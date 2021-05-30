Известна сумма, фигурирующая в переговорах Бенфики и Шахтера по Педриньо

Португальский клуб не прочь продать вингера, но хочет вернуть инвестированные в него средства

  • 30.05.2021 20:20
  • 6101 просмотр
  • 33 комментария
Известна сумма, фигурирующая в переговорах Бенфики и Шахтера по Педриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Донецкий «Шахтер» проявляет заинтересованность в подписании 23-летнего правого вингера «Бенфики» Педриньо.

Португальский клуб подписал игрока летом минувшего года за 20 миллионов евро, но Педриньо не сумел раскрыться в «Бенфике», а потому сейчас лиссабонцы не прочь рассмотреть возможность продажи бразильца, но только за сумму, близкую к ранее затраченной.

В бразильских СМИ накануне появилась информация, что «Шахтер» готов заплатить за Педриньо от 35 до 40 миллионов евро, но это не соответствует действительности.

На самом деле, «Бенфика» просит за Педриньо около 18 миллионов евро, а «горняки» настроены в процессе переговоров сбить эту сумму, называя ее непосильной для клуба.

Контракт Педриньо с «Бенфикой» действует до лета 2025 года.

В сезоне-2020/21 хавбек провел 31 матч во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zerozero.pt

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    nika007
    online
      nika007, 30.05.2021 22:02
    0
    Следует если Шахтер предложил 35 млн евро, Бенфика хочет 40, то думаю на 37 млн сойдутся игрок то хороший + бразилец
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:50
    0
    оppy, 30.05.2021 21:48
    А ты цветы возложил возле Родины-матери?)
    Кто и зачем возлагает цветы на день Киева возле Родины-мать?
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 21:48
    -1
    joe777., 30.05.2021 21:26
    Днонецкие поздравят Киев с днем города? Или вам плевать на город, который вас приютил на время?
    А ты цветы возложил возле Родины-матери?)
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 21:43
    -1
    Mr.Budd, 30.05.2021 21:33
    Мда... Комментарии выгоняют в тоску своим "искрометным" юмором. Хотя, я тоже так шутил... в 10 лет
    +
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 21:43
    -1
    ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 21:17
    Шахтер с 61 в трех финалах Кубка подряд был, кстати
    Я в курсе дела. Ведь в Союзе Шахтёр называли кубковой командой не зря.
    Ссылка
    Александр Киев
    online
      Александр Киев, 30.05.2021 21:40
    -1
    В тактическом плане Педриньо - что-то среднее между Пердутой и Пуканычем.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 30.05.2021 21:33
    -2
    Мда... Комментарии выгоняют в тоску своим "искрометным" юмором. Хотя, я тоже так шутил... в 10 лет
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 30.05.2021 21:26
    +1
    Теперь Шахтеру будет полное педриньо.
    Мы говорим Шахтер - подразумеваем педриньо.
    Мы говорим пердиньо - подразумеваем Шахтер.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:26
    0
    Днонецкие поздравят Киев с днем города? Или вам плевать на город, который вас приютил на время?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 21:17
    -4
    оppy, 30.05.2021 20:58
    Какой возраст ? То он себе обозначил цифрами 1961 первое чемпионство Динамо К. Но вряд ли знает, что в том же году Шахтёр выиграл Кубок СССР.
    Так что должно быть ДК+ШД 1961.))
    Шахтер с 61 в трех финалах Кубка подряд был, кстати
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 30.05.2021 21:17
    +2
    Юрий Щербань, 30.05.2021 20:30
    нахрен он нужен шахтарю 1 гол всего забил что за игрок
    Шахтеру всего 1 гол забил? Когда?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 21:14
    -2
    оppy, 30.05.2021 20:33
    Это он у них Педриньо. А если Педро Витор Делмино да Силва перейдёт в УПЛ, то будет Сильвой))
    +
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:13
    -2
    Face Control, 30.05.2021 21:08
    Ждём Педриньо всем миром!
    Каким миром? Расиянским миром, который вы звали и получили ордло, в котором гниёте?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 21:10
    0
    Новость о Шахтёре, а на ветке как всегда кипрские автобусники тусуются.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 21:08
    -1
    Ждём Педриньо всем миром!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.05.2021 21:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    31 матч в сезоне, это он был основным игроком в Бенфике. А то что голов и ассистов нету так это не проблема. Это его был первый год в Европе после Бразилии, адаптация пройдена в хорошем чемпионате. Ж. Боту в курсе, что он может выстрелить в любой момент, а может и нет,им видней, у них глаз набит...
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 30.05.2021 21:07
