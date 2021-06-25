Во вторник, 29 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Швеции и Украины. Матч Евро-2020 пройдет в Глазго на поле стадиона «Хэмпден Парк», начало в 22:00.

Так сложилось, что судьба выхода сборной Украины была не только в ее руках (точнее, ногах). Иначе и не могло быть, учитывая, что подопечные Шевченко выиграли только один матч из трех на групповом этапе, проиграв два других. Наш выход /невыход зависел от результатов нескольких команд, но именно сборная Швеции, по иронии судьбы, помогла оформить попадание в плей-офф, победив в напряженном поединке поляков (3:2). А перед тем «тре крунур» расписали ничью с испанцами и победили словаков.

Для сборной Украины шведы, в принципе, являются нормальным соперником, с которым можно играть. Это подтверждает и статистика - всего сыграно четыре матча, дважды побеждали украинцы, по одному разу фиксировались победа Швеции и ничья. Конечно, самым памятным является матч Евро-2012 в Киеве, когда подопечные тогда еще Олега Блохина первыми пропустили (в начале второго тайма отличился Златан Ибрагимович), но усилиями нынешнего главного тренера Андрея Шевченко сумели переломить ход поединка и вырвать победу. Приходилось встречать мысли, что шведы очень хотели в 1/8 сыграть с Украиной, в том числе и потому, чтобы отдать долг девятилетней давности. Как оно будет - посмотрим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция - Украина.