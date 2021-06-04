Педриньо в Шахтере: переговоры сложные, но оптимизм присутствует

Донецкий «Шахтер» продолжает общаться с «Бенфикой» на предмет трансфера 23-летнего хавбека Педриньо.

Как удалось узнать Sport.ua, переговоры действительно идут непросто, так как стороны максимально хотят отстоять собственные интересы.

Покупая Педриньо год назад за 18 миллионов евро «Бенфика» согласовала с «Коринтиансом» рассрочку по сделке, разбив ее на шесть равнозначных платежей по 3 миллиона. К настоящему моменту португальцы выплатили только первую часть суммы, и остаются должны «Коринтиансу» еще 15 миллионов евро.

«Шахтер» предлагает «Бенфике» взять на себя долг перед «Коринтиансом» размером в 15 миллионов евро, выплачивая его, как и было предусмотрено изначальным договором, постепенно равными частями, в рассрочку. Это позволит лиссабонскому клубу уйти от возможных экономических проблем, которые в руководстве «Бенфики» просчитывают на фоне затянувшейся пандемии коронавируса.

Впрочем, пока «Бенфика» не соглашается на такое предложение «Шахтера», и хочет получить за Педриньо 18 миллионов евро, чтобы полностью компенсировать потраченные средства на бразильца.

После того, как переговоры зашли в тупик, «Шахтер» дал понять, что готов заплатить на один миллион евро больше, но разница между предложением «горняков» и суммой, которую требует «Бенфика» все еще сохраняется, и именно она не дает сделке сдвинуться с «мертвой точки».

При этом, стороны продолжают общение, и в целом сохраняют оптимизм по вопросу итоговой договоренности, а это значит, что Педриньо уже в ближайшие дни может быть объявлен первым новичком «Шахтера» при Роберто Де Дзерби, тем более, что вингер уже согласовал детали личного контракта с вице-чемпионом Украины.

В сезоне-2020/21 Педриньо провел 31 матч во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 ассиста. Преимущественно 23-летний бразилец появлялся на поле на замены со скамейки запасных.