ТаТоТаке: Во вторник Динамо может подписать форварда из Венесуэлы

Эрик Рамирес прибывает на медобследование

  • 19.07.2021 21:38
  • 6338 просмотров
  • 45 комментариев
ТаТоТаке: Во вторник Динамо может подписать форварда из Венесуэлы
© ДАК 1904. Эрик Рамирес

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес в ближайшее время может стать игроком киевского «Динамо». 
 
Во вторник 22-летний форвард может подписать контракт со столичным клубом. Утром форвард словацкого «ДАК 1904» пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в «Рубин».
 
Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон, ставший ребром после тяжелой травмы Артема Беседина
 
По информации источника, «Динамо» заплатит словацкому клубу по трансферу Рамиреса чуть меньше 2 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 23:10
    0
    Face Control, 19.07.2021 23:09
    Главное, чтобы не Колос с села и 0:2 на НСК.
    Колосок села любит их на нск 0-2,это уже история позора столицу село нагнуло
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 23:09
    0
    Burevestnik, 19.07.2021 23:07
    а если Агробизнес попадётся?
    Главное, чтобы не Колос с села и 0:2 на НСК.
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 23:09
    +1
    Zp0rt, 19.07.2021 23:03
    Лохи - это донецкие, которых срачами чечены разогнали. Максимка, тебе нравиться быть беженцем? Домой хочешь?
    Что ты так подгорело так шпротина ,что твою будку на троещенском рынке после дождя затапило
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 23:08
    -1
    __Funny_Cat, 19.07.2021 23:04
    Отрицать, что являешься содержанкой Несенюка ты не стал
    ЖенщинаФаня,да не ревнуй мне твой любовник алкаш несенюк не нужен ,я не из цветных как ты д.рка ты барышевская
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 23:07
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:55
    И их тоже.
    а если Агробизнес попадётся?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 19.07.2021 23:04
    0
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:20
    ФаняЖенщина,ты снова открыл свою методичку несенюковскую ,ты без нее можешь хоть что то написать или она в тебя под подушкой лежит давай там про бояру про ордло начинай
    Отрицать, что являешься содержанкой Несенюка ты не стал
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 19.07.2021 23:03
    -1
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:58
    ,да у них уже нет денег ЖенщинеФани на висках и шпротуу на мивину ,какие они л...хи эти разпятилетние
    Лохи - это донецкие, которых срачами чечены разогнали. Максимка, тебе нравиться быть беженцем? Домой хочешь?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 23:02
    +1
    Eagle, 19.07.2021 22:44
    А "Шахтёр"?
    солигорский?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 22:59
    -3
    __Funny_Cat, 19.07.2021 22:06
    Откуда информация о 250 к?
    ""Оттуда..."" (х/ф "Бриллиантовая рука")
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:58
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:57
    Я смотрю они прям раскошелились, одна покупка дороже другой. Хотя тут всё логично, зачем тратиться на игроков, когда можно потратить эти деньги на казино в Монако.
    ,да у них уже нет денег ЖенщинеФани на висках и шпротуу на мивину ,какие они л...хи эти разпятилетние
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 22:57
    -1
    ~ Viacheslav ~, 19.07.2021 22:05
    Суркис в казино проиграл 40 миллионов Евро
    завидуешь?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:57
    -2
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:55
    Для вас супер покупка это антюх за 150 тысяч,нет денег ну вы держитесь разпятилетние
    Я смотрю они прям раскошелились, одна покупка дороже другой. Хотя тут всё логично, зачем тратиться на игроков, когда можно потратить эти деньги на казино в Монако.
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:55
    -1
    Zp0rt, 19.07.2021 22:49
    Пока просто слухи. Ждём официальную информацию
    Для вас супер покупка это антюх за 150 тысяч,нет денег ну вы держитесь разпятилетние
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:55
    -2
    Eagle, 19.07.2021 22:53
    Оболонь?
    И их тоже.
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:54
    0
    Zp0rt, 19.07.2021 22:52
    Завтра Оболонь? Сильные у вас спаринги. Негры ваши в шоке
    Шротина,а у тебя на автарке логотип вашего подвала дынамовского ботов,то что вы вы л...хи это не секрет
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 19.07.2021 22:53
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:50
    Шахтёр побеждать будет.
    Оболонь?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:52
    -1
    Zp0rt, 19.07.2021 22:52
    Завтра Оболонь? Сильные у вас спаринги. Негры ваши в шоке
    Шпротик, всему своё время, ты не нервничай так сильно.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 19.07.2021 22:52
    -1
    Zp0rt, 19.07.2021 22:49
    Пока просто слухи. Ждём официальную информацию
    ТаТоТаке.
