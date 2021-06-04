Педриньо в Шахтере: переговоры сложные, но оптимизм присутствует

Вполне возможно, что о трансфере бразильского вингера «горняки» объявят в ближайшие дни

  • 04.06.2021 18:22
  • 1787 просмотров
  • 6 комментариев
Педриньо в Шахтере: переговоры сложные, но оптимизм присутствует
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Донецкий «Шахтер» продолжает общаться с «Бенфикой» на предмет трансфера 23-летнего хавбека Педриньо.

Как удалось узнать Sport.ua, переговоры действительно идут непросто, так как стороны максимально хотят отстоять собственные интересы.

Покупая Педриньо год назад за 18 миллионов евро «Бенфика» согласовала с «Коринтиансом» рассрочку по сделке, разбив ее на шесть равнозначных платежей по 3 миллиона. К настоящему моменту португальцы выплатили только первую часть суммы, и остаются должны «Коринтиансу» еще 15 миллионов евро.

«Шахтер» предлагает «Бенфике» взять на себя долг перед «Коринтиансом» размером в 15 миллионов евро, выплачивая его, как и было предусмотрено изначальным договором, постепенно равными частями, в рассрочку. Это позволит лиссабонскому клубу уйти от возможных экономических проблем, которые в руководстве «Бенфики» просчитывают на фоне затянувшейся пандемии коронавируса.

Впрочем, пока «Бенфика» не соглашается на такое предложение «Шахтера», и хочет получить за Педриньо 18 миллионов евро, чтобы полностью компенсировать потраченные средства на бразильца.

После того, как переговоры зашли в тупик, «Шахтер» дал понять, что готов заплатить на один миллион евро больше, но разница между предложением «горняков» и суммой, которую требует «Бенфика» все еще сохраняется, и именно она не дает сделке сдвинуться с «мертвой точки».

При этом, стороны продолжают общение, и в целом сохраняют оптимизм по вопросу итоговой договоренности, а это значит, что Педриньо уже в ближайшие дни может быть объявлен первым новичком «Шахтера» при Роберто Де Дзерби, тем более, что вингер уже согласовал детали личного контракта с вице-чемпионом Украины.

В сезоне-2020/21 Педриньо провел 31 матч во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 ассиста. Преимущественно 23-летний бразилец появлялся на поле на замены со скамейки запасных.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 04.06.2021 19:01
    0
    WladWest, 04.06.2021 18:42
    Судя по его статистике, он малоиграющий бек.
    Та ні. 31 матч в сезоні - це немало. Скажімо так - він грав приблизно в 2/3 офіційних матчів
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 04.06.2021 18:42
    -2
    Судя по его статистике, он малоиграющий бек.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 04.06.2021 18:39
    -4
    "Педріньо в Шахтарі". 😂😂😂
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.06.2021 18:35
    +1
    Володимир Ляшенко, 04.06.2021 18:27
    Гравець явно на заміну Марлосу. Ласкаво просимо у найкращий клуб України!
    В чем кроты лучшие так это в самовнушении
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.06.2021 18:29
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Судя про его результатам в Бенфике, не столько того Педриньо, сколько шума вокруг него лиссабонци подняли
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 04.06.2021 18:27
    0
    Гравець явно на заміну Марлосу. Ласкаво просимо у найкращий клуб України!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 04.06.2021 18:35
    +1
    Володимир Ляшенко, 04.06.2021 18:27
    Гравець явно на заміну Марлосу. Ласкаво просимо у найкращий клуб України!
    В чем кроты лучшие так это в самовнушении
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.06.2021 18:29
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Судя про его результатам в Бенфике, не столько того Педриньо, сколько шума вокруг него лиссабонци подняли
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 04.06.2021 19:01
    0
    WladWest, 04.06.2021 18:42
    Судя по его статистике, он малоиграющий бек.
    Та ні. 31 матч в сезоні - це немало. Скажімо так - він грав приблизно в 2/3 офіційних матчів
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 04.06.2021 18:27
    0
    Гравець явно на заміну Марлосу. Ласкаво просимо у найкращий клуб України!
    Ссылка
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