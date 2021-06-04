Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Пока что речь идет только об интересе. Конкретных шагов для подписания Траоре «Шахтер» еще не предпринимал.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.

Также сейчас «Шахтер» активно работает над трансфером вингера «Бенфики» Педриньо.