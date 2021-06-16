Траоре прибыл в Киев для подписания контракта с Шахтером

«Шахтер» близок к оформлению еще одного трансфера

  • 16.06.2021 18:59
  • 6355 просмотров
  • 76 комментариев
Траоре прибыл в Киев для подписания контракта с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Форвард «Аякса» Лассина Траоре прибыл в Киев для подписания контракта с «Шахтером». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее уже сообщалось о том, что «Шахтер» договорился по поводу трансфера Траоре. Донецкий клуб заплатит примерно 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(19 голосов)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 16.06.2021 19:57
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:14
    в 21 году. - один матч
    в 21 году 15 попаданий в заявку
    один выход - 36 минут
    Все голы забиты осенью прошлого года
    5 из 7 в одном матче
    3 передачи из 4 -х в этом же матче
    Матч ; Аякс Венло 13-0
    а с виду конечно не плохая статка
    Не мешай кротам пошизеть, от "великолепного" трансфера!
    Даже Левченко, который работает давно на крот ТВ, при характеристике это "мега форварда" говорил осторожно
    - Ну возможно парень ещё раскроется
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:56
    +1
    WhitePhoenix, 16.06.2021 19:53
    «Йонг Аякс» (нидерл. Jong Ajax, пер. Молодой Аякс), также известный как «Аякс II» и «Аякс 2» — нидерландский футбольный клуб из Амстердама, выступающий в Первом дивизионе Нидерландов (Эрстедивизи). Клуб является резервной командой «Аякса», выступающего в Высшем дивизионе (Эредивизи) и не может играть с ним в одной лиге одновременно. Домашние матчи проводятся на стадионе «Спортпарк Де Тукомст[nl]» в Дёйвендрехте[nl], за исключением некоторых случаев, когда команда играет на стадионе «Аякса», «Йохан Кройф Арена».
    Спасибо за инфу)
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:55
    0
    Markobarielo, 16.06.2021 19:54
    Про всі Аякси, в яких грав траоре. А в чому суть питання??? Тож 20 років негру, то де йому грати: в реалі чи Ювентус і з барсою? Вже плюс, що перейшов в більш багатшу команду, як не заграє, то хоч заробить для рідних африкан ці ів
    "більш багатшу команду" ой за думкою кротоглорiв Шахтер "богаче" Аякса ЭТОПЯТЬ
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:54
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:52
    уже Максимка убежала, тут слишком сложные темы для его интеллекта пошли
    Не хочу его шуткой шутить
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 16.06.2021 19:54
    0
    WhitePhoenix, 16.06.2021 19:49
    2017—2019 Аякс (Кейптаун)
    2019—н. в. Аякс 22 (9)
    2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
    А про який з цих Аяксiв йде мова?
    Про всі Аякси, в яких грав траоре. А в чому суть питання??? Тож 20 років негру, то де йому грати: в реалі чи Ювентус і з барсою? Вже плюс, що перейшов в більш багатшу команду, як не заграє, то хоч заробить для рідних африкан ці ів
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 16.06.2021 19:54
    0
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:46
    Вообще то что Шахтер обращает внимание на мало проявивших себя футболистов крупных европейских клубов как бы намекает, что любимый южноамериканский рынок (и Металлиста тоже) стал значительно менее доступным.
    Бетаю та Клейтон Шав'єр в інтерв'ю розповідали про покращення фінансування клубів Бразилії. Тому їм вже немає потреби продавати своїх гравців за півціни. От і вішають тепер величезні цінники навіть на відносно дітей.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:53
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    «Йонг Аякс» (нидерл. Jong Ajax, пер. Молодой Аякс), также известный как «Аякс II» и «Аякс 2» — нидерландский футбольный клуб из Амстердама, выступающий в Первом дивизионе Нидерландов (Эрстедивизи). Клуб является резервной командой «Аякса», выступающего в Высшем дивизионе (Эредивизи) и не может играть с ним в одной лиге одновременно. Домашние матчи проводятся на стадионе «Спортпарк Де Тукомст[nl]» в Дёйвендрехте[nl], за исключением некоторых случаев, когда команда играет на стадионе «Аякса», «Йохан Кройф Арена».