    0
    оppy, 30.05.2021 20:33
    Это он у них Педриньо. А если Педро Витор Делмино да Силва перейдёт в УПЛ, то будет Сильвой))
    Если не Силвой, а Сильвой, то это не лучше
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 30.05.2021 21:05
    -1
    Ярослав Мирошниченко, 30.05.2021 20:25
    И будет команда ржавых сасуольных педринь
    Так у них там все, если не Педро, то Гомес
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:04
    -2
    Ждем Пердиньо в шахтёре
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:58
    0
    KARABAS55, 30.05.2021 20:43
    Дед, ты уже в возрасте, и ты всё равно как школьник смеёшься с фамилий)))
    Какой возраст ? То он себе обозначил цифрами 1961 первое чемпионство Динамо К. Но вряд ли знает, что в том же году Шахтёр выиграл Кубок СССР.
    Так что должно быть ДК+ШД 1961.))
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 20:49
    +5
    С такой фамилией ему расизм раем покажется
    Ссылка
    imperator79
    online
      imperator79, 30.05.2021 20:50
    +4
    опять тарифы на свет повысят
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 30.05.2021 21:17
    +2
    Юрий Щербань, 30.05.2021 20:30
    нахрен он нужен шахтарю 1 гол всего забил что за игрок
    Шахтеру всего 1 гол забил? Когда?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.05.2021 20:43
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    DK1961, 30.05.2021 20:38
    серун...педрун...Следующий будет понос?
    Дед, ты уже в возрасте, и ты всё равно как школьник смеёшься с фамилий)))
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:33
    +2
    Это он у них Педриньо. А если Педро Витор Делмино да Силва перейдёт в УПЛ, то будет Сильвой))
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 30.05.2021 20:30
    +2
    Вот это уже правильная информация.
    Ссылка
    Юрий Щербань
      Юрий Щербань, 30.05.2021 20:30
    +2
    нахрен он нужен шахтарю 1 гол всего забил что за игрок
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 30.05.2021 21:26
    +1
    Теперь Шахтеру будет полное педриньо.
    Мы говорим Шахтер - подразумеваем педриньо.
    Мы говорим пердиньо - подразумеваем Шахтер.
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:55
    +1
    rugby1970, 30.05.2021 20:48
    А зачем Шахтеру Педриньо??? Там каждый, начиная с Палкина - еще тот ПЕДРИНЬО!
    pedrino - камень
    у нас будет як Каменюка
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 30.05.2021 20:30
    +1
    ну і нахєр це непотріб? ККД низеньке, тому максимум - 7-8 лямів
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 30.05.2021 20:25
    +1
    И будет команда ржавых сасуольных педринь
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 30.05.2021 22:02
    0
    Следует если Шахтер предложил 35 млн евро, Бенфика хочет 40, то думаю на 37 млн сойдутся игрок то хороший + бразилец
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:50
    0
    оppy, 30.05.2021 21:48
    А ты цветы возложил возле Родины-матери?)
    Кто и зачем возлагает цветы на день Киева возле Родины-мать?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 30.05.2021 21:26
    0
    Днонецкие поздравят Киев с днем города? Или вам плевать на город, который вас приютил на время?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 21:10
    0
    Новость о Шахтёре, а на ветке как всегда кипрские автобусники тусуются.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.05.2021 21:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    31 матч в сезоне, это он был основным игроком в Бенфике. А то что голов и ассистов нету так это не проблема. Это его был первый год в Европе после Бразилии, адаптация пройдена в хорошем чемпионате. Ж. Боту в курсе, что он может выстрелить в любой момент, а может и нет,им видней, у них глаз набит...
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 30.05.2021 21:07
    0
    оppy, 30.05.2021 20:33
    Это он у них Педриньо. А если Педро Витор Делмино да Силва перейдёт в УПЛ, то будет Сильвой))
    Если не Силвой, а Сильвой, то это не лучше
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:58
    0
    KARABAS55, 30.05.2021 20:43
    Дед, ты уже в возрасте, и ты всё равно как школьник смеёшься с фамилий)))
    Какой возраст ? То он себе обозначил цифрами 1961 первое чемпионство Динамо К. Но вряд ли знает, что в том же году Шахтёр выиграл Кубок СССР.
    Так что должно быть ДК+ШД 1961.))
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 30.05.2021 20:48
    0
    А зачем Шахтеру Педриньо??? Там каждый, начиная с Палкина - еще тот ПЕДРИНЬО!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.05.2021 20:39
    0
    Ярослав Мирошниченко, 30.05.2021 20:25
    И будет команда ржавых сасуольных педринь
    Только в дырнамовском неадекватном восприятии!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности