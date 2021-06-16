Источник: Шахтер договорился по поводу трансфера Траоре

«Шахтер» согласовал условия трансфера форварда «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает главный редактор ресурса TuttoMercatoWeb Марко Контерио.
«Шахтер» заплатит за Траоре 8 миллионов евро. С самим игроком уже согласованы условия личного контракта.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.
Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
Источник — Twitter
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