ВИДЕО. Украина в большинстве. Даниэльссон удален с поля, у Беседина травма

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.

В дополнительное время Украина получила численный перевес, Швеция оказалась в меньшинстве.

Маркус Даниэльссон удален с поля за грубый подкат против Беседина и нанесение травмы.

Артем Беседин не смог продолжить игру, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.

Удаление, Даниэльссон, 98 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine