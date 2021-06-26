Полесье усилилось тремя опытными украинцами

«Полесье» продолжает усиливаться перед новым сезоном.

Житомирский клуб объявил о подписании контрактов с полузащитниками Владиславом Огирей, Ильей Чередниченко и нападающим Юрием Коломойцем. Все игроки подписали контракты на один сезон.

Напомним, что 31-летний Огиря ранее играл за «Десну». Также он выступал за «Олимпик», «Зарю», «Александрию» и «Арсенал-Киевщина».

Последним клубом 31-летнего Коломойца была «Волынь». Также за карьеру он играл за «Нефтяник-Укрнафту», «Горняк», «Александрию», «Ворсклу», МТК, «Левадию» (Эстония).

26-летний Чередниченко защищал цвета «Арсенала», «Металлиста», словацких «Дуклы Б», «Нове Замки», «Слован», «Середь», «Спартак» и «Нитры».

Напомним, что этим летом «Полесье» возглавил Юрий Калитвинцев.