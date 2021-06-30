Выбыл на полгода. Главный врач Динамо подробно рассказал о травме Беседина

У Артема обширное повреждение коленного сустава

  • 30.06.2021 15:30
  • 12992 просмотра
  • 23 комментария
Выбыл на полгода. Главный врач Динамо подробно рассказал о травме Беседина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина, получившего травму в матче за национальную сборную Украины против Швеции на Евро-2020.
 
- Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
 
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.
 
Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев.

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Источник — ФК Динамо Киев

(64 голоса)

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Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 16:46
    0
    Поддержите парня напишите позвоните ему думаю он чувствует себя ужасно...
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 30.06.2021 16:46
    0
    Тупого Шевченко только травма Беседина заставила выпустить Довбыка, а реально от него было бы гораздо больше пользы, чем от мертвого Яремчука.
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    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 16:43
    0
    Тут полгода как минииум год без игры еше ж восстановление
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    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 16:40
    +1
    Burevestnik, 30.06.2021 16:18
    Вчора після матчу трохи дивився "Вєлікій хвуибол".
    Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!

    Бєсєдіну здоров'я.
    Это он с котами на семейном совете так решил, коты отговаривали (у них извилин больше), но алколеоненко остался при своём мнении
    Ссылка
    Лео Леон
    online
      Лео Леон, 30.06.2021 16:29
    +5
    И шо теперь скажет этот мудило линекер? А со шведов надо содрать денежную компенсацию на лечение, особенно с главного тренера. Артем поправляйся,
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 16:24
    +5
    Желаю Линекеру вскоре побывать на месте Беседина, да же не извинился гад. А Артёму скорейшего выздоровления, хоть долго не довелось в матче против шведов поиграть, но он внёс свой вклад в победу нашей сборной.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.06.2021 16:18
    +6
    Вчора після матчу трохи дивився "Вєлікій хвуибол".
    Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!

    Бєсєдіну здоров'я.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 16:10
    +7
    Муґунот Уух, 30.06.2021 15:50
    и еще у некоторых хватало наглости утверждать, что там красной близко не было
    Где этот придурошный Гарри Линекер.
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 30.06.2021 16:09
    +5
    Артем, здоровья!
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 15:50
    +20
    и еще у некоторых хватало наглости утверждать, что там красной близко не было
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.06.2021 15:47
    +5
    здоровья однозначно! если бы его не сломали, то не вышел бы Довбик и мы тоже никуда бы не вышли!
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    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 15:44
    +19
    Много критиковал Артема за его игру за ДК как и многие болельщики, но не отметить мужество Артема просто невозможно. Цена этой травмы выход в 1/4 финала. Надеюсь, что Беседа поправится как можно скорее
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    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 15:43
    +11

    Пусть восстановится по-быстрее.
    Ссылка
    ProtivSystemy
    online
      ProtivSystemy, 30.06.2021 15:43
    +7
    На повтор зіткнення жахливо дивитися. Це було дуже боляче, але тоді Артем ще не відчув всього болю через больовий шок. Не розумію чому його відразу не відвезли до лікарні.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 30.06.2021 15:41
    +3
    хорошо что хоть травма не напрасная получилось. поворотный момент матча как не крути.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 15:39
    +9
    Я думаю Артем не сдасться.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.06.2021 15:39
    +9
    Здоровья!!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 15:38
    +14
    Артем держись, ты мужественный парень, после выздоровления будешь играть ещё лучше
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 30.06.2021 15:38
    0
    2,5 млн євро має уефа заплатити, і Суркіс нехай пару мілліонів виділить і може куплять нормального нападника
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 15:35
    +12
    Здоровья Артем
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 30.06.2021 15:31
    +44
    Артема здоров'я, а тренер шведів йде нахєр
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 30.06.2021 15:33
    +27
    Андерсен сказал, что симулянты у нас одни играют. За такой подкат нужно еще дисквалифицировать на 5 матчей. Артему скорейшего выздоровления!!!
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 15:50
    +20
    и еще у некоторых хватало наглости утверждать, что там красной близко не было
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 15:44
    +19
    Много критиковал Артема за его игру за ДК как и многие болельщики, но не отметить мужество Артема просто невозможно. Цена этой травмы выход в 1/4 финала. Надеюсь, что Беседа поправится как можно скорее
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 30.06.2021 15:33
    +15
    да Беседину не повезло,здоровья и скорейшего возвращение на поле
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 15:38
    +14
    Артем держись, ты мужественный парень, после выздоровления будешь играть ещё лучше
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 15:35
    +12
    Здоровья Артем
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 15:43
    +11

    Пусть восстановится по-быстрее.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 15:39
    +9
    Я думаю Артем не сдасться.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.06.2021 15:39
    +9
    Здоровья!!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 16:10
    +7
    Муґунот Уух, 30.06.2021 15:50
    и еще у некоторых хватало наглости утверждать, что там красной близко не было
    Где этот придурошный Гарри Линекер.
    Ссылка
    ProtivSystemy
    online
      ProtivSystemy, 30.06.2021 15:43
    +7
    На повтор зіткнення жахливо дивитися. Це було дуже боляче, але тоді Артем ще не відчув всього болю через больовий шок. Не розумію чому його відразу не відвезли до лікарні.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.06.2021 16:18
    +6
    Вчора після матчу трохи дивився "Вєлікій хвуибол".
    Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!

    Бєсєдіну здоров'я.
    Ссылка
    Лео Леон
    online
      Лео Леон, 30.06.2021 16:29
    +5
    И шо теперь скажет этот мудило линекер? А со шведов надо содрать денежную компенсацию на лечение, особенно с главного тренера. Артем поправляйся,
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 16:24
    +5
    Желаю Линекеру вскоре побывать на месте Беседина, да же не извинился гад. А Артёму скорейшего выздоровления, хоть долго не довелось в матче против шведов поиграть, но он внёс свой вклад в победу нашей сборной.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 30.06.2021 16:09
    +5
    Артем, здоровья!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.06.2021 15:47
    +5
    здоровья однозначно! если бы его не сломали, то не вышел бы Довбик и мы тоже никуда бы не вышли!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 30.06.2021 15:41
    +3
    хорошо что хоть травма не напрасная получилось. поворотный момент матча как не крути.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 16:40
    +1
    Burevestnik, 30.06.2021 16:18
    Вчора після матчу трохи дивився "Вєлікій хвуибол".
    Спец-експерд Леоненко був не вдоволений, що шведу дали червону картку!

    Бєсєдіну здоров'я.
    Это он с котами на семейном совете так решил, коты отговаривали (у них извилин больше), но алколеоненко остался при своём мнении
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 16:46
    0
    Поддержите парня напишите позвоните ему думаю он чувствует себя ужасно...
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