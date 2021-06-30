ВИДЕО. Украина в большинстве. Даниэльссон удален с поля, у Беседина травма

Артем Беседин не смог продолжить игру, и его заменил Виктор Цыганков

  • 30.06.2021 00:06
  • 11699 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО. Украина в большинстве. Даниэльссон удален с поля, у Беседина травма
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.

В дополнительное время Украина получила численный перевес, Швеция оказалась в меньшинстве.

Маркус Даниэльссон удален с поля за грубый подкат против Беседина и нанесение травмы.

Артем Беседин не смог продолжить игру, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.

Удаление, Даниэльссон, 98 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 01:14
    0
    Vitalii Leontiuk, 30.06.2021 01:07
    А я дивився у Італії, по sky sport...то італійські коментатори, ще без VAR сказали, що червона має бути
    З ними я згоден, але суддя не винен, що заснув. То футболісти його приспали такою грою. Коментатори хоча б каву могли пити А ми з друзями дещо міцніше пили, бо нервів не вистачало.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:13
    0
    Як не крути а Бєсєдін свою справу зробив власним здоровлям пожертвувавши... Не будь вилучення певно довелося б тягнути лотерейні білетики!
    Хай швидше стае в стрій, бо дійсно було бридко дивитися як швед на абордаж ішов
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
    online
      Vitalii Leontiuk, 30.06.2021 01:07
    +2
    Серж. Петренко, 30.06.2021 00:51
    Ти гоніш? Прямою ногою в коліно, тут навіть якби він справді грав у м‘яч, то це було б до дупи. Пряма червона без жодних питань. я цей матч дивився по польському tv, і польські коментатори теж сказали, що червона без варіантів.
    А я дивився у Італії, по sky sport...то італійські коментатори, ще без VAR сказали, що червона має бути
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 00:54
    +2
    Lucem Ferre, 30.06.2021 00:48
    ты глупый или да? прямой ногой играть вообще нельзя, хоть в мяч хоть в матерь божью, а с движением вперед даже без контакта, а просто в сторону противника, это уже на красную тянет, а тут ногу вывернуло наизнанку
    Ну кагбе можна... тільки коли нікого поруч нема. А в боротьбі однозначно не можна.
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 00:51
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 30.06.2021 00:38
    За что? Швед в общем-то в мяч играл. Да, поднятой ногой, но там и близко не было намерения сыграть грубо и кого-то скосить. Это футбол, неудачи случаются.
    Ти гоніш? Прямою ногою в коліно, тут навіть якби він справді грав у м‘яч, то це було б до дупи. Пряма червона без жодних питань. я цей матч дивився по польському tv, і польські коментатори теж сказали, що червона без варіантів.
    Ссылка
    Lucem Ferre
      Lucem Ferre, 30.06.2021 00:48
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 30.06.2021 00:38
    За что? Швед в общем-то в мяч играл. Да, поднятой ногой, но там и близко не было намерения сыграть грубо и кого-то скосить. Это футбол, неудачи случаются.
    ты глупый или да? прямой ногой играть вообще нельзя, хоть в мяч хоть в матерь божью, а с движением вперед даже без контакта, а просто в сторону противника, это уже на красную тянет, а тут ногу вывернуло наизнанку
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 30.06.2021 00:45
    -1
    Фашисты!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 30.06.2021 00:43
    +5
    Мда, вопрос с нападником в ДК стал мега актуальным. Беседину скорейшено выздоровления и всех с Победой!
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 30.06.2021 00:41
    +9
    Здоров'я Артему!
    Ссылка
    M@кs____7777
      M@кs____7777, 30.06.2021 00:38
    +3
    Всех с победой ,это праздник для всех ,этотт день надо государственным праздником делать молодцы
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 30.06.2021 00:38
    +6
    Страшно смотреть повтор, как нога выгнулась то (((
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 30.06.2021 00:38
    -13
    Igrok4, 30.06.2021 00:15
    Это перелом 100%. Дисквал уроду на пол года
