Форвард «Аякса» Лассина Траоре прибыл в Киев для подписания контракта с «Шахтером». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Ранее уже сообщалось о том, что «Шахтер» договорился по поводу трансфера Траоре. Донецкий клуб заплатит примерно 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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в 21 году 15 попаданий в заявку
один выход - 36 минут
Все голы забиты осенью прошлого года
5 из 7 в одном матче
3 передачи из 4 -х в этом же матче
Матч ; Аякс Венло 13-0
а с виду конечно не плохая статка
Даже Левченко, который работает давно на крот ТВ, при характеристике это "мега форварда" говорил осторожно
- Ну возможно парень ещё раскроется
2019—н. в. Аякс 22 (9)
2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
А про який з цих Аяксiв йде мова?
только у них во второй лиге шпилят
С него даже смеяться нельзя
по меркам УПЛ
хотя, как на неоднозначных игроков
глянем, или Боту гений, или дал нажиться своему бывшему клубу
а по Траоре - как по мне будет второй Брандоа, хотя это ИМХО только
ИМХО
2019—н. в. Аякс 22 (9)
2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
А про який з цих Аяксiв йде мова?
2019—н. в. Аякс 22 (9)
2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
А про який з цих Аяксiв йде мова?
С него даже смеяться нельзя
но вроде усатый стороженко сказал что бред
Где шутка про трусы, Петросян ты недоделанный
только у них во второй лиге шпилят
С него даже смеяться нельзя
ИМХО
сейчас этот реквизит социального дна, напишет тебе в ответ про чьи то трусы
С него даже смеяться нельзя
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