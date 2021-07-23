ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с форвардом из Венесуэлы

22-летний нападающий Эрик Рамирес, ранее выступавший за словацкий «ДАК 1904», успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком «Динамо».

Контракт столичного клуба с венесуэльским бомбардиром рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком «Динамо» этим летом. Ранее контракты с клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).