Переговоры Шахтера и Бенфики по Педриньо заморожены

Несмотря на вчерашние оптимистичные заявления агента вингера «Бенфики» Педриньо о его скором переезде в «Шахтер», на самом деле ситуация далека от разрешенной.

По данным португальского издания Record, переговоры между «Шахтером» и «Бенфикой» по Педриньо зашли в тупик. Между клубами существует разница в цене в размере 2 миллионов евро, и пока ни одна из сторон не готова пойти на компромисс.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Педриньо следят еще два клуба, но будут ли они готовы сделать предложение, если «Шахтер» откажется от сделки – неизвестно.

Подтверждает информацию о тупике, в который зашел переговорный процесс по Педриньо, и журналист Бруно Андраде. По его данным, сложности в общении между «Шахтером» и «Бенфикой» лежат в плоскости дополнительных условий трансфера, и эти детали пока затормозили переговорный процесс.

По другим данным из португальских источников, переговоры с «Шахтером» по Педриньо были заморожены «Бенфикой» из-за того, что донецкий клуб проявил принципиальную позицию в вопросе нежелания платить за игрока более чем 15 миллионов евро.