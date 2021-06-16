Форвард «Аякса» Лассина Траоре прибыл в Киев для подписания контракта с «Шахтером». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее уже сообщалось о том, что «Шахтер» договорился по поводу трансфера Траоре. Донецкий клуб заплатит примерно 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.