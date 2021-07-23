ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с форвардом из Венесуэлы

Договор столичного клуба с Эриком Рамиресом будет действовать 5 лет

  • 23.07.2021 22:25
  • 5301 просмотр
  • 91 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с форвардом из Венесуэлы
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

22-летний нападающий Эрик Рамирес, ранее выступавший за словацкий «ДАК 1904», успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком «Динамо».

Контракт столичного клуба с венесуэльским бомбардиром рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком «Динамо» этим летом. Ранее контракты с клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.07.2021 23:25
    0
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:23
    Жаль убогих автобусников ,им светит скоро пердив
    А нам тебя не жаль. Так что выдыхай
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.07.2021 23:24
    0
    avk2307, 23.07.2021 23:20
    А ЩД это кто?
    А что уже Щахтар? И у Мхитаряна все таки насчет Пюника надо уточнить, а то онт как то чаще в Ереване появляется а в дДонецк не ездит, хоть ты и утверждаешь, что Металлург Донецк его родной клуб
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:23
    -1
    Жаль убогих автобусников ,им светит скоро пердив
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 23:22
    0
    Павел СН, 23.07.2021 23:21
    Ингулец шахту накажет,это точно,т.к. они,де юре сильнее агробизнеса, вангую2-0
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.07.2021 23:21
    0
    Ингулец шахту накажет,это точно,т.к. они,де юре сильнее агробизнеса, вангую2-0
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:20
    0
    avk2307, 23.07.2021 23:20
    А ЩД это кто?
    Автобусник ты тупой
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:20
    +1
    Жаль автобусников,им надо кредит пора брать у ПУМБ
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.07.2021 23:20
    -1
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:19
    В ЩД с МДтак что автобусник соси
    А ЩД это кто?
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:20
    -1
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:18
    А кто он такой ?Он б***мж
    Забавно как тимофеючка , вытирая подолом юбки слезки сама себя подбадривает на этой ветке и смеётся со своих же шуток
    Жаль в реальной жизни так не получается
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:19
    0
    __FunnyCat__, 23.07.2021 23:18
    3 года был в Пюнике
    Автобусница кипрская , ты даже своих игроков не знаешь
    Куда ты на ветку Чемпиона прилезла
    Ты что б**мж и правда
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:19
    0
    avk2307, 23.07.2021 23:17
    А до МД он из Армении перешел?
    В ЩД с МДтак что автобусник соси
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:18
    -2
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:16
    Мхитарян перешёл с МД,автобусник лечись
    3 года был в Пюнике
    Автобусница кипрская , ты даже своих игроков не знаешь
    Куда ты на ветку Чемпиона прилезла
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.07.2021 23:18
    -2
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:17
    Завтра автобусники купят у Тюмени за 100 000 грн и будут рады
    Это теперь Ваш комментатор на кАналах
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:18
    +1
    Face Control, 23.07.2021 23:14
    Странно, что шпыняют здесь тебя, особенно в последнее время.
    А кто он такой ?Он б***мж
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.07.2021 23:17
    -2
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:16
    Мхитарян перешёл с МД,автобусник лечись
    А до МД он из Армении перешел?
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:17
    0
    Завтра автобусники купят у Тюмени за 100 000 грн и будут рады
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:16
    0
    avk2307, 23.07.2021 23:14
    Мхитарян был с Пюника.
    Позорище, еще говорит что за Шахтер.
    Клоун
    Мхитарян перешёл с МД,автобусник лечись
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:15
    -3
    Face Control, 23.07.2021 23:15
    1.5 ляма б.
    18 Лямов за лавочника глубокого
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:15
    -3
    Face Control, 23.07.2021 23:14
    Странно, что шпыняют здесь тебя, особенно в последнее время.
    У тебя искривлённая картина мира .
    Ослабело после того , как твою жилплощадь смыло в море
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 23:15
