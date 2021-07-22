Мариуполь взял в аренду десятого игрока Шахтера

Ряды «Мариуполя» пополнил нападающий Богдан Вьюнник. Футболист «Шахтера» будет выступать на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.



Сезон 2016/17 г. Богдан провел в системе киевского «Динамо». В «Шахтере» с 2017 года. В юношеском чемпионате за «горняков» нападающий провел 14 матчей и забил 6 голов.



В минувшем сезоне в активе Вьюнника 15 голов в 8-ми матчах молодежного первенства и 2 поединка в Премьер-лиге.



Богдан – игрок молодежной сборной Украины (4 матча, 1 гол). Вьюнник стал 10-м игроком «Шахтера», который будет выступать за «Мариуполь» в аренде в этом сезоне.

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