ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко перешел в Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подписал контракт с еще одним звездным новичком. К команде официально присоединился 27-летний форвард Алексей Хобленко.

Нападающий перешел в «Кривбасс» из «Днепра-1» на правах аренды с правом выкупа в конце сезона. Хобленко будет играть под номером 9. Он стал одиннадцатым новичком клуба.

Ранее Алексей находился в краткосрочной аренде в норвежском «Стабеке», где принял участие в шести матчах чемпионата Норвегии, результативными действиями не отметился.