Переговоры Шахтера и Бенфики по Педриньо заморожены

Общение между клубами поставлено на паузу из-за нежелания идти на компромисс

  • 03.06.2021 09:32
  • 561 просмотр
  • 3 комментария
Переговоры Шахтера и Бенфики по Педриньо заморожены
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Несмотря на вчерашние оптимистичные заявления агента вингера «Бенфики» Педриньо о его скором переезде в «Шахтер», на самом деле ситуация далека от разрешенной.

По данным португальского издания Record, переговоры между «Шахтером» и «Бенфикой» по Педриньо зашли в тупик. Между клубами существует разница в цене в размере 2 миллионов евро, и пока ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Педриньо следят еще два клуба, но будут ли они готовы сделать предложение, если «Шахтер» откажется от сделки – неизвестно.

Подтверждает информацию о тупике, в который зашел переговорный процесс по Педриньо, и журналист Бруно Андраде. По его данным, сложности в общении между «Шахтером» и «Бенфикой» лежат в плоскости дополнительных условий трансфера, и эти детали пока затормозили переговорный процесс.

По другим данным из португальских источников, переговоры с «Шахтером» по Педриньо были заморожены «Бенфикой» из-за того, что донецкий клуб проявил принципиальную позицию в вопросе нежелания платить за игрока более чем 15 миллионов евро.

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Источник — record.pt

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Жук
      Александр Жук, 03.06.2021 09:46
    +1
    Бенфика хочет на 2 миллиона больше ?) Кажется опять придётся слегка тарифы поднять
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 03.06.2021 09:45
    0
    Ага,вони хочуть продавати гравців з лави запасних зовсім не тої "Бенфіки" що була, за 20 лимонів,та ще й в часи вірусної стагнації економіки.Перекладіть португальцям-"а хуху,не хохо?"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 09:40
    0
    Освободите Педриньо
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 03.06.2021 09:46
    +1
    Бенфика хочет на 2 миллиона больше ?) Кажется опять придётся слегка тарифы поднять
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 03.06.2021 09:45
    0
    Ага,вони хочуть продавати гравців з лави запасних зовсім не тої "Бенфіки" що була, за 20 лимонів,та ще й в часи вірусної стагнації економіки.Перекладіть португальцям-"а хуху,не хохо?"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 09:40
    0
    Освободите Педриньо
    Ссылка
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