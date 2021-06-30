Выбыл на полгода. Главный врач Динамо подробно рассказал о травме Беседина

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина, получившего травму в матче за национальную сборную Украины против Швеции на Евро-2020.
- Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.
Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев.
Источник — ФК Динамо Киев
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Бєсєдіну здоров'я.
Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!
Бєсєдіну здоров'я.
Пусть восстановится по-быстрее.
Пусть восстановится по-быстрее.
Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!
Бєсєдіну здоров'я.
Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!
Бєсєдіну здоров'я.
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