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 19.07.2021 22:52
    -3
    Face Control, 19.07.2021 22:50
    Шахтёр побеждать будет.
    Завтра Оболонь? Сильные у вас спаринги. Негры ваши в шоке
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:50
    -2
    Eagle, 19.07.2021 22:49
    Забыл что написал.Трепещать будет?
    Шахтёр побеждать будет.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.07.2021 21:53
    +10
    Нарешті форвард з статистикою форварда, а не центрального захисника. Дуже схоже на нормальний трансфер.
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 19.07.2021 21:42
    +6
    Воу, дай Бог!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.07.2021 22:25
    +4
    POWER, 19.07.2021 22:03
    Кроты покупают игроков дороже и качественнее. Суркисы, че вы такие жлобы???
    Це все одно, що комусь сказати,:" всі купують бмв, мерси, а ти такий жлоб, купив таврію"))) Якщо Ахметов за рік підняв 5 мільярдів, то можна і Мессі з Роналду купити. Якщо взяти десятку найбагатших людей України, там є Ахметов, Жеваго, Коломойський, Ярославський, а Суркіси на 30 місці з набагато скромнішим капіталом.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 19.07.2021 22:44
    +2
    Face Control, 19.07.2021 22:42
    По информации источника, «Динамо» заплатит словацкому клубу по трансферу Рамиреса чуть меньше 2 миллионов евро.
    —————————————
    Трепещите Еврокубки.
    А "Шахтёр"?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 19.07.2021 22:06
    +2
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 21:51
    По информации источника, «Динамо» заплатит словацкому клубу по трансферу Рамиреса чуть меньше 2 миллионов евро. тысяч 250 максимум
    Откуда информация о 250 к?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 19.07.2021 22:06
    +2
    Было бы хорошо
    По соотношению цена- качество , очень добротный вариант
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 23:09
    +1
    Zp0rt, 19.07.2021 23:03
    Лохи - это донецкие, которых срачами чечены разогнали. Максимка, тебе нравиться быть беженцем? Домой хочешь?
    Что ты так подгорело так шпротина ,что твою будку на троещенском рынке после дождя затапило
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 23:02
    +1
    Eagle, 19.07.2021 22:44
    А "Шахтёр"?
    солигорский?
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 19.07.2021 22:49
    +1
    Face Control, 19.07.2021 22:44
    Что Шахтёр?
    Забыл что написал.Трепещать будет?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.07.2021 22:22
    +1
    ~ Viacheslav ~, 19.07.2021 21:59
    Ну это уже хоть что то. А Супрягу можно упаковать в мешок, приклеить адрес и отправить кому нибудь бесплатно...
    как Чебурашку? ))) Японцы очень любят Чебурашку
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 23:10
    0
    Face Control, 19.07.2021 23:09
    Главное, чтобы не Колос с села и 0:2 на НСК.
    Колосок села любит их на нск 0-2,это уже история позора столицу село нагнуло
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 23:09
    0
    Burevestnik, 19.07.2021 23:07
    а если Агробизнес попадётся?
    Главное, чтобы не Колос с села и 0:2 на НСК.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 19.07.2021 23:07
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:55
    И их тоже.
    а если Агробизнес попадётся?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 19.07.2021 23:04
    0
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:20
    ФаняЖенщина,ты снова открыл свою методичку несенюковскую ,ты без нее можешь хоть что то написать или она в тебя под подушкой лежит давай там про бояру про ордло начинай
    Отрицать, что являешься содержанкой Несенюка ты не стал
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:58
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:57
    Я смотрю они прям раскошелились, одна покупка дороже другой. Хотя тут всё логично, зачем тратиться на игроков, когда можно потратить эти деньги на казино в Монако.
    ,да у них уже нет денег ЖенщинеФани на висках и шпротуу на мивину ,какие они л...хи эти разпятилетние
    Ссылка
    M@ks_7777⚒
    online
      M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:54
    0
    Zp0rt, 19.07.2021 22:52
    Завтра Оболонь? Сильные у вас спаринги. Негры ваши в шоке
    Шротина,а у тебя на автарке логотип вашего подвала дынамовского ботов,то что вы вы л...хи это не секрет
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 19.07.2021 22:53
    0
    Face Control, 19.07.2021 22:50
    Шахтёр побеждать будет.
    Оболонь?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 19.07.2021 22:17
    0
    M@ks_7777⚒, 19.07.2021 22:09
    ЖенщинаФани ,у несенюка любовника своего спроси
    То есть ты бредовую абра кадабру свою о Несенюка берёшь ? Так может это он твой любовник , раз вы с ним выдумываете цены на игроков ?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.07.2021 21:52
    0
    7777 расскажи как провел время как Шахтёр .
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