Журналист назвал точную сумму, в которую Рамирес обойдется киевскому Динамо

Киевляне выложат за венесуэльского форварда 1,75 миллиона евро

  • 19.07.2021 23:24
  • 2618 просмотров
  • 15 комментариев
Журналист назвал точную сумму, в которую Рамирес обойдется киевскому Динамо

Трансфер нападающего Эрика Рамиреса обойдется «Динамо» в 1,75 миллиона евро. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
 
«Рамирес обойдется в 1.75 млн. Конкуренцию «Динамо» выиграло у «Гента», где форварда видели заменой Яремчуку. В «Рубин» венесуэльца не взяли якобы за проваленный медосмотр. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика», – написал журналист в твиттере.
 
Ранее другой источник сообщил, что во вторник Рамирес прибудет в Киев для прохождения медосмотра.

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:33
    0
    Face Control, 20.07.2021 00:30
    Да не, трансферы у вас в этот раз что надо.
    Увидим, вы накупили игроков, но неизвестно еще выстрелят ли они за не малые $, бо можно и как в раше покупать вечно уйму не дешевых далеко и пролетать в еврокубках по полной с редкими проблесками давними, впрочем, уже скоро поглядим шо там будет, квалифай ЛЧ не за горами ж
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:30
    0
    Alex86 1, 20.07.2021 00:23
    Это радует конечно что наши играют и требл взяли, а то можно скатиться и до уровня когда одни леги по пару копеек, но лучше уж пусть укр. играют + леги не дешовые
    Да не, трансферы у вас в этот раз что надо.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:23
    0
    avk2307, 20.07.2021 00:07
    Так а своих сколько подтянули в состав? Или обязательно купить за 5+ миллионов ?
    Это радует конечно что наши играют и требл взяли, а то можно скатиться и до уровня когда одни леги по пару копеек, но лучше уж пусть укр. играют + леги не дешовые
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:20
    -1
    Вячеслав Круссер, 20.07.2021 00:15
    Шой то за кал за лям
    Топ игрок говорят.
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 20.07.2021 00:15
    +1
    Шой то за кал за лям
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.07.2021 00:07
    +1
    Alex86 1, 20.07.2021 00:00
    Так он такой попал 1 из 1ООО у ДК, увы
    Так а своих сколько подтянули в состав? Или обязательно купить за 5+ миллионов ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:01
    -1
    Face Control, 19.07.2021 23:48
    Так-то да, но опять-таки, аренда смотря каких игроков)
    Вообще нынче так цены вздули не реально, что уже и аренда может быть по цене как покупка да и чего стоят только цены по 8О, 1ОО, 2ОО млн за 1
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:00
    -1
    bullyUA, 19.07.2021 23:58
    А Де Пену за сколько взяли?
    Так он такой попал 1 из 1ООО у ДК, увы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.07.2021 23:58
    -1
    Alex86 1, 19.07.2021 23:30
    Странная стоимость как на сегодняшний день
    А Де Пену за сколько взяли?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 23:48
    -3
    Alex86 1, 19.07.2021 23:45
    Время конечно покажет, но нынче аренда зачастую столько стоит только
    Так-то да, но опять-таки, аренда смотря каких игроков)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 23:45
    -5
    Brian, 19.07.2021 23:43
    Мда...может Динамо за него в боливарах заплатило? В долларах сумма вообще смешная.
    Нормальная сумма, какой смысл тратиться на нормальных игроков, когда лучше деньги на казино в Монако потратить?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.07.2021 23:45
    0
    Face Control, 19.07.2021 23:40
    Какой футболист, такая и стоимость.
    Время конечно покажет, но нынче аренда зачастую столько стоит только
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.07.2021 23:43
    -1
    Мда...может Динамо за него в боливарах заплатило? В долларах сумма вообще смешная.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 23:40
    -7
    Alex86 1, 19.07.2021 23:30
    Странная стоимость как на сегодняшний день
    Какой футболист, такая и стоимость.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.07.2021 23:30
    +2
    Странная стоимость как на сегодняшний день
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.07.2021 23:30
    +2
    Странная стоимость как на сегодняшний день
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 20.07.2021 00:15
    +1
    Шой то за кал за лям
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.07.2021 00:07
    +1
    Alex86 1, 20.07.2021 00:00
    Так он такой попал 1 из 1ООО у ДК, увы
    Так а своих сколько подтянули в состав? Или обязательно купить за 5+ миллионов ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:33
    0
    Face Control, 20.07.2021 00:30
    Да не, трансферы у вас в этот раз что надо.
    Увидим, вы накупили игроков, но неизвестно еще выстрелят ли они за не малые $, бо можно и как в раше покупать вечно уйму не дешевых далеко и пролетать в еврокубках по полной с редкими проблесками давними, впрочем, уже скоро поглядим шо там будет, квалифай ЛЧ не за горами ж
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 00:30
    0
    Alex86 1, 20.07.2021 00:23
    Это радует конечно что наши играют и требл взяли, а то можно скатиться и до уровня когда одни леги по пару копеек, но лучше уж пусть укр. играют + леги не дешовые
    Да не, трансферы у вас в этот раз что надо.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.07.2021 00:23
    0
    avk2307, 20.07.2021 00:07
    Так а своих сколько подтянули в состав? Или обязательно купить за 5+ миллионов ?
    Это радует конечно что наши играют и требл взяли, а то можно скатиться и до уровня когда одни леги по пару копеек, но лучше уж пусть укр. играют + леги не дешовые
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.07.2021 23:45
    0
    Face Control, 19.07.2021 23:40
    Какой футболист, такая и стоимость.
    Время конечно покажет, но нынче аренда зачастую столько стоит только
    Ссылка
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