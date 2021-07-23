ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с форвардом из Венесуэлы

22-летний нападающий Эрик Рамирес, ранее выступавший за словацкий «ДАК 1904», успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком «Динамо».
Контракт столичного клуба с венесуэльским бомбардиром рассчитан на 5 лет.
В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35 матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.
Венесуэльский форвард стал третьим новичком «Динамо» этим летом. Ранее контракты с клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).
Источник — ФК Динамо Киев
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Жаль в реальной жизни так не получается
Автобусница кипрская , ты даже своих игроков не знаешь
Куда ты на ветку Чемпиона прилезла
Автобусница кипрская , ты даже своих игроков не знаешь
Куда ты на ветку Чемпиона прилезла
Позорище, еще говорит что за Шахтер.
Клоун
Ослабело после того , как твою жилплощадь смыло в море
Так же парень по всем своим скидкам растёт последние два сезона , что не может не радовать !
Удачи в Динамо и много голов
Ты типо запасы на зиму делаешь ?
Типофеючка, чего ты такая печальная что даже своими шутками себя же унижаешь?
Олег Тимофеюк, 20.09.2020 18:59-27
Згорнути
viktor112007, 20.09.2020 18:55
шо там, Шахта вже виграла чемпіонат чи передумала вигравати?
Рагуль, Шахтёр выиграет этот позорный чемпионат в этой стране даже несмотря на то, что даунаму начали тащить на второе место с самого старта и даже несмотря на такие позорные решения судей. Прыгун, вы бл деньги Шахтёру должны платить только за то, что он играет в этом чемпионате и прославляет вас прыгунов в Европе. А теперь иди попрыгай, а потом убейся головой об стену.
В этом чуть попустился, но результат будет такой же Динамо Чемпион!!!
Автобусник кипрский , кого вы куплетист ?
Но вот игровое время ….
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