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:53
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    Да , типо ДК -21
    только у них во второй лиге шпилят
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    +1
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    Амстердамский.. или он с какого то другого переходит!?
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:52
    +1
    Darkness1984, 16.06.2021 19:46
    От слабоумного и ждать нечего.
    С него даже смеяться нельзя
    уже Максимка убежала, тут слишком сложные темы для его интеллекта пошли
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:52
    0
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    Та ну... не на бразильцах свет клином сошёлся
    это да
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:51
    0
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:46
    Вообще то что Шахтер обращает внимание на мало проявивших себя футболистов крупных европейских клубов как бы намекает, что любимый южноамериканский рынок (и Металлиста тоже) стал значительно менее доступным.
    это да, но деньги они все равно заоблачные тратят
    по меркам УПЛ
    хотя, как на неоднозначных игроков
    глянем, или Боту гений, или дал нажиться своему бывшему клубу
    а по Траоре - как по мне будет второй Брандоа, хотя это ИМХО только
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:42
    поглядим, но по соотношению/ цена-качество, конечно лушче бразильца !
    ИМХО
    Та ну... не на бразильцах свет клином сошёлся
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:51
    +1
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    Амстердамский.. или он с какого то другого переходит!?
    А в якому вiн грав? Може у всiх трьох?
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:51
    +1
    Darkness1984, 16.06.2021 19:48
    От чего у фанов ДК должно гореть?
    Вiд того що макороник нахлабучить кротiв на грошi а потiм скаже "ну не шмагла я выгнать из туалета педриньо" як i два попредника португальских
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    0
    WhitePhoenix, 16.06.2021 19:49
    2017—2019 Аякс (Кейптаун)
    2019—н. в. Аякс 22 (9)
    2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
    А про який з цих Аяксiв йде мова?
    Амстердамский.. или он с какого то другого переходит!?
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:49
    +1
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:24
    Да, надежда на то, что мусор в Аяксе не держат, клуб с именем и славится своими игроками «на продажу»
    2017—2019 Аякс (Кейптаун)
    2019—н. в. Аякс 22 (9)
    2019—н. в. Йонг Аякс 42 (23)
    А про який з цих Аяксiв йде мова?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:48
    +3
    MaKs-7777_, 16.06.2021 19:45
    Разпятилетние горит у вас так горит ,у вас нет покупок нет денег ну вы держитесь убогие
    От чего у фанов ДК должно гореть?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:46
    +2
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:43
    я ж говорил, или слабоумную шуточку или стрелки кинуть
    От слабоумного и ждать нечего.
    С него даже смеяться нельзя
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:46
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:40
    а я тоже где то краем глаза видел сегодня такое
    но вроде усатый стороженко сказал что бред
    Вообще то что Шахтер обращает внимание на мало проявивших себя футболистов крупных европейских клубов как бы намекает, что любимый южноамериканский рынок (и Металлиста тоже) стал значительно менее доступным.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 16.06.2021 19:21
    +6
    Реально крутой трансфер. А что там Суркис и дальше планирует надеяться на своих талантов? Это конечно хорошо, но в Еврокубках с ними каши не сварить... Нужно хотя бы линию нападения усилить нормальным забивным форвардом и желательно легионером
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 19:02
    +6
    Хороший трансфер может получится
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:48
    +3
    MaKs-7777_, 16.06.2021 19:45
    Разпятилетние горит у вас так горит ,у вас нет покупок нет денег ну вы держитесь убогие
    От чего у фанов ДК должно гореть?
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:46
    +3
    MaKs-7777_, 16.06.2021 19:42
    Дынамовец с села, ты хоть один гол супряги видел с бесединым видел за год
    Я так понял ты еврей.
