Швеция
1 : 2
УКРАИНА
29.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!

Гол Артема Довбика приносит нам очень тяжелую победу

  • 30.06.2021 00:35
  • 24114 просмотров
  • 195 комментариев
На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!
© Getty Images/Global Images Ukraine

В шотландском Глазго национальные сборные Украины и Швеции разыграли последнюю путевку в 1/4 финала Евро-2020. До начала поединка успели вылететь с турнира не только Нидерланды и Австрия, которые обыграли команду Андрея Шевченко на групповом этапе, но и вся тройка группы смерти в лице Португалии, Франции и Германии.

Украина же, хотя и с огромным трудом вышла в плей-офф, получила соперника, которого на бумаге можно было проходить. Да и пример Швейцарии, выбившей накануне из борьбы действующих чемпионов мира, показал, что всё возможно, если проявить бойцовский характер и сражаться до финального свистка.

Тренерский штаб сборной Украины провел два изменения в стартовом составе команды по сравнению с матчем против Австрии: вместо Виталия Миколенко вышел Сергей Кривцов, а креативного хавбека Руслана Малиновского заменил «разрушитель» Сергей Сидорчук.

В то же время претерпела значительных изменений схема игры. Украина впервые на чемпионате Европы сыграла в три центральных защитника, а на позиции латералей оказались Александры Караваев и Зинченко. Для последнего это непривычная позиция в составе национальной команды, но зато на клубном уровне он имеет очень солидный опыт в этом амплуа. Очевидно, что Андрей Шевченко предпочел защитный вариант игры со шведами.

Главный тренер Швеции Янне Андерсон, в свою очередь, практически не изменил победный состав, который играл против Польши. Только Робин Квайсон остался на скамейке запасных, а с первых минут вышел «звездный» Деян Кулусевски, восстановившийся после коронавируса.

В первые минуты встречи была достаточно осторожная игра со стороны обеих команд, что неудивительно, ведь цену ошибки сложно переоценить. Очень неплохой момент создала Швеция в середине первого тайма, когда на левом фланге Исак оказался на ударной позиции и пробил: Бущан провожал мяч взглядом, но, к счастью, темнокожему шведу не хватило точности.

А на 27 минуте произошел, пожалуй, самый эмоциональный момент для украинских болельщиков на этом Евро. Ярмоленко с правого фланга шведой вырезал передачу на Зинченко на противоположную сторону штрафной, где Александр левой ногой в одно касание прошил Ольсена!

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, до конца первого тайма удержать победный счет не удалось. Незадолго до перерыва Форсберг дальним ударом попал в Забарного, от которого мяч влетел в ближний угол над Бущаном. В том эпизоде шведам повезло, наш голкипер реагировал по удару и просто не успел перегрупироваться.

В начале второго тайма был обмен штангами. Сначала каркас ворот проверил на прочность Сидорчук, а буквально через пару минут стойка спасла от второго пропущенного мяча уже Георгия Бущана. В том моменте очень близок к дублю был Форсберг, которого партнеры вывели на отличную позицию при блестящей контратаке.

На 61 минуте Шевченко вместо Николая Шапаренко выпустил Руслана Малиновского, который в первую очередь должен был прибавить остроты в атаке. Для 28-летнего уроженца Житомира расстановка с тремя центрбеками уже практически родная, ведь её регулярно использует «Аталанта».

Нельзя не отметить, что во второй половине игры Швеция начала больше владеть мячом на нашей половине поле. Подопечные Андрея Шевченко защищались, но порой все-таки позволяли сопернику создавать голевые моменты. В центре внимания оказывались Кулусевски и Форсберг. После удара первого Бущан перевел мяч на угловой, а немного позже Эмиль с дальней дистанции попал в перекладину.

Getty Images/Global Images Ukraine

К середине второго тайма стало очевидно, что ничейный счет на табло для Украины был со вкусом фарта. Было просто необходимо немного остудить игру, поскольку тотальное доминирование ни к чему хорошему привести не могло. Было заметно, что выдохся Ярмоленко, который в целом провел на высочайшем уровне поединок, но на одном дыхании отыграть 90 минут просто не смог. Как ни странно, Шевченко не спешил с заменой.

