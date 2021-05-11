ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отдал Хобленко в аренду в Стабек

«Днепр-1» официально сообщил о том, что клуб отдал форварда Алексея Хобленко в аренду в норвежский «Стабек». Аренда рассчитана на 4 месяца, у «Стабека» будет право выкупа игрока.

Сам норвежский клуб также официально подтвердил трансфер.

В нынешнем сезоне на счету Хобленко 4 гола и 1 ассист в 18 матчах за «Днепр-1» в УПЛ. При этом во второй части сезона 27-летний форвард лишь однажды вышел на поле с первых минут.

Контракт Хобленко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.