    Где шутка про трусы, Петросян ты недоделанный
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:30
    +3
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:29
    пожалуй его нахождение на протяжении 4 лет в системе Аякса и путь от Дюшки в главную команду - главный плюс этого трансфера, но и цену этот факт поднял, раза в 2-2,5 где- то
    Два года до 2019 он был в Аяксе Кейптаун, то несколько другой Аякс
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 16.06.2021 19:06
    +3
    Отличная покупка ,,таранный быстрый техничный форвард..давно такого надо ,,ещё защитника Марлона надо !!!и на десерт кого не будь ещё купить хорошего игрокам и отлично
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 16.06.2021 19:03
    +3
    нападающий необходим как воздух
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:53
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    «Йонг Аякс» (нидерл. Jong Ajax, пер. Молодой Аякс), также известный как «Аякс II» и «Аякс 2» — нидерландский футбольный клуб из Амстердама, выступающий в Первом дивизионе Нидерландов (Эрстедивизи). Клуб является резервной командой «Аякса», выступающего в Высшем дивизионе (Эредивизи) и не может играть с ним в одной лиге одновременно. Домашние матчи проводятся на стадионе «Спортпарк Де Тукомст[nl]» в Дёйвендрехте[nl], за исключением некоторых случаев, когда команда играет на стадионе «Аякса», «Йохан Кройф Арена».
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:53
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    Да , типо ДК -21
    только у них во второй лиге шпилят
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:46
    +2
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:43
    я ж говорил, или слабоумную шуточку или стрелки кинуть
    От слабоумного и ждать нечего.
    С него даже смеяться нельзя
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:43
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:39
    Ты хоть одну его игру видел?
    я ж говорил, или слабоумную шуточку или стрелки кинуть
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:42
    +2
    FunnyCat__, 16.06.2021 19:42
    поглядим, но по соотношению/ цена-качество, конечно лушче бразильца !
    ИМХО
    *лучше
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:41
    +2
    Darkness1984, 16.06.2021 19:39
    Ты хоть одну его игру видел?
    нет коненчо, как и ни одной игры Педриньйо, или Сассуоло
    сейчас этот реквизит социального дна, напишет тебе в ответ про чьи то трусы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 19:25
    +2
    APL, 16.06.2021 19:24
    Ух ти, крута статистика
    Зато дешево выйдет, потому что за Педриньо явно переплатили
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 16.06.2021 19:16
    +2
    Шахта нацеливается типа взять чемпионство УПЛ и в ЛЧ выйти из группы??? А Динамо по трансферам усиления планирует вообще??? Динамо тоже нападающего не хватает и в центре полузащиты нужен хороший игрок с хорошим умением с цента раздавать пассы и направление игры выбирать. Потому что Сидорчук слабоват по этим качествам. У удар нужен тоже хороший, такого бы игрока, как Малиновский в центр и было бы топово!
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 16.06.2021 19:13
    +2
    Дай Бог. Де Дзерби Ахметку расшевелил немного. Молодчага
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:56
    +1
    WhitePhoenix, 16.06.2021 19:53
    «Йонг Аякс» (нидерл. Jong Ajax, пер. Молодой Аякс), также известный как «Аякс II» и «Аякс 2» — нидерландский футбольный клуб из Амстердама, выступающий в Первом дивизионе Нидерландов (Эрстедивизи). Клуб является резервной командой «Аякса», выступающего в Высшем дивизионе (Эредивизи) и не может играть с ним в одной лиге одновременно. Домашние матчи проводятся на стадионе «Спортпарк Де Тукомст[nl]» в Дёйвендрехте[nl], за исключением некоторых случаев, когда команда играет на стадионе «Аякса», «Йохан Кройф Арена».
    Спасибо за инфу)
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 16.06.2021 19:53
    +1
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    Амстердамский.. или он с какого то другого переходит!?
    А Йонг Аякс это молодёжка? А то я чёт вкурить не могу
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 19:52
    +1
    Darkness1984, 16.06.2021 19:46
    От слабоумного и ждать нечего.
    С него даже смеяться нельзя
    уже Максимка убежала, тут слишком сложные темы для его интеллекта пошли
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 19:51
    +1
    ENJOY-_-, 16.06.2021 19:51
    Амстердамский.. или он с какого то другого переходит!?
    А в якому вiн грав? Може у всiх трьох?
    Ссылка
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