Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером

Лассина Траоре выбрал донецкий клуб, и его агенты уже побывали в Киеве

  • 08.06.2021 22:54
  • 3401 просмотр
  • 10 комментариев
Он стоит 10 млн евро. Форвард Аякса близок к подписанию договора с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

20-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в донецком «Шахтере». Нападающий может подписать многолетний контракт в Украине.

Его агенты Даан Крамп и Ревьен Канхай из Forza Sports Group были замечены в Киеве и в последние дни достигли общего соглашения о личном контракте нападающего. «Это правда, что мы поехали туда и очень хорошо пообщались с «Шахтером», – рассказал Крамп.

Крамп пока не подтвердил сообщения о том, что между «Аяксом» и «Шахтером» существует договоренность о трансфере в размере примерно 10 млн евро: «Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Но планы, которые есть у клуба и особенно у тренера, по поводу Лассины, очень позитивные. Лассина должна сделать шаг вперед в «Шахтере».

Игрок из Буркина-Фасо из-за травмы не входил в планы Эрика тен Хага на вторую половину сезона. Но благодаря хорошей игре в Лиге чемпионов против «Аталанты» он вызвал большой интерес со стороны различных итальянских клубов.

Траоре, имея разные предложения, выбрал «Шахтер» отчасти из-за хорошей репутации Роберто де Дзерби. Бывший тренер «Сассуоло» видит в нем основного нападающего. «Шахтер» ищет усиления, чтобы конкурировать с киевским «Динамо» в чемпионате и попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.

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Источник — De Telegraaf

(20 голосов)

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Комментарии
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 08.06.2021 23:33
    +5
    Вот это действительно интересный трансфер..надеюсь все срастется)) Кто там Кулача вспоминает, не равняйте Укр чемп и Голландию;)
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 08.06.2021 23:32
    +3
    bullyUA, 08.06.2021 23:11
    Траоре 8 голов в 18 матчах.
    Лучше бы купили Кулача. 15 голов в ЧУ, 2 гола в Кубке Украины и 2 гола в ЛЕ.
    Главное значительно дешевле, плюс Кулач родился в Донецке.
    1) черненькому 20. вадику - 28 (уже солидная разница)
    2) молодого гастролера через 2-3 года можно за 30+ слить.. а вадика за 2-3 года? максимум в минай с пеналек забивать
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 23:31
    -2
    «Шахтер» ищет усиления, чтобы конкурировать с киевским «Динамо»
    —————————————
    Ржу, раз в пять лет косточку погрызли в себя прям поверили.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 23:29
    +1
    Топ чувак, ждём.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 23:29
    -4
    dd dent, 08.06.2021 23:24
    Ага, О,О покупок по факту уже оформлено
    У нас они будут оформлены, ты это хорошо понимаешь, а вот у некоторых ой хз.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 23:27
    -4
    Пердиньо в Лассинах.
    Извините.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.06.2021 23:24
    -2
    maverik, 08.06.2021 23:08
    Донецких понесло...Бабло не жалеют))
    Ага, О,О покупок по факту уже оформлено
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 08.06.2021 23:19
    0
    Забавно звучит, конечно
    выбрал донецкий клуб, но агенты побывали в Киеве...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 23:11
    -3
    Траоре 8 голов в 18 матчах.
    Лучше бы купили Кулача. 15 голов в ЧУ, 2 гола в Кубке Украины и 2 гола в ЛЕ.
    Главное значительно дешевле, плюс Кулач родился в Донецке.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 08.06.2021 23:08
    +3
    Донецких понесло...Бабло не жалеют))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 08.06.2021 23:33
    +5
    Вот это действительно интересный трансфер..надеюсь все срастется)) Кто там Кулача вспоминает, не равняйте Укр чемп и Голландию;)
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 08.06.2021 23:32
    +3
    bullyUA, 08.06.2021 23:11
    Траоре 8 голов в 18 матчах.
    Лучше бы купили Кулача. 15 голов в ЧУ, 2 гола в Кубке Украины и 2 гола в ЛЕ.
    Главное значительно дешевле, плюс Кулач родился в Донецке.
    1) черненькому 20. вадику - 28 (уже солидная разница)
    2) молодого гастролера через 2-3 года можно за 30+ слить.. а вадика за 2-3 года? максимум в минай с пеналек забивать
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 08.06.2021 23:08
    +3
    Донецких понесло...Бабло не жалеют))
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 23:29
    +1
    Топ чувак, ждём.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 08.06.2021 23:19
    0
    Забавно звучит, конечно
    выбрал донецкий клуб, но агенты побывали в Киеве...
    Ссылка
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