Источник: Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Венесуэлец Рамирес прошёл медосмотр в Киеве. Успешно», – сказано в сообщении.
В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии за серебряного призера «ДАК 1904», забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.
По информации украинских журналистов, «Динамо» выложит за Рамирес 1,75 млн евро.
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Источник — Telegram
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