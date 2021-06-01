Педриньо согласовал контракт с Шахтером

Правый вингер «Бенфики» Педриньо, об интересе к которому со стороны «Шахтера» в последние дни активно сообщает пресса, согласовал условия личного контракта с украинским клубом.

Педриньо не заиграл в «Бенфике», а потому хочет сменить обстановку, но не желает уезжать в аренду на следующий сезон, а также возвращаться в Бразилию. Поэтому вариант с «Шахтером» кажется для хавбека интересным.

В то же время, «горняки» никак не могут согласовать сумму сделки с «Бенфикой». Лиссабонцы стремятся не только компенсировать затраты на покупку Педриньо, но еще и несколько заработать на сделке. Однако 30 миллионов евро, которые установлены «Бенфикой» в виде «ценника» на игрока, категорически не устраивают «Шахтер».

Португальский клуб рассчитывает уговорить «Шахтер» пойти на свои условия, и даже готов разбить сумму на более мелкие платежи, или предусмотреть в договоре выплату дополнительных бонусов, чтобы общая сумма сделки была близка к той, которую желает «Бенфика».

Напомним, накануне другой источник сообщал, что «Бенфика» рассчитывает выручить от продажи Педриньо 20 миллионов евро.