На последних минутах! Украина выходит в четвертьфинал Евро!

В шотландском Глазго национальные сборные Украины и Швеции разыграли последнюю путевку в 1/4 финала Евро-2020. До начала поединка успели вылететь с турнира не только Нидерланды и Австрия, которые обыграли команду Андрея Шевченко на групповом этапе, но и вся тройка группы смерти в лице Португалии, Франции и Германии.

Украина же, хотя и с огромным трудом вышла в плей-офф, получила соперника, которого на бумаге можно было проходить. Да и пример Швейцарии, выбившей накануне из борьбы действующих чемпионов мира, показал, что всё возможно, если проявить бойцовский характер и сражаться до финального свистка.

Тренерский штаб сборной Украины провел два изменения в стартовом составе команды по сравнению с матчем против Австрии: вместо Виталия Миколенко вышел Сергей Кривцов, а креативного хавбека Руслана Малиновского заменил «разрушитель» Сергей Сидорчук.

В то же время претерпела значительных изменений схема игры. Украина впервые на чемпионате Европы сыграла в три центральных защитника, а на позиции латералей оказались Александры Караваев и Зинченко. Для последнего это непривычная позиция в составе национальной команды, но зато на клубном уровне он имеет очень солидный опыт в этом амплуа. Очевидно, что Андрей Шевченко предпочел защитный вариант игры со шведами.

Главный тренер Швеции Янне Андерсон, в свою очередь, практически не изменил победный состав, который играл против Польши. Только Робин Квайсон остался на скамейке запасных, а с первых минут вышел «звездный» Деян Кулусевски, восстановившийся после коронавируса.

В первые минуты встречи была достаточно осторожная игра со стороны обеих команд, что неудивительно, ведь цену ошибки сложно переоценить. Очень неплохой момент создала Швеция в середине первого тайма, когда на левом фланге Исак оказался на ударной позиции и пробил: Бущан провожал мяч взглядом, но, к счастью, темнокожему шведу не хватило точности.

А на 27 минуте произошел, пожалуй, самый эмоциональный момент для украинских болельщиков на этом Евро. Ярмоленко с правого фланга шведой вырезал передачу на Зинченко на противоположную сторону штрафной, где Александр левой ногой в одно касание прошил Ольсена!

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, до конца первого тайма удержать победный счет не удалось. Незадолго до перерыва Форсберг дальним ударом попал в Забарного, от которого мяч влетел в ближний угол над Бущаном. В том эпизоде шведам повезло, наш голкипер реагировал по удару и просто не успел перегрупироваться.

В начале второго тайма был обмен штангами. Сначала каркас ворот проверил на прочность Сидорчук, а буквально через пару минут стойка спасла от второго пропущенного мяча уже Георгия Бущана. В том моменте очень близок к дублю был Форсберг, которого партнеры вывели на отличную позицию при блестящей контратаке.

На 61 минуте Шевченко вместо Николая Шапаренко выпустил Руслана Малиновского, который в первую очередь должен был прибавить остроты в атаке. Для 28-летнего уроженца Житомира расстановка с тремя центрбеками уже практически родная, ведь её регулярно использует «Аталанта».

Нельзя не отметить, что во второй половине игры Швеция начала больше владеть мячом на нашей половине поле. Подопечные Андрея Шевченко защищались, но порой все-таки позволяли сопернику создавать голевые моменты. В центре внимания оказывались Кулусевски и Форсберг. После удара первого Бущан перевел мяч на угловой, а немного позже Эмиль с дальней дистанции попал в перекладину.

Getty Images/Global Images Ukraine

К середине второго тайма стало очевидно, что ничейный счет на табло для Украины был со вкусом фарта. Было просто необходимо немного остудить игру, поскольку тотальное доминирование ни к чему хорошему привести не могло. Было заметно, что выдохся Ярмоленко, который в целом провел на высочайшем уровне поединок, но на одном дыхании отыграть 90 минут просто не смог. Как ни странно, Шевченко не спешил с заменой.

Расчет, очевидно, был на контратаку. Но нам их развить, пожалуй, не позволил брак скорости. Зато не было в этом компоненте проблем у шведов, которые из раза в раз были близки к тому, чтобы наказать команду Шевченко за потерю мяча. К счастью, основное время завершилось вничью, игра перешла в овертаймы.

В дополнительное время тренерский штаб нашей сборной наконец-то освежил игру. В нападении Романа Яремчука заменил Артем Беседин, а на позиции опорника вместо Тараса Степаненко вышел Евгений Макаренко. Янне Андерссон ответил очень достойно, сделав тройную замену.

На 98 минуте произошел ужасный эпизод. Даниэльсон в ужасающем подкате прямой ногой влетел шипами в колено Беседину, за что рефери после просмотра VAR заслуженно показал шведу красную карточку. Артем, вероятно, получил перелом и продолжить игру, понятное дело, не смог, вместо него пришлось выпускать Виктора Цыганкова.

На последние 15 минут вышел вместо Андрея Ярмоленко днепрянин Артем Довбик. Андрей Шевченко четко дал установку воспользоваться численным большинством и забить победный гол, не дожидаясь серии пенальти. Вскоре после появления на поле у дебютанта чемпионата Европы появилась возможность забить, но он пробил выше ворот, да и лайнсмен зафиксировал офсайд.

И все-таки Довбику удалось стать джокером! В компенсированное ко второму овертайму время 24-летний форвард головой в падении замкнул навес от Зинченко и вывел дебютным голом Украину в исторический четвертьфинал Евро-2020!

Getty Images/Global Images Ukraine

На следующей стадии команда Андрея Шевченко, которая уже реабилитировалась за неуверенное выступление на групповом этапе, постарается оставить за бортом турнира Англию. Почему бы не помечтать?

Евро-2020. 1/8 финала.

Швеция - Украина - 1:2.

Форсберг, 43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1.

Кулусевски, 70, Форсберг, 85 - Ярмоленко, 79, Довбик, 120+1.

Даниэльсон, 99 (грубая игра).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 83), Линделеф, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), С. Ларрсон (Классон, 97), Экдаль, Форсберг, Исак (Берг, 97), К. Ульсен, Кулусевски (Квайсон, 97), Даниэльсон.

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Ярмоленко (Довбик, 106), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101)).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Сталион: «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия).

ШВЕЦИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА