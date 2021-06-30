29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Швеции и Украины.
Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Украина. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Форсберг, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Даниэльссон, 98 мин.
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин.
События матча
|120'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
|99'
|Маркус Даниэльссон (Швеция) получает красную карточку.
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua
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