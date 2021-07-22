Мариуполь взял в аренду десятого игрока Шахтера

Богдан Вьюнник на год отправляется в аренду

  • 22.07.2021 17:04
  • 1857 просмотров
  • 14 комментариев
Мариуполь взял в аренду десятого игрока Шахтера
© ФК Мариуполь. Богдан Вьюнник

Ряды «Мариуполя» пополнил нападающий Богдан Вьюнник. Футболист «Шахтера» будет выступать на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.
 
Сезон 2016/17 г. Богдан провел в системе киевского «Динамо». В «Шахтере» с 2017 года. В юношеском чемпионате за «горняков» нападающий провел 14 матчей и забил 6 голов. 
 
В минувшем сезоне в активе Вьюнника 15 голов в 8-ми матчах молодежного первенства и 2 поединка в Премьер-лиге.
 
Богдан – игрок молодежной сборной Украины (4 матча, 1 гол). Вьюнник стал 10-м игроком «Шахтера», который будет выступать за «Мариуполь» в аренде в этом сезоне.

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Источник — ФК Мариуполь

(6 голосов)

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Комментарии
    Артур Деменко
    online
      Артур Деменко, 22.07.2021 18:29
    0
    А мог бы сейчас в Черноморце ганять
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 22.07.2021 18:29
    0
    avtv5555, 22.07.2021 17:10
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Ще не вечір...
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 18:18
    +1
    vitaha33, 22.07.2021 17:56
    Ну а чо Шахті роками можна, а Динамо ні? Тримайте, що хотіли те маєте. +6 роками, а деколи і +12, ось вам вся історія про чемпіонства Шахти. Не заборонили таку єрунду - нема чого ображатись на Чорноморець.
    А до этого Говерла была, или это не в счет?)
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 22.07.2021 18:17
    0
    Хорошая футбольная школа у Мариуполя...
    Ссылка
    sdgffsdkot
    online
      sdgffsdkot, 22.07.2021 18:03
    -2
    Есть информация по договорным матчам, подробности здесь k ing-ball. ru
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.07.2021 17:56
    +1
    Ну а чо Шахті роками можна, а Динамо ні? Тримайте, що хотіли те маєте. +6 роками, а деколи і +12, ось вам вся історія про чемпіонства Шахти. Не заборонили таку єрунду - нема чого ображатись на Чорноморець.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.07.2021 17:55
    +2
    Жжоте
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 17:46
    +1
    Отменили u21 и понеслась.Федерация идиоты.Теперь кучу игроков куда девать непонятно.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.07.2021 17:44
    +4
    Главное противостояние этого сезона Шахтеруполь против Динамоморца.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.07.2021 17:39
    -3
    avtv5555, 22.07.2021 17:10
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Не у Черноморца, а у Динамоморца !
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.07.2021 17:29
    +3
    avtv5555, 22.07.2021 17:10
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Арендуполь полностью принадлежит структурам SCM, им Палкин зарплату считает и выдает. Каких троих?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.07.2021 17:20
    +2
    Якого? 25-го?
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 22.07.2021 17:16
    +3
    Давай равенство 15/15
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.07.2021 17:10
    +12
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.07.2021 17:10
    +12
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.07.2021 17:44
    +4
    Главное противостояние этого сезона Шахтеруполь против Динамоморца.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.07.2021 17:29
    +3
    avtv5555, 22.07.2021 17:10
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Арендуполь полностью принадлежит структурам SCM, им Палкин зарплату считает и выдает. Каких троих?
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 22.07.2021 17:16
    +3
    Давай равенство 15/15
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.07.2021 17:55
    +2
    Жжоте
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 22.07.2021 17:20
    +2
    Якого? 25-го?
    Ссылка
    MaceooPlex
      MaceooPlex, 22.07.2021 18:18
    +1
    vitaha33, 22.07.2021 17:56
    Ну а чо Шахті роками можна, а Динамо ні? Тримайте, що хотіли те маєте. +6 роками, а деколи і +12, ось вам вся історія про чемпіонства Шахти. Не заборонили таку єрунду - нема чого ображатись на Чорноморець.
    А до этого Говерла была, или это не в счет?)
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.07.2021 17:56
    +1
    Ну а чо Шахті роками можна, а Динамо ні? Тримайте, що хотіли те маєте. +6 роками, а деколи і +12, ось вам вся історія про чемпіонства Шахти. Не заборонили таку єрунду - нема чого ображатись на Чорноморець.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 17:46
    +1
    Отменили u21 и понеслась.Федерация идиоты.Теперь кучу игроков куда девать непонятно.
    Ссылка
    Артур Деменко
    online
      Артур Деменко, 22.07.2021 18:29
    0
    А мог бы сейчас в Черноморце ганять
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 22.07.2021 18:29
    0
    avtv5555, 22.07.2021 17:10
    Это нечестно, нужно добавить еще троих, иначе у Черноморца будет преимущество.
    Ще не вечір...
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 22.07.2021 18:17
    0
    Хорошая футбольная школа у Мариуполя...
    Ссылка
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