Нападающий Днепра-1 станет игроком норвежского клуба

Нападающий Алексей Хобленко в ближайшее время покинет «Днепр-1».



Сообщается, что новым клубом 27-летнего форварда станет норвежский «Стабек», который возьмет футболиста в аренду с правом выкупа.



Ожидается, что трансфер будет закрыт в течении нескольких дней.



В текущем сезоне Хобленко провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.