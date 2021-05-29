Педриньо в Шахтере? Донецкий клуб хочет купить вингера Бенфики

Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильского игрока в 15 млн евро

  • 29.05.2021 01:30
  • 91 просмотр
  • 1 комментарий
Педриньо в Шахтере? Донецкий клуб хочет купить вингера Бенфики
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер хочет купить полузащитника португальской «Бенфики» Педриньо.

23-летний бразилец интересовал донецкий клуб еще в 2018 году, когда вингер играл за «Коринтианс».

Педриньо играет в амплуа правого полузащитника, но также способен сыграть левого хавбека или оттянутого форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Педриньо провел 14 матчей и забил 3 гола за сборную Бразилии U-23.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    nicolas-morgun
    online
      nicolas-morgun, 29.05.2021 01:50
    0
    Педриньо?))))))
    Возьмите ещё Хулио и Пэд'эраса))))
    Это как ехать на Pajero в Португалию...
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
      nicolas-morgun, 29.05.2021 01:50
    0
    Педриньо?))))))
    Возьмите ещё Хулио и Пэд'эраса))))
    Это как ехать на Pajero в Португалию...
    Ссылка
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