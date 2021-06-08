Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером

20-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в донецком «Шахтере». Нападающий может подписать многолетний контракт в Украине.

Его агенты Даан Крамп и Ревьен Канхай из Forza Sports Group были замечены в Киеве и в последние дни достигли общего соглашения о личном контракте нападающего. «Это правда, что мы поехали туда и очень хорошо пообщались с «Шахтером», – рассказал Крамп.

Крамп пока не подтвердил сообщения о том, что между «Аяксом» и «Шахтером» существует договоренность о трансфере в размере примерно 10 млн евро: «Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Но планы, которые есть у клуба и особенно у тренера, по поводу Лассины, очень позитивные. Лассина должна сделать шаг вперед в «Шахтере».

Игрок из Буркина-Фасо из-за травмы не входил в планы Эрика тен Хага на вторую половину сезона. Но благодаря хорошей игре в Лиге чемпионов против «Аталанты» он вызвал большой интерес со стороны различных итальянских клубов.

Траоре, имея разные предложения, выбрал «Шахтер» отчасти из-за хорошей репутации Роберто де Дзерби. Бывший тренер «Сассуоло» видит в нем основного нападающего. «Шахтер» ищет усиления, чтобы конкурировать с киевским «Динамо» в чемпионате и попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.