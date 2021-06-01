Педриньо согласовал контракт с Шахтером

Однако до трансфера далеко, так как «горняки» не могут согласовать сумму сделки с «Бенфикой»

  • 01.06.2021 16:53
  • 6175 просмотров
  • 38 комментариев
Педриньо согласовал контракт с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Правый вингер «Бенфики» Педриньо, об интересе к которому со стороны «Шахтера» в последние дни активно сообщает пресса, согласовал условия личного контракта с украинским клубом.

Педриньо не заиграл в «Бенфике», а потому хочет сменить обстановку, но не желает уезжать в аренду на следующий сезон, а также возвращаться в Бразилию. Поэтому вариант с «Шахтером» кажется для хавбека интересным.

В то же время, «горняки» никак не могут согласовать сумму сделки с «Бенфикой». Лиссабонцы стремятся не только компенсировать затраты на покупку Педриньо, но еще и несколько заработать на сделке. Однако 30 миллионов евро, которые установлены «Бенфикой» в виде «ценника» на игрока, категорически не устраивают «Шахтер».

Португальский клуб рассчитывает уговорить «Шахтер» пойти на свои условия, и даже готов разбить сумму на более мелкие платежи, или предусмотреть в договоре выплату дополнительных бонусов, чтобы общая сумма сделки была близка к той, которую желает «Бенфика».

Напомним, накануне другой источник сообщал, что «Бенфика» рассчитывает выручить от продажи Педриньо 20 миллионов евро.

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Источник — O Jogo

(16 голосов)