Расчет, очевидно, был на контратаку. Но нам их развить, пожалуй, не позволил брак скорости. Зато не было в этом компоненте проблем у шведов, которые из раза в раз были близки к тому, чтобы наказать команду Шевченко за потерю мяча. К счастью, основное время завершилось вничью, игра перешла в овертаймы.

В дополнительное время тренерский штаб нашей сборной наконец-то освежил игру. В нападении Романа Яремчука заменил Артем Беседин, а на позиции опорника вместо Тараса Степаненко вышел Евгений Макаренко. Янне Андерссон ответил очень достойно, сделав тройную замену.

На 98 минуте произошел ужасный эпизод. Даниэльсон в ужасающем подкате прямой ногой влетел шипами в колено Беседину, за что рефери после просмотра VAR заслуженно показал шведу красную карточку. Артем, вероятно, получил перелом и продолжить игру, понятное дело, не смог, вместо него пришлось выпускать Виктора Цыганкова.

На последние 15 минут вышел вместо Андрея Ярмоленко днепрянин Артем Довбик. Андрей Шевченко четко дал установку воспользоваться численным большинством и забить победный гол, не дожидаясь серии пенальти. Вскоре после появления на поле у дебютанта чемпионата Европы появилась возможность забить, но он пробил выше ворот, да и лайнсмен зафиксировал офсайд. 

И все-таки Довбику удалось стать джокером! В компенсированное ко второму овертайму время 24-летний форвард головой в падении замкнул навес от Зинченко и вывел дебютным голом Украину в исторический четвертьфинал Евро-2020!

Getty Images/Global Images Ukraine

На следующей стадии команда Андрея Шевченко, которая уже реабилитировалась за неуверенное выступление на групповом этапе, постарается оставить за бортом турнира Англию. Почему бы не помечтать?

Евро-2020. 1/8 финала.

Швеция - Украина - 1:2.

 Форсберг, 43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1.

 Кулусевски, 70, Форсберг, 85 - Ярмоленко, 79, Довбик, 120+1.

 Даниэльсон, 99 (грубая игра).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), С. Ларрсон (Классон, 97), Экдаль, Форсберг, Исак (Берг, 97), К. Ульсен, Кулусевски (Квайсон, 97), Даниэльсон.

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Ярмоленко (Довбик, 106), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101)). 

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Сталион: «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия).

ШВЕЦИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(62 голоса)

