Агент Педриньо подтвердил переход в Шахтер. Контракт на 5 лет

Судя по всему, сторонам удалось договориться

  • 02.06.2021 21:11
  • 2344 просмотра
  • 13 комментариев
Агент Педриньо подтвердил переход в Шахтер. Контракт на 5 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник «Бенфики» Педриньо в скором времени должен подписать контракт с «Шахтером». Об этом рассказал агент игрока.

«Сделка уже практически завершена. Тренеру ‹Шахтера» нравится этот игрок, контракт будет подписан на 5 лет. В «Бенфике» не все сложилось так, как нам хотелось».

«Педриньо покидает команду несколько разочарованным, однако жизнь не всегда складывается так, как хочется», - сказал Уилл Дантас.

Педриньо, который может стать первым новичком при тренере Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне забил только 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Источник — A Bola

(13 голосов)

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Комментарии
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 02.06.2021 21:40
    0
    -PhoeniX-, 02.06.2021 21:27
    Интересно, он фланговый? Ели да, то на каком фланге? Правых, вроде хватает, даже с избытком. А учитывая, что Саламон в Англию смотрит, левый нужен...
    Во во..
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 02.06.2021 21:39
    0
    Зачем правый вингер не понятно ...
    Пишущим про дорого/богато нужно напомнить, что трансферы не только за тарелку супа и шлёпанцы бывают
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.06.2021 21:29
    -1
    нормуль, баласт взяли, через пол года не будут знать куда его деть, и еще зп платить самим
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 02.06.2021 21:27
    0
    Интересно, он фланговый? Ели да, то на каком фланге? Правых, вроде хватает, даже с избытком. А учитывая, что Саламон в Англию смотрит, левый нужен...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 02.06.2021 21:24
    -1
    А почему не говорят сколько бабла отвалили???😂
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 21:23
    +2
    Атакующий полузащитник и 1 гол.... не оч то и атакующий
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.06.2021 21:23
    -2
    Педріньо-буде куміром Максіка та Форевки.
    У них постійно дупа палає, а тут таке...🤣🤣🤣
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 21:20
    +1
    Надеюсь не меньше 30 ки отдали
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.06.2021 21:20
    0
    Хороший игрок только вот рази в вингерах нуждается шахтер?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.06.2021 21:19
    -1
    avk2307, 02.06.2021 21:16
    Добро пожаловать Педриньо звучит обидно.
    Ну посмотрим что шахтер придумает.
    Ну если тебе не больше 10 лет то можешь еще посмеяться
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.06.2021 21:16
    +1
    Кроти. Не ображайтеся. 😂😂😂
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.06.2021 21:16
    +1
    Добро пожаловать Педриньо звучит обидно.
    Ну посмотрим что шахтер придумает.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.06.2021 21:14
    +4
    Даже не знаю как поздравить
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.06.2021 21:14
    +4
    Даже не знаю как поздравить
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 21:23
    +2
    Атакующий полузащитник и 1 гол.... не оч то и атакующий
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 21:20
    +1
    Надеюсь не меньше 30 ки отдали
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.06.2021 21:16
    +1
    Кроти. Не ображайтеся. 😂😂😂
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.06.2021 21:16
    +1
    Добро пожаловать Педриньо звучит обидно.
    Ну посмотрим что шахтер придумает.
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 02.06.2021 21:40
    0
    -PhoeniX-, 02.06.2021 21:27
    Интересно, он фланговый? Ели да, то на каком фланге? Правых, вроде хватает, даже с избытком. А учитывая, что Саламон в Англию смотрит, левый нужен...
    Во во..
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 02.06.2021 21:39
    0
    Зачем правый вингер не понятно ...
    Пишущим про дорого/богато нужно напомнить, что трансферы не только за тарелку супа и шлёпанцы бывают
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 02.06.2021 21:27
    0
    Интересно, он фланговый? Ели да, то на каком фланге? Правых, вроде хватает, даже с избытком. А учитывая, что Саламон в Англию смотрит, левый нужен...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.06.2021 21:20
    0
    Хороший игрок только вот рази в вингерах нуждается шахтер?
    Ссылка
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