ВИДЕО. Украина в большинстве. Даниэльссон удален с поля, у Беседина травма

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.
В дополнительное время Украина получила численный перевес, Швеция оказалась в меньшинстве.
Маркус Даниэльссон удален с поля за грубый подкат против Беседина и нанесение травмы.
Артем Беседин не смог продолжить игру, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.
Удаление, Даниэльссон, 98 мин.
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Источник — Sport.ua
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Хай швидше стае в стрій, бо дійсно було бридко дивитися як швед на абордаж ішов
Хай швидше стае в стрій, бо дійсно було бридко дивитися як швед на абордаж ішов
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