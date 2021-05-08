Нападающий Днепра-1 станет игроком норвежского клуба

Нападающий Алексей Хобленко в ближайшее время покинет «Днепр-1».
Сообщается, что новым клубом 27-летнего форварда станет норвежский «Стабек», который возьмет футболиста в аренду с правом выкупа.
Ожидается, что трансфер будет закрыт в течении нескольких дней.
В текущем сезоне Хобленко провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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