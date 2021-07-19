ТаТоТаке: Во вторник Динамо может подписать форварда из Венесуэлы

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес в ближайшее время может стать игроком киевского «Динамо».



Во вторник 22-летний форвард может подписать контракт со столичным клубом. Утром форвард словацкого «ДАК 1904» пройдет в Киеве углубленное медобследование, с которым у него возникли проблемы во время неудачного трансфера в «Рубин».



Если заключение медиков окажется положительным, киевский клуб закроет вопрос с основным форвардом на сезон, ставший ребром после тяжелой травмы Артема Беседина.



По информации источника, «Динамо» заплатит словацкому клубу по трансферу Рамиреса чуть меньше 2 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Эрик сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых передач.