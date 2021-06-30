Швеция
1 : 2
УКРАИНА
29.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швеция – Украина – 1:2. Кровь, травмы и победа! Видео голов и обзор матча

Смотрите 29 июня в 22:00 видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 00:50
  • 28908 просмотров
  • 7 комментариев
Швеция – Украина – 1:2. Кровь, травмы и победа! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Швеции и Украины.

Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Швеция – Украина. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Форсберг, 43 мин.

Видеообзор первого тайма.

Удаление, Даниэльссон, 98 мин.

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин.

События матча
120' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
99' Маркус Даниэльссон (Швеция) получает красную карточку.
43' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
27' ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 01:10
    0
    Черкассы рулят!!!)))
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:09
    0
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    2012 --> 2021, 2:1!
    online
      2012 --> 2021, 2:1!, 30.06.2021 01:01
    +3
    Синяя форма самая самая.)))
    Глазговская битва за нами.
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 30.06.2021 01:00
    +2
    Зіна - Лев матчу!
    ВІТАННЯ ЗБІРНІЙ!!!
    Ссылка
    semin767
    online
      semin767, 30.06.2021 00:42
    +5
    От всей души поздравляю команду и тренера, очень достойно, радовали глаз. Виден настрой, видна тренерская мысль...Уважуха!
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 30.06.2021 00:41
    +5
    Андрій Якушкін, 29.06.2021 22:30
    Вот жлобы!Неужели,у Зели не хватило денег с продажи своих програм в рассию,чтобы бесплатно смотреть Сборную УКРАИНЫ?Ау?!Зеля!!!
    А що канал "Україна" (в пакеті ефірного) платний? Чи головне чорнуха?
    Ссылка
    Андрій Якушкін
      Андрій Якушкін, 29.06.2021 22:30
    0
    Вот жлобы!Неужели,у Зели не хватило денег с продажи своих програм в рассию,чтобы бесплатно смотреть Сборную УКРАИНЫ?Ау?!Зеля!!!
    Ссылка
    semin767
    online
      semin767, 30.06.2021 00:42
    +5
    От всей души поздравляю команду и тренера, очень достойно, радовали глаз. Виден настрой, видна тренерская мысль...Уважуха!
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 30.06.2021 00:41
    +5
    Андрій Якушкін, 29.06.2021 22:30
    Вот жлобы!Неужели,у Зели не хватило денег с продажи своих програм в рассию,чтобы бесплатно смотреть Сборную УКРАИНЫ?Ау?!Зеля!!!
    А що канал "Україна" (в пакеті ефірного) платний? Чи головне чорнуха?
    Ссылка
    2012 --> 2021, 2:1!
    online
      2012 --> 2021, 2:1!, 30.06.2021 01:01
    +3
    Синяя форма самая самая.)))
    Глазговская битва за нами.
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 30.06.2021 01:00
    +2
    Зіна - Лев матчу!
    ВІТАННЯ ЗБІРНІЙ!!!
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 01:10
    0
    Черкассы рулят!!!)))
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:09
    0
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    Андрій Якушкін
      Андрій Якушкін, 29.06.2021 22:30
    0
    Вот жлобы!Неужели,у Зели не хватило денег с продажи своих програм в рассию,чтобы бесплатно смотреть Сборную УКРАИНЫ?Ау?!Зеля!!!
    Ссылка
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