ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал хавбека Динамо

«Днепр-1» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду полузащитника «Динамо» Никиту Кравченко. Арендное соглашение по 24-летнему хавбеку рассчитано на один год.
Прошлый сезон Кравченко провел в аренде в другом клубе УПЛ – «Колосе». На его счету 2 ассиста в 19 матчах чемпионата Украины.
С конца июня Кравченко находился на просмотре в «Днепре-1».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.