    За что? Швед в общем-то в мяч играл. Да, поднятой ногой, но там и близко не было намерения сыграть грубо и кого-то скосить. Это футбол, неудачи случаются.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.06.2021 00:23
    +7
    Ну не перелом, надеюсь, но связкам каким то точно жопа. Это месяц операций и вопрос карьеры.
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 30.06.2021 00:15
    +4
    Это перелом 100%. Дисквал уроду на пол года
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 30.06.2021 00:14
    +7
    Ой ((((( шведская к....ва!
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 30.06.2021 00:41
    +9
    Здоров'я Артему!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.06.2021 00:23
    +7
    Ну не перелом, надеюсь, но связкам каким то точно жопа. Это месяц операций и вопрос карьеры.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 30.06.2021 00:14
    +7
    Ой ((((( шведская к....ва!
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 30.06.2021 00:38
    +6
    Страшно смотреть повтор, как нога выгнулась то (((
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 30.06.2021 00:43
    +5
    Мда, вопрос с нападником в ДК стал мега актуальным. Беседину скорейшено выздоровления и всех с Победой!
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 30.06.2021 00:15
    +4
    Это перелом 100%. Дисквал уроду на пол года
    Ссылка
    M@кs____7777
      M@кs____7777, 30.06.2021 00:38
    +3
    Всех с победой ,это праздник для всех ,этотт день надо государственным праздником делать молодцы
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
    online
      Vitalii Leontiuk, 30.06.2021 01:07
    +2
    Серж. Петренко, 30.06.2021 00:51
    Ти гоніш? Прямою ногою в коліно, тут навіть якби він справді грав у м‘яч, то це було б до дупи. Пряма червона без жодних питань. я цей матч дивився по польському tv, і польські коментатори теж сказали, що червона без варіантів.
    А я дивився у Італії, по sky sport...то італійські коментатори, ще без VAR сказали, що червона має бути
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 00:54
    +2
    Lucem Ferre, 30.06.2021 00:48
    ты глупый или да? прямой ногой играть вообще нельзя, хоть в мяч хоть в матерь божью, а с движением вперед даже без контакта, а просто в сторону противника, это уже на красную тянет, а тут ногу вывернуло наизнанку
    Ну кагбе можна... тільки коли нікого поруч нема. А в боротьбі однозначно не можна.
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 00:51
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 30.06.2021 00:38
    За что? Швед в общем-то в мяч играл. Да, поднятой ногой, но там и близко не было намерения сыграть грубо и кого-то скосить. Это футбол, неудачи случаются.
    Ти гоніш? Прямою ногою в коліно, тут навіть якби він справді грав у м‘яч, то це було б до дупи. Пряма червона без жодних питань. я цей матч дивився по польському tv, і польські коментатори теж сказали, що червона без варіантів.
    Ссылка
    Lucem Ferre
      Lucem Ferre, 30.06.2021 00:48
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 30.06.2021 00:38
    За что? Швед в общем-то в мяч играл. Да, поднятой ногой, но там и близко не было намерения сыграть грубо и кого-то скосить. Это футбол, неудачи случаются.
    ты глупый или да? прямой ногой играть вообще нельзя, хоть в мяч хоть в матерь божью, а с движением вперед даже без контакта, а просто в сторону противника, это уже на красную тянет, а тут ногу вывернуло наизнанку
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 30.06.2021 01:14
    0
    Vitalii Leontiuk, 30.06.2021 01:07
    А я дивився у Італії, по sky sport...то італійські коментатори, ще без VAR сказали, що червона має бути
    З ними я згоден, але суддя не винен, що заснув. То футболісти його приспали такою грою. Коментатори хоча б каву могли пити А ми з друзями дещо міцніше пили, бо нервів не вистачало.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:13
    0
    Як не крути а Бєсєдін свою справу зробив власним здоровлям пожертвувавши... Не будь вилучення певно довелося б тягнути лотерейні білетики!
    Хай швидше стае в стрій, бо дійсно було бридко дивитися як швед на абордаж ішов
    Ссылка
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