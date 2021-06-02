Агент Педриньо подтвердил переход в Шахтер. Контракт на 5 лет

Атакующий полузащитник «Бенфики» Педриньо в скором времени должен подписать контракт с «Шахтером». Об этом рассказал агент игрока.
«Сделка уже практически завершена. Тренеру ‹Шахтера» нравится этот игрок, контракт будет подписан на 5 лет. В «Бенфике» не все сложилось так, как нам хотелось».
«Педриньо покидает команду несколько разочарованным, однако жизнь не всегда складывается так, как хочется», - сказал Уилл Дантас.
Педриньо, который может стать первым новичком при тренере Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне забил только 1 гол и сделал 4 ассиста.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пишущим про дорого/богато нужно напомнить, что трансферы не только за тарелку супа и шлёпанцы бывают
У них постійно дупа палає, а тут таке...🤣🤣🤣
Ну посмотрим что шахтер придумает.
Ну посмотрим что шахтер придумает.
Ну посмотрим что шахтер придумает.
Пишущим про дорого/богато нужно напомнить, что трансферы не только за тарелку супа и шлёпанцы бывают
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.