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Комментарии
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 30.06.2021 01:10
    0
    Rys2575, 30.06.2021 01:01
    Зустрічаються два уболівальника збірної України та збірної Росії, уболівальник збірної України, радісно "Слава Україні!", вболівальник збірної Росії: "Зато у нас балет кращий".
    При всiй повазi будь ласка не чипайте ви балет,ви про нього нiчого не знаєте!!!!Там люди працють як прокаженнi тяжко I майже бескоштовно. А ваш жарт трошки змiнити
    Зустрічаються два уболівальника збірної України та збірної Росії, уболівальник збірної України, радісно "Слава Україні!", вболівальник збірної Росії: "Зато у наших руки в кровь"
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.06.2021 01:09
    0
    New Zealander, 30.06.2021 01:08
    Интересно что теперь скажут австрийцы, которые были недовольны нашому выходу на шведов и прогнозировали что мы влетим шведам всеравно.
    Скажут "Слава Украине" ))
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 30.06.2021 01:09
    0
    bolelschik, 30.06.2021 01:07
    А Довбык получил карточку за снятую футболку?
    Так.
    Ссылка
    Василь Лавренюк
    online
      Василь Лавренюк, 30.06.2021 01:09
    0
    Кращого гравця матчу,як не дивно,віддав би Забарному,залі бомба,перший пас бомба,так тримати.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.06.2021 01:09
    +1
    Шапаренко молодец просто, ему срочно надо за границу, и будет явно не худше Малиновского играть
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 01:08
    0
    bolelschik, 30.06.2021 01:07
    А Довбык получил карточку за снятую футболку?
    нет
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:08
    +1
    Интересно что теперь скажут австрийцы, которые были недовольны нашому выходу на шведов и прогнозировали что мы влетим шведам всеравно.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 30.06.2021 01:07
    0
    А Довбык получил карточку за снятую футболку?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:07
    -1
    scorpio16, 30.06.2021 00:55
    Самое главное теперь восстановиться на Англию , с ней будет проще , с англичанами будут зоны , это не шведы, которые закрываются и все и чеши макитру ,что с ними делать.
    Кто смотрел все матчи шведов , по стартовым составах было изначально понятно, что футбол будет неинтересным, он будет скучным и прагматичным , судьбу матча решит один-два эпизода.
    Кто-то писал комментарий,что тут будет борьба за то, кто больше будет сливать игру первым номером,что и случилось, ну не знают шведы как играть первым номером ,они всегда играют вторым 4-4-2 говорит схема сама за себя.
    В матче не понравилась игра опорников , Макаренко вышел показал , как нужно играть , подчищать , подстраховку делать , центр мы проиграли сегодня , где и была сегодня вся борьба , ни Сидор ни Стёпа не были сегодня первыми на подборе , моментами Сидорчук вообще создавал видимость отбора, чтобы на разборе не прилетело и было что предъявить , а так в целом молодцы , сыграли как и нужно против такого соперника. Не понравилось ещё опять нереализация моментов и брак технический , моменты,чтобы забить больше были
    С центром поля беда совсем. Ещё два года назад его выигрывали нашим "магическим треугольником" (Степа-Зина-Малина). Вроде все те же на поле, а центр теперь проигрываем начисто. К этому надо добавить, что атака очень статичная. Ни Ярмола, ни Яремчук не могут взять и убежать. Цыганков мог бы, но не в форме.
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 30.06.2021 01:06
    +1
    Ценник Малиновского мне кажется должен быть у Забарного. Ещё очень хорошо себя показывает Шапаренко. Яремчук стоит своих 25 млн
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 01:06
    +1
    M@кs____7777, 30.06.2021 01:04
    Ты уже налил Игорёк ,мы ещё евро возьмём чем мы хуже греков фарт на нашей стороне
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 01:05
    +3
    Мабуть перед цим матчем Шева в слух читав команді наші коментарі після гри з Австрією. Вплинуло. 😂😂😂🇺🇦👍
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.06.2021 01:05
    0
    Зашел на Спортэкпресс чисто поржать. Там даже вата вату троллит
    Ссылка
    M@кs____7777
      M@кs____7777, 30.06.2021 01:04
    +1
    Igorok Киев, 30.06.2021 01:03
    самое интересное, что как только команда выигрывает, все радуются и хвалят команду и тренра,хотя перед матчм не верили и поносили футболистов щас чертуганы радуются Тут половина таких гусей Всех с победой и идем дальше, ждём новых побед от нашей сборной, верю в то что Мы выйдем в финал
    Ты уже налил Игорёк ,мы ещё евро возьмём чем мы хуже греков фарт на нашей стороне
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 01:03
    0
    GloryUkraine, 30.06.2021 00:48
    Всіх з перемогою. А вчора як мене мінусували за те, що радив не бути песимістами, а вірити в команду.👍🇺🇦😁
    самое интересное, что как только команда выигрывает, все радуются и хвалят команду и тренра,хотя перед матчм не верили и поносили футболистов щас чертуганы радуются Тут половина таких гусей Всех с победой и идем дальше, ждём новых побед от нашей сборной, верю в то что Мы выйдем в финал
