DIiMax2, 18.06.2021 19:10
    а де транфери динамо де?
    а после триумфа прошлого сезона - они нужны?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:19
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 19:02
    Ну путь у нас такой- рискованный,) с тех пор,как мы выбрали своей клубной философией красивый, атакующий ," вкусный" футбол, часто жертвуя при этом надёжностью
    В этом году он был не вкусным от слова вообще.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 19:18
    +1
    DIiMax2, 18.06.2021 19:10
    а де транфери динамо де?
    А шо чемпиона страны по трансферам выбирают?
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 18.06.2021 19:15
    0
    Не хотел прежде ничего говорить чтоб не сглазить, но это просто
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 18.06.2021 19:10
    +4
    а де транфери динамо де?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 18.06.2021 19:07
    +3
    Вес - 75 кг, а смотрится на 90
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 18.06.2021 19:06
    0
    Насколько я знаю, в стадии завершения переговоры по трансферту Марлона и одновременно предложили натурализацию Исмаили, он за сб Бразилии заигран не был, а только заявлен и на поле не выходил.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 19:03
    -1
    Burevestnik, 18.06.2021 18:54
    может ещё кто-то примет гражданство Украины - хотя бы 2, не более и на 4-5 лет хватит...
    Кстати да, тоже вполне вероятный вариант.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 19:02
    0
    UKRAINE FAN, 18.06.2021 18:53
    Ну это все очень рискованно. Степаненко после травмы многие говорят что уже не выйдет на былой уровень.Марлос , Мораес фактически пенсий.
    Ну путь у нас такой- рискованный,) с тех пор,как мы выбрали своей клубной философией красивый, атакующий ," вкусный" футбол, часто жертвуя при этом надёжностью
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 19:00
    0
    MAKS7777, 18.06.2021 18:21
    Хороший нап,отличный трансфер ,теперь надо защитника Марлона и всё ну может и ещё кого не будь ...у дынамо нет денег ну пусть держутся
    Так и без денег вас тягаем ; как оказалось
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.06.2021 18:17
    +9
    Интересно,какими трансферами ответит Динамо
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.06.2021 18:21
    +7
    Нападающий это хорошо. Еще бы защитника купить. И интересно будет посмотреть как будут решать проблемы с лимитом .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.06.2021 18:16
    +6
    Поправьте статью-написали контракт на 5 лет до лета 2021 года
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 18.06.2021 18:13
    +6
    Удачи!!!
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 18.06.2021 19:10
    +4
    а де транфери динамо де?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 18:33
    +4
    Игрок, который был в системе Аякса несколько лет, игрок своей национальной сборной за которую уже провел 15 игр и забил 6 голов, который уже сыграл в ЛЧ 5 матчей и даже уже забил мяч Таланте...и всего ему только 20 лет, есть перспективы и все это стоит 8 млн....по моему нормально.
    И ещё, Шахтер показал ,что он может покупать не столько бразильцев.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 18.06.2021 19:07
    +3
    Вес - 75 кг, а смотрится на 90
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 18:19
    +3
    От бабушки приехал
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 18:46
    +2
    UKRAINE FAN, 18.06.2021 18:21
    Нападающий это хорошо. Еще бы защитника купить. И интересно будет посмотреть как будут решать проблемы с лимитом .
    Какие проблемы? Как всегда и как и было при Луческу - вратарь, два центральных защитника и один опорник будут украинцами.
    Если будет играть новый центр защитник НЕ украинец,то на левом фланге защиты будет Корниенко. Есть на подходе к основе Бондарь, Судаков, Мудрик, Вьюник, Стакан, кто то из них должен рано или поздно стать основным.
    К тому же не списаны ещё совсем и пригодятся, по крайней мере в УПЛ и Марлос и Мораес.
    Так что 4 украинца по паспорту набрать не проблема.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 18.06.2021 19:20
    +1
    axylinam, 18.06.2021 18:17
    Интересно,какими трансферами ответит Динамо
    Усиление может и будет, но в футбол играют не деньги
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 19:18
    +1
    DIiMax2, 18.06.2021 19:10
    а де транфери динамо де?
    А шо чемпиона страны по трансферам выбирают?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.06.2021 18:51
    +1
    Как всегда, максимум вернут Русина и представят его как новичка команды.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 18.06.2021 18:31
    +1
    Да точно, як хтось вже писав, поясніть Де Дзербі шо в нас ліміт на легіонерів.))))
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 18.06.2021 18:26
    +1
    Нападающий амстердамского "Аякса" Лассина Траоре в Киеве успешно прошел медицинское обследование, которое предшествовало подписанию с "Шахтером" контракта до 2026 года. Официальное оглашение о переходе ожидается в ближайшие часы.
    "Планы, которые есть у украинского клуба, особенно у тренера с Лассиной, очень позитивные", - рассказали изданию "Де Телеграф" представители игрока Даан Крамп и Ревиен Канхай. - "Лассине приходится делать шаги к международной вершине через "Шахтер".
    "Аякс" и "Шахтер" уже согласовали условия трансфера. Голландский чемпион, как сообщается, получит вместе с бонусами около десяти миллионов евро. Фиксированный трансфер чуть меньше.
    В "Аяксе" вряд ли были перспективы для 20-летнего форварда сборной Буркина-Фасо, частично из-за самого дорого приобретения в истории амстердамского гранда Себастьяна Алле (22,5 миллиона евро). Тренер Эрик Тен Хааг также отдавал предпочтение Брайану Бробби вместо Траоре во второй половине сезона"
    За десяточку взяли, не хило за запасного.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:29
    0
    Сергей Заскаль, 18.06.2021 18:58
    Патрика уже смело можно натурализировать.
    И потом всех дружно в сборную?)
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 19:27
    0
    Darkness1984, 18.06.2021 19:19
    В этом году он был не вкусным от слова вообще.
    у кротов бы даже сборная Греции показывала вкусный футбол , в своем триумфальном евро, или Интер Моуриньйо - если бы на их место поставить шахтер
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 18.06.2021 19:26
    0
    Darkness1984, 18.06.2021 19:24
    Что у вас за мания величия какая то? Где ты тут видишь истерику со стороны болельщиков ДК?
    Это вы из лавочника Аякса, делаете звезду мирового уровня.
    Успокойтесь уже. Де Дзерби ещё работать толком не начал, ни одной игры не провел, а вы как всегда уже берете чемпионство, только ртом
    Внимательней читайте свих побратымов. Не все же уже успокоительного нахлебались
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 18.06.2021 19:19
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 19:02
    Ну путь у нас такой- рискованный,) с тех пор,как мы выбрали своей клубной философией красивый, атакующий ," вкусный" футбол, часто жертвуя при этом надёжностью
    В этом году он был не вкусным от слова вообще.
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 18.06.2021 19:15
    0
    Не хотел прежде ничего говорить чтоб не сглазить, но это просто
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 18.06.2021 19:06
    0
    Насколько я знаю, в стадии завершения переговоры по трансферту Марлона и одновременно предложили натурализацию Исмаили, он за сб Бразилии заигран не был, а только заявлен и на поле не выходил.
    Ссылка
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