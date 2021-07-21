Источник: Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо

Венесуэльский нападающий подпишет контракт с киевским клубом

  • 21.07.2021 12:57
  • 1838 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо
© ДАК 1904. Эрик Рамирес

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Венесуэлец Рамирес прошёл медосмотр в Киеве. Успешно», – сказано в сообщении.

В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии за серебряного призера «ДАК 1904», забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.

По информации украинских журналистов, «Динамо» выложит за Рамирес 1,75 млн евро. 

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.07.2021 13:15
    +1
    vasilichn, 21.07.2021 13:04
    О-о-о Игорек нашел бабло чтобы игрока купить?!
    В последнее время он брал только свободных агентов, типа Кулача, Бенито и др. всякого отстоя...
    Сынок : бедность - не порок !
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.07.2021 13:06
    -1
    мдеее,а цыган себе не изменяет,и возможно он и прав: если наш менталитет не может осознать,что на поле надо пахать и думать(это про академии наши талановытых),то и не остаётся ничего,как выискивать талантливых легионеров с желанием засветиться в Европе
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 21.07.2021 13:04
    -1
    О-о-о Игорек нашел бабло чтобы игрока купить?!
    В последнее время он брал только свободных агентов, типа Кулача, Бенито и др. всякого отстоя...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.07.2021 13:15
    +1
    vasilichn, 21.07.2021 13:04
    О-о-о Игорек нашел бабло чтобы игрока купить?!
    В последнее время он брал только свободных агентов, типа Кулача, Бенито и др. всякого отстоя...
    Сынок : бедность - не порок !
    Ссылка
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