Днепр-1 пригласил на просмотр хавбека Динамо

Днепровский «Днепр-1» продолжает подготовку к новому чемпионату Украины, параллельно решая кадровые вопросы по усилению команды.

В расположение днепрян прибыл полузащитник киевского «Динамо» Никита Кравченко, который минувший сезон провел в аренде в составе ковалевского «Колоса». Скорее всего, в составе «Днепра-1» Кравченко тоже будет выступать на правах аренды.

Кравченко может стать четвертым новичком днепрян после Невена Джурасека, Валерия Лучкевича, Назария Русина и игрока «Шахтера» Александра Пихаленка, который также тренируется с днепрянами.

В минувшем сезоне «Днепр-1» занял седьмое место в УПЛ.