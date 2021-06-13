ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо – игрок Шахтера

Донецкий «Шахтер» официально объявил о переходе Педриньо. Бразильский хавбек подписал пятилетний контракт с украинским клубом.
За 23-летнего футболиста «Шахтер» заплатил «Бенфике» 18 миллионов евро.
⚒ Педриньо – игрок «Шахтера»! Добро пожаловать! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021
Контракт полузащитника с клубом рассчитан на 5 лет.
✍️ Подробности трансфера: https://t.co/FFX4Vi5GDr. pic.twitter.com/fL0vYuIsas
Педриньо начинал карьеру в бразильском «Коринтиансе» и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в португальскую «Бенфику». В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.
Источник — Sport.ua
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