    0
    1.5 ляма б.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.07.2021 22:30
    +17
    Дождались! Удачи!!!
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 22:31
    +16
    Отлично . По соотношению цена/ качество очень хороший трансфер /
    Так же парень по всем своим скидкам растёт последние два сезона , что не может не радовать !
    Удачи в Динамо и много голов
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.07.2021 22:39
    +12
    Ну нарешті, а то вже почав хвилюватись, що знову щось піде не так і трансфер зірветься.. Чекаєм від Еріка яскравої гри та багато голів, що дозволять Динамо не тільки відстояти підкорені минулорічні вершини, а й замахнутись на нові!)
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 22:34
    +8
    Face Control, 23.07.2021 22:33
    Один трансфер лучше другого, так держать.
    Спасибо автобусник бездомный , и чемпионство постараемся держать дальше
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.07.2021 22:52
    +6
    рамирес и шкурин-это два разноплановых нападающих, и это класно.Будем громить шахту по-разному
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 23.07.2021 22:43
    +6
    Удачи. Посмотрим в деле
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 23.07.2021 22:40
    +5
    Ну, парень - верю в тебя. Надеюсь станешь важным игроком!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 23.07.2021 22:40
    +4
    зате ми без бразіл чемп виграємо
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:07
    +3
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:05
    Автобусница б**жара,ты сегодня на мивину ты заработала безработная шавка
    А что , ты будешь просить чтобы я тебе Почтой россиии приправу из Минины отправил ?
    Ты типо запасы на зиму делаешь ?
    Типофеючка, чего ты такая печальная что даже своими шутками себя же унижаешь?
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:02
    +3
    avk2307, 23.07.2021 23:01
    В прошлом сезоне под другим ником этот клоун писал так:
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 18:59-27
    Згорнути
    viktor112007, 20.09.2020 18:55
    шо там, Шахта вже виграла чемпіонат чи передумала вигравати?
    Рагуль, Шахтёр выиграет этот позорный чемпионат в этой стране даже несмотря на то, что даунаму начали тащить на второе место с самого старта и даже несмотря на такие позорные решения судей. Прыгун, вы бл деньги Шахтёру должны платить только за то, что он играет в этом чемпионате и прославляет вас прыгунов в Европе. А теперь иди попрыгай, а потом убейся головой об стену.
    В этом чуть попустился, но результат будет такой же Динамо Чемпион!!!
    Мокнул тимофеючууу прямо в выгребную яму , где она на свет появилась
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 23:01
    +3
    Face Control, 23.07.2021 22:58
    Ты акк себе новый уже создала?
    То есть ты не можешь объяснить чем Траоре лучше Рамиреса?
    Автобусник кипрский , кого вы куплетист ?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.07.2021 22:49
    +3
    Давай дерзай!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 23.07.2021 22:48
    +3
    дівоча пам'ятать? в минуорму сезоні теж саме казали
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 23.07.2021 22:43
    +3
    BekXanov, 23.07.2021 22:41
    И судя по всему Кулач или на лавку или на выход.
    Если уйдёт Супряга то контракт ему наверное все же дадут
    Но вот игровое время ….
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.07.2021 23:08
    +2
    шахта даже 2-е место не факт. Заря и Днепр1 покажут как играют настоящие украинские команды
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 23.07.2021 22:51
    +2
    Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 22:46
    Аатобусникам в этом сезоне п ****да везде
    Так и в прошлом сезоне они про...ли все что можно. 2 е место в чукре, вылет от агробизнеса, прос... ный суперкубок. Правда Интеру не проиграли. Так, что п...да везде в этом сезоне ... думаю мы не против
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 23.07.2021 22:48
    +2
    Наконец-то то родили
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 23.07.2021 22:41
    +2
    И судя по всему Кулач или на лавку или на выход.
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:20
    +1
    Жаль автобусников,им надо кредит пора брать у ПУМБ
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
      Рождённые в Автобусе, 23.07.2021 23:18
    +1
    Face Control, 23.07.2021 23:14
    Странно, что шпыняют здесь тебя, особенно в последнее время.
    А кто он такой ?Он б***мж
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности