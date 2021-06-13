ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо – игрок Шахтера

Бразилец подписал пятилетний контракт с клубом

  • 13.06.2021 16:27
  • 3353 просмотра
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо – игрок Шахтера

Донецкий «Шахтер» официально объявил о переходе Педриньо. Бразильский хавбек подписал пятилетний контракт с украинским клубом.

За 23-летнего футболиста «Шахтер» заплатил «Бенфике» 18 миллионов евро.

Педриньо начинал карьеру в бразильском «Коринтиансе» и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в португальскую «Бенфику». В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 17:04
    0
    Странный трансфер более чем, впрочем как и тот же коно
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.06.2021 17:02
    0
    pl2012ua, 13.06.2021 16:53
    покупка непонятно кого за 18 млн долл это просто отмыв денег. Запишут в расходы 18 млн, а на самом деле тысяч 300 заплатят и миллион Бенфике откат. Не верьте жалобным лицам президентов клубов, особенно наших, когда они плакают, что футбол это для них одни расходы и прямо "от сердца отрывают".
    Бенфика купила Педриньо за 18 млн €, чтобы потом продать в ШД за 1 млн? Ну в Лиссабоне ж не лоховской менеджмент.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 13.06.2021 17:01
    0
    А агенты берут аванс старыми мячами в десятилетнюю рассрочку
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 17:01
    +1
    KARABAS55, 13.06.2021 16:58
    Читал форум болельщиков Бенфики, то некоторые очень жалеют что его продали Шахтёру. Что якобы ему даже не дали нормально адаптироваться, и раскрыться. Я с этим согласен, так как вся Бенфика в прошлом сезоне провалил его, что мог показать молодой парень, которого выпускали только на замены, и который первый год начинал играть на взрослом Европейском уровне. Главное что трансфер есть, заиграет будет здорово, а нет других купим, у Рената денег хватает на 10-ок Педриньо.
    Будем надеяться, что раскроется в Шахтере
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 13.06.2021 16:59
    -2
    Тренер сасуолло и игрок педриньо. Отличные приобретения у кротов
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 16:58
    +2
    Читал форум болельщиков Бенфики, то некоторые очень жалеют что его продали Шахтёру. Что якобы ему даже не дали нормально адаптироваться, и раскрыться. Я с этим согласен, так как вся Бенфика в прошлом сезоне провалил его, что мог показать молодой парень, которого выпускали только на замены, и который первый год начинал играть на взрослом Европейском уровне. Главное что трансфер есть, заиграет будет здорово, а нет других купим, у Рената денег хватает на 10-ок Педриньо.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 16:53
    -1
    покупка непонятно кого за 18 млн долл это просто отмыв денег. Запишут в расходы 18 млн, а на самом деле тысяч 300 заплатят и миллион Бенфике откат. Не верьте жалобным лицам президентов клубов, особенно наших, когда они плакают, что футбол это для них одни расходы и прямо "от сердца отрывают".
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 16:53
    +2
    Безусловно серьёзный трансфер,главное чтобы не получилось,как с Бернандом
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 16:50
    0
    Работа телекомментаторов с сегодняшнего дня усложнилась
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 16:50
    +3
    Mazak, 13.06.2021 16:46
    Хохлы наконец-то нормальный человек к вам зашёл
    У нас все нормальные. Вы там за своими смотрите, а то у вас вечно не слава богу.
    Ссылка
    Mazak
      Mazak, 13.06.2021 16:48
    -6
    Добро пожаловать? Может быть вы научите местную гопоту как себя вести
    Ссылка
    Mazak
      Mazak, 13.06.2021 16:46
    -10
    Хохлы наконец-то нормальный человек к вам зашёл
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 13.06.2021 16:45
    -1
    .....В прошлом сезоне (в "Бенфике") провёл 31 матч,ЗАБИЛ 1 гол,пусть продолжает в таком духе и в "Шахтёре".
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 13.06.2021 16:44
    +3
    Добро пожаловать! Удачи и без травм!
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 16:43
    -1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.06.2021 16:34
    -1
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 16:34
    0
    joe-777, 13.06.2021 16:29
    Был у днонецких сырна, пуканыч. Теперь Пердиньо.
    Шахтер это двач
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 13.06.2021 16:34
    -1
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.06.2021 16:33
    0
    Посмотрим что за пердиньо за 18 лямов как пердеть будет у кротов .
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 13.06.2021 16:31
    +4
    Бля, опять электроэнергия подорожает! 18 млн за лавочника!!!! Пора Рината раскулачивать! Упырь рыжий!
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 13.06.2021 16:31
    +4
    Бля, опять электроэнергия подорожает! 18 млн за лавочника!!!! Пора Рината раскулачивать! Упырь рыжий!
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 16:50
    +3
    Mazak, 13.06.2021 16:46
    Хохлы наконец-то нормальный человек к вам зашёл
    У нас все нормальные. Вы там за своими смотрите, а то у вас вечно не слава богу.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 13.06.2021 16:44
    +3
    Добро пожаловать! Удачи и без травм!
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.06.2021 16:58
    +2
    Читал форум болельщиков Бенфики, то некоторые очень жалеют что его продали Шахтёру. Что якобы ему даже не дали нормально адаптироваться, и раскрыться. Я с этим согласен, так как вся Бенфика в прошлом сезоне провалил его, что мог показать молодой парень, которого выпускали только на замены, и который первый год начинал играть на взрослом Европейском уровне. Главное что трансфер есть, заиграет будет здорово, а нет других купим, у Рената денег хватает на 10-ок Педриньо.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.06.2021 16:53
    +2
    Безусловно серьёзный трансфер,главное чтобы не получилось,как с Бернандом
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 17:01
    +1
    KARABAS55, 13.06.2021 16:58
    Читал форум болельщиков Бенфики, то некоторые очень жалеют что его продали Шахтёру. Что якобы ему даже не дали нормально адаптироваться, и раскрыться. Я с этим согласен, так как вся Бенфика в прошлом сезоне провалил его, что мог показать молодой парень, которого выпускали только на замены, и который первый год начинал играть на взрослом Европейском уровне. Главное что трансфер есть, заиграет будет здорово, а нет других купим, у Рената денег хватает на 10-ок Педриньо.
    Будем надеяться, что раскроется в Шахтере
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 17:04
    0
    Странный трансфер более чем, впрочем как и тот же коно
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.06.2021 17:02
    0
    pl2012ua, 13.06.2021 16:53
    покупка непонятно кого за 18 млн долл это просто отмыв денег. Запишут в расходы 18 млн, а на самом деле тысяч 300 заплатят и миллион Бенфике откат. Не верьте жалобным лицам президентов клубов, особенно наших, когда они плакают, что футбол это для них одни расходы и прямо "от сердца отрывают".
    Бенфика купила Педриньо за 18 млн €, чтобы потом продать в ШД за 1 млн? Ну в Лиссабоне ж не лоховской менеджмент.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 13.06.2021 17:01
    0
    А агенты берут аванс старыми мячами в десятилетнюю рассрочку
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.06.2021 16:50
    0
    Работа телекомментаторов с сегодняшнего дня усложнилась
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 16:34
    0
    joe-777, 13.06.2021 16:29
    Был у днонецких сырна, пуканыч. Теперь Пердиньо.
    Шахтер это двач
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.06.2021 16:33
    0
    Посмотрим что за пердиньо за 18 лямов как пердеть будет у кротов .
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 13.06.2021 16:31
    0
    На этом фото можно дать 33 года,может паспорт подделал))
    Ссылка
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