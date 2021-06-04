Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса

«Горняки» могут подписать Лассина Траоре

  • 04.06.2021 21:59
  • 1876 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Пока что речь идет только об интересе. Конкретных шагов для подписания Траоре «Шахтер» еще не предпринимал.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.

Также сейчас «Шахтер» активно работает над трансфером вингера «Бенфики» Педриньо.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 22:17
    0
    Также футболист забил 5 мячей в 14 встречах за сборную Буркина-Фасо.
    ————————————
    Ну неплохо так-то.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 22:11
    0
    Ого, вот это уже очень неплохо, статистка у парня просто огонь.
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
      Антон Пашко, 04.06.2021 22:11
    0
    Как уже заеб*л спорт.юа со своими утками
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 04.06.2021 22:06
    +1
    Фигасе. Даже если утка, то весьма лестная)
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 04.06.2021 22:06
    +1
    Фигасе. Даже если утка, то весьма лестная)
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 22:17
    0
    Также футболист забил 5 мячей в 14 встречах за сборную Буркина-Фасо.
    ————————————
    Ну неплохо так-то.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 22:11
    0
    Ого, вот это уже очень неплохо, статистка у парня просто огонь.
    Ссылка
    Антон Пашко
    online
      Антон Пашко, 04.06.2021 22:11
    0
    Как уже заеб*л спорт.юа со своими утками
    Ссылка
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