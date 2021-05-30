Известна сумма, фигурирующая в переговорах Бенфики и Шахтера по Педриньо

Донецкий «Шахтер» проявляет заинтересованность в подписании 23-летнего правого вингера «Бенфики» Педриньо.

Португальский клуб подписал игрока летом минувшего года за 20 миллионов евро, но Педриньо не сумел раскрыться в «Бенфике», а потому сейчас лиссабонцы не прочь рассмотреть возможность продажи бразильца, но только за сумму, близкую к ранее затраченной.

В бразильских СМИ накануне появилась информация, что «Шахтер» готов заплатить за Педриньо от 35 до 40 миллионов евро, но это не соответствует действительности.

На самом деле, «Бенфика» просит за Педриньо около 18 миллионов евро, а «горняки» настроены в процессе переговоров сбить эту сумму, называя ее непосильной для клуба.

Контракт Педриньо с «Бенфикой» действует до лета 2025 года.

В сезоне-2020/21 хавбек провел 31 матч во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 4 результативными передачами.