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Комментарии
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:08
    -1
    Oleg Savchuk, 01.06.2021 17:58
    Аххаха по прізвищу якраз для дировськой команди
    ТАк он не с динамо контактировал
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:07
    0
    Правый вингер , правый вингер... ну хз, приоритетно ли это
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 01.06.2021 18:07
    +1
    Stromae1, 01.06.2021 18:05
    О. Синиэ чаэчки услышали в имени человека близкое и родное их "динамовским сердцам"!
    Чуєш стрьома у статті написано "согласовал контракт с Шахтером" до чого тут ФК Маріуполь?
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 01.06.2021 18:06
    0
    romaz82, 01.06.2021 18:04
    "У кого что болит, тот о том и говорит"
    Ти коменти своїх, Форевки та Максіка, мабуть не читав.😀
    Ссылка
    Stromae1
    online
      Stromae1, 01.06.2021 18:05
    0
    О. Синиэ чаэчки услышали в имени человека близкое и родное их "динамовским сердцам"!
    Ссылка
    romaz82
      romaz82, 01.06.2021 18:04
    0
    DKTheBest2, 01.06.2021 17:47
    Після того як Шахтар підпише Педріньо, з ФК він стане ГК(гей клуб).😂😂😂
    "У кого что болит, тот о том и говорит"
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 01.06.2021 17:59
    0
    В Шахтарі зібрались продавати Тете? Чи це на заміну Марлосу?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 01.06.2021 17:58
    -4
    Аххаха по прізвищу якраз для дировськой команди
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 01.06.2021 17:57
    0
    Вдруг забьётся он гол самому Динамо и появится слоган - " Педриньо от.... рил Динамо", поэтому поводу есть старая - добрая поговорка, " не буди лихо - пока оно тихо", уважайте друг - друга господа.
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 01.06.2021 17:49
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 17:48
    Ну он же рассказывает про какие-то 5 лет
    Душевнобольной наверное
    Ну а ти як думаеєш у 50 років машка не має нічого, окрім бороди сидячи у керчі
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 17:48
    -1
    Michael Rewert, 01.06.2021 17:24
    Звідки рашососущому клоуну про це знати як його любімий чемпіонат ше не визнаний і ніколи небуде
    Ну он же рассказывает про какие-то 5 лет
    Душевнобольной наверное
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 01.06.2021 17:47
    -1
    Після того як Шахтар підпише Педріньо, з ФК він стане ГК(гей клуб).😂😂😂
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 01.06.2021 17:44
    +1
    D.Lanskoy, 01.06.2021 17:32
    С таким погонялом - только в Шахтер!
    А представьте гепотетически, если он Динамо гол забьёт -" слюший, обидно понимаешь".
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 01.06.2021 17:37
    0
    СасуОльні педрики
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:35
    -2
    Michael Rewert, 01.06.2021 17:23
    Так в Динамо навідмінно від даунбасят є Академія, є звідки людей брати, Луческу взяв менеджментські функції на себе, срояться поля і тд. От клоунськийпереєздний табір Ахмєткі тільки плакатись... А от у вас шас проблема з лімітом і просто нема гравців під схему ДеЗербі.. Там ригать треба в відборі мяча.. А де Шахтар і де пресинг
    Бронзу в упл возьмут?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.06.2021 17:34
    0
    Не подпишут они Пердиньо.
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 01.06.2021 17:32
    +3
    С таким погонялом - только в Шахтер!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 01.06.2021 17:32
    0
    Уже жду коментариев мачта кротов в исполнении Леоненко
    Ссылка
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 01.06.2021 17:24
    -1
    Звідки рашососущому клоуну про це знати як його любімий чемпіонат ше не визнаний і ніколи небуде
    Ссылка
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 01.06.2021 17:23
    +2
    Face Control, 01.06.2021 17:03
    Как там у вас дела, много трансферов будет?
    Так в Динамо навідмінно від даунбасят є Академія, є звідки людей брати, Луческу взяв менеджментські функції на себе, срояться поля і тд. От клоунськийпереєздний табір Ахмєткі тільки плакатись... А от у вас шас проблема з лімітом і просто нема гравців під схему ДеЗербі.. Там ригать треба в відборі мяча.. А де Шахтар і де пресинг
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 16:56
    +6
    Да ладно, за игрока который не заиграл? Туфта какая-то , а не прайс, по маркту куда ближе цена к адекватной 15
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 17:05
    +4
    dd dent, 01.06.2021 17:01
    Так это ж не повод цену взвинчивать особо
    там за Маркао уже Сарай 25 требует, без лоха и жизнь плоха как говорится
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.06.2021 17:32
    +3
    С таким погонялом - только в Шахтер!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 01.06.2021 17:21
    +3
    Face Control, 01.06.2021 17:10
    Что-то вечно.
    Теперь вектор на педрил !
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 17:08
    +3
    dd dent, 01.06.2021 17:07
    Объективно не удивлюсь шо ни 1 клуб по факту им не интересовался из Укр, а агентские статейки чисто
    не , ня за лямов 5-6 можно было бы. подумать
    но 25 , азахахаххаха надеюсь шахтер заберет
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 17:05
    +3
    dd dent, 01.06.2021 17:05
    Мб там нолик лишний
    нет , если торги с шахтером, то все правильно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:05
    +3
    _Funny_Cat, 01.06.2021 17:04
    31 выход на поле. - 1 гол
    на месте Бенфики я бы меньше 30 ки не отдавал
    Мб там нолик лишний
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 17:04
    +3
    31 выход на поле. - 1 гол
    на месте Бенфики я бы меньше 30 ки не отдавал
    Ссылка
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 01.06.2021 17:23
    +2
    Face Control, 01.06.2021 17:03
    Как там у вас дела, много трансферов будет?
    Так в Динамо навідмінно від даунбасят є Академія, є звідки людей брати, Луческу взяв менеджментські функції на себе, срояться поля і тд. От клоунськийпереєздний табір Ахмєткі тільки плакатись... А от у вас шас проблема з лімітом і просто нема гравців під схему ДеЗербі.. Там ригать треба в відборі мяча.. А де Шахтар і де пресинг
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:04
    +2
    Face Control, 01.06.2021 17:03
    Как там у вас дела, много трансферов будет?
    Х его знает пока шо, а у вас?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:01
    +2
    Face Control, 01.06.2021 16:59
    Да не, скорее всего Бенфика не его команда просто, такое бывает.
    Так это ж не повод цену взвинчивать особо
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 01.06.2021 18:07
    +1
    Stromae1, 01.06.2021 18:05
    О. Синиэ чаэчки услышали в имени человека близкое и родное их "динамовским сердцам"!
    Чуєш стрьома у статті написано "согласовал контракт с Шахтером" до чого тут ФК Маріуполь?
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 01.06.2021 17:44
    +1
    D.Lanskoy, 01.06.2021 17:32
    С таким погонялом - только в Шахтер!
    А представьте гепотетически, если он Динамо гол забьёт -" слюший, обидно понимаешь".
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:07
    +1
    _Funny_Cat, 01.06.2021 17:05
    там за Маркао уже Сарай 25 требует, без лоха и жизнь плоха как говорится
    Объективно не удивлюсь шо ни 1 клуб по факту им не интересовался из Укр, а агентские статейки чисто
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:07
    0
    Правый вингер , правый вингер... ну хз, приоритетно ли это
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 01.06.2021 18:06
    0
    romaz82, 01.06.2021 18:04
    "У кого что болит, тот о том и говорит"
    Ти коменти своїх, Форевки та Максіка, мабуть не читав.😀
    Ссылка
    Stromae1
    online
      Stromae1, 01.06.2021 18:05
    0
    О. Синиэ чаэчки услышали в имени человека близкое и родное их "динамовским сердцам"!
    Ссылка
    romaz82
      romaz82, 01.06.2021 18:04
    0
    DKTheBest2, 01.06.2021 17:47
    Після того як Шахтар підпише Педріньо, з ФК він стане ГК(гей клуб).😂😂😂
    "У кого что болит, тот о том и говорит"
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 01.06.2021 17:59
    0
    В Шахтарі зібрались продавати Тете? Чи це на заміну Марлосу?
    Ссылка
    Игорь Петров
      Игорь Петров, 01.06.2021 17:57
    0
    Вдруг забьётся он гол самому Динамо и появится слоган - " Педриньо от.... рил Динамо", поэтому поводу есть старая - добрая поговорка, " не буди лихо - пока оно тихо", уважайте друг - друга господа.
    Ссылка
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