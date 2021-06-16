Источник: Шахтер договорился по поводу трансфера Траоре

Форвард «Аякса» близок к переходу в «Шахтер»

  • 16.06.2021 16:10
  • 2248 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Шахтер договорился по поводу трансфера Траоре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

«Шахтер» согласовал условия трансфера форварда «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает главный редактор ресурса TuttoMercatoWeb Марко Контерио.

«Шахтер» заплатит за Траоре 8 миллионов евро. С самим игроком уже согласованы условия личного контракта.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 16.06.2021 16:24
    +4
    Интересный игрок, фактурный и довольно быстрый, очень даже нужен, такого типа форварда на данный момент не хватает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 16:21
    +3
    Хорошая покупка.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.06.2021 16:20
    +2
    Чекаємо поки в тебе з'явиться мозок щоб дурню не писав.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.06.2021 16:19
    +1
    Чекаємо на підвищення цін на електрику
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 16.06.2021 16:24
    +4
    Интересный игрок, фактурный и довольно быстрый, очень даже нужен, такого типа форварда на данный момент не хватает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 16.06.2021 16:21
    +3
    Хорошая покупка.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.06.2021 16:20
    +2
    Чекаємо поки в тебе з'явиться мозок щоб дурню не писав.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 16.06.2021 16:19
    +1
    Чекаємо на підвищення цін на електрику
    Ссылка
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