ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал хавбека Динамо

«Днепр-1» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду полузащитника «Динамо» Никиту Кравченко. Арендное соглашение по 24-летнему хавбеку рассчитано на один год.

Прошлый сезон Кравченко провел в аренде в другом клубе УПЛ – «Колосе». На его счету 2 ассиста в 19 матчах чемпионата Украины.

С конца июня Кравченко находился на просмотре в «Днепре-1».