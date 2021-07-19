Журналист назвал точную сумму, в которую Рамирес обойдется киевскому Динамо

Трансфер нападающего Эрика Рамиреса обойдется «Динамо» в 1,75 миллиона евро. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
«Рамирес обойдется в 1.75 млн. Конкуренцию «Динамо» выиграло у «Гента», где форварда видели заменой Яремчуку. В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы за проваленный медосмотр. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика», – написал журналист в твиттере.
Ранее другой источник сообщил, что во вторник Рамирес прибудет в Киев для прохождения медосмотра.
Источник — Twitter
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