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:02
    +6
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 01:01
    0
    Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 00:59
    Та не скажи за Англию. Я думал немцы их пройдут. Но англичане их переехали. Без пафоса, но уверенно. Может, конечно, у немцев бензин закончился после группы, но все же.
    Немцы и в группе не впечатлили, как никогда - голы пропускали детские
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 01:01
    +2
    Зустрічаються два уболівальника збірної України та збірної Росії, уболівальник збірної України, радісно "Слава Україні!", вболівальник збірної Росії: "Зато у нас балет кращий".
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 30.06.2021 01:01
    +2
    Scofield Lincoln, 30.06.2021 00:38
    А не замахнуться, ли нам на финал господа?) Всех с исторической победой!
    А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? ©
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 01:01
    0
    garik_trinity, 30.06.2021 00:54
    Дежа вю 2006 года. Дальше прогнозирую вынос тела
    А ти не пий багато якщо не вмієш - і нікого виносити не будуть...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2021 00:36
    +32
    Всех с победой и историческим проходом дальше!
    Беседку жаль, но он помог в этом матче как мог.
    Есть история! Мы таки прошли дальше!
    Бедные рашисты, как они такое переживут-то со своей нулячей сборной!
    Супер - выстрадали таки наконец!
    Мы таки для шведов тяжелый соперник! Супер что дожали и до пенок не дошло!
    Ура, товарищи!
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 30.06.2021 00:37
    +29
    Всіх нас з перемогою
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.06.2021 00:37
    +27
    Это история! И как же приятно, что Довбык забил. А Шева ему не доверял
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 30.06.2021 00:44
    +23
    Здоровья Беседину, очень жаль... По игре: после ухода Шапаренко острота пропала, все таки Малина в сборной пока не найдет свою игру. Хорош сегодня Зина, видно, что на своем месте. Бущан как всегда - уверено! Ярмола хорош, но на полную мощность его хватает мин на 60. Если брать в целом, то игра слабенькая, с Англами будет ох как сложно. Но будем верить! Всех с победой!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.06.2021 00:38
    +20
    Вот и Беседин помог чем смог. Пускай выздоравливает.
    Всех с победой.
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 30.06.2021 00:38
    +20
    Завалили костоломов! А теперь - отдать должок англичанам!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.06.2021 00:36
    +20
    Победааааааааааа!!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 00:46
    +19
    Трудно писать, эмоции переполняют.
    Но, один момент обязательно надо сказать:
    Артёмка, Беседин, дорогой - выздоравливай, только.
    Ты - самоотверженно пошёл в борьбу, ты своим мужеством зарядил команду.
    Она тебя не подвела.
    Только поправляйся, умоляю!
    Ссылка
    Hideyuki Fukasawa
    online
      Hideyuki Fukasawa, 30.06.2021 00:37
    +19
    Невероятно!
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 30.06.2021 00:40
    +18
    А не зайти ли нам, панове, на спортсру?
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 30.06.2021 00:40
    +16
    Ради таких матчей мы живем!!! Я давно не испытывал таких эмоций!!! Спасибо всем!!!
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 00:38
    +16
    Это просто битва в Глазго! Браво нашим пацанам!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 30.06.2021 00:37
    +14
    Всех с Победой!!!
    Счёт на Табло!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2021 00:59
    +13
    По поводу группы смерти - она оправдала своё название, всё поумирали!
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 00:52
    +13
    По Беседину, я взрослый мужик, а чуть не расплакался. Эпизод очень тяжелый. Матч вытянули на жилах, в прямом смысле.
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 30.06.2021 00:38
    +13
    Довбик - герой!!!
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 00:47
    +12
    Украинцы, у меня просьба! Не обливайте наших дерьмом, даже, если мы влетим Англии. Наши парни уже герои! За те эмоции, что они нам сегодня подарили!
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.06.2021 00:45
    +12
    Это наверно самый драматический матч на евро.)Думал что пенальти но после красной всё таки появился шанс.Шведы устали больше чем мы.
    Не важно как сыграем дальше.Пацанам можно сказать спасибо.Отдельный респект болелам на трибунах вы супер !
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 30.06.2021 00:37
    +12
    С победой! Молодцы!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 00:50
    +11
    Гетьман Іван Мазепа: "А я давно був упевнений що шведи найкращі наші союзники!"
    Ссылка
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