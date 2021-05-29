Педриньо в Шахтере? Донецкий клуб хочет купить вингера Бенфики

Донецкий Шахтер хочет купить полузащитника португальской «Бенфики» Педриньо.

23-летний бразилец интересовал донецкий клуб еще в 2018 году, когда вингер играл за «Коринтианс».

Педриньо играет в амплуа правого полузащитника, но также способен сыграть левого хавбека или оттянутого форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Педриньо провел 14 матчей и забил 3 гола за сборную Бразилии U-23.