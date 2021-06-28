29 июня в шотландском Глазго состоится исторический поединок для сборной Украины: наша национальная команда впервые сыграет в плей-офф чемпионатов Европы. Соперником украинцев будет сборная Швеции.

Вот он, настоящий парадокс этого Евро: главной движущей силой сборной Украины на пути к выходу в 1/8 финала оказалась именно сборная Швеции. И вот теперь нам придется «отблагодарить» эту команду в плей-офф.

Примечательно, что и в Украине, и в Швеции результатом «жребия» в 1/8 финала остались довольны. Шведы не зря рвали жилы в игре третьего тура против Польши: наши «сине-желтые» сородичи воевали отнюдь не за нас в той игре, а за себя, выбирая более удобоваримого соперника в первом раунде матчей навылет. Скандинавы считают, что по сравнению с другими командами, сборная Украины – очень приемлемый вариант.

В подобном ключе думают и у нас. Сразу после поражения в третьем туре многие из нас завидовали австрийцам: мол, на их месте (то есть в 1/8 финала) должны были быть мы. Теперь, по всей видимости, никто не завидует, ведь команда Фоды хоть и достойно сыграла с Италией, но все равно проиграла.

После поражения от Австрии команда Шевченко продолжала дислоцироваться в Бухаресте, ожидая своей участи. Узнав благостную весть ночью 23 июня, после завершения поединков третьего тура в группе Е, наша команда осталась в столице Румынии готовиться к игре против шведов. Господствующим мнением в этот временной отрезок у наших футболистов было следующее: «спасибо судьбе за второй шанс, в этот раз мы не подведем».

Наших футболистов понять легко. Они осознавали, что проиграли Австрии по всем статьям, и на выход в плей-офф с «парадного входа» не заслужили. Поэтому, коль все равно представился шанс там сыграть, нужно им воспользоваться сполна.

Так получилось, что сборная Украины получила на два дня больше для подготовки к игре против скандинавов. И очень хочется верить, что в этот раз нашему тренерскому штабу, в особенности тем специалистам, которые отвечают за физическую подготовку, удастся выполнить свою работу на «отлично». Потому что по «функционалке» в двух последних играх нашей сборной возникали серьезные вопросы. Большинство игроков элементарно не хватало на два тайма.

Наверняка пришлось поработать нашим тренерам и относительно психологического аспекта. К сожалению, в матче против Австрии сборная Украины не выглядела единым целым. Более того, между некоторыми игроками прямо на поле возникали противоречия и недоразумения. В этой связи свое веское слово должен был сказать непосредственно Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич должен был самолично поработать и с Малиновским и Зинченко. Дело в том, что от этого дуэта ждали очень многого на этом Евро. Но пока что парни чувствуют себя явно не в своей тарелке. Пора «возвращаться в семью».

Накануне игры кадровых потерь у нас дне: защитник Попов и полузащитник Зубков. Денис так и не сумел восстановиться после повреждения и отправился в Киев. Александр хоть и остался в сборной, но, по последней информации, сыграть не сможет из-за последствий травмы, полученной в матче с Нидерландами. Микроповреждения были и у Яремчука, Ярмоленко и Малиновского, но все трое уже в строю.

Что касается игровой модели сборной Украины, то в данном случае вряд ли можно ждать сюрпризов. Скорее всего, Шевченко снова сыграет по привычной схеме 4-3-3. Стартовый состав может быть практически тем же, что был в матче против Австрии. Вряд ли наш тренер-консерватор решится на серьезные кадровые пертурбации типа Миколенко на Соболя. Единственный нюанс – место опорника (Сидорчук или Степаненко? Или, может, Макаренко?).

Сборная Швеции подходит к противостоянию с украинцами в отличном расположении духа. «Желто-синие» заняли первое место в непростой группе, заставив с собой не только считаться, но и уважать. И на достигнутом команда Андерссона останавливаться не намерена.

В трех матчах группового этапа скандинавы сыграли по привычной для себя схеме 4-4-2. Нет ни малейших оснований полагать, что Андерссон изменит игровую модель команды. Более того, можно предположить, что шведы в игре против украинцев будут полагаться на контратаки, отдав оппоненту мяч. Но эта относительная прогнозированность чревата подводными камнями, так как с точки зрения «физики» шведы отлично готовы. Будем откровенны: они готовы лучше нас. Так что если наша команда снова «выдохнется» после часа игры, соперник обязательно накажет.

А еще наверняка нашей команде придется поработать над тем, чтобы минимизировать опасность после длинных вертикальных передач шведов. В этом компоненте команда Андерссона «собаку съела». Вряд ли она поменяет свой стиль игры в атаке.

Ну и, конечно же, нашим нужно держать ухо востро с Исаком. Молодой шведский форвард очень подкован технически. От него натерпелись все соперники по групповому этапу. Нужно находить противоядие.

Кадровых потерь накануне игры у нашего соперника нет, хотя подготовку к игре против украинцев скандинавы начали без Ольсена и Форсберга. Мнимая тревога: оба готовы сыграть.

Чего нельзя ждать от предстоящей встречи, так это феерии. Шведы все свои предыдущие поединки на этом Евро провели под девизом «работать, работать и еще раз работать». Вряд ли на сей раз будет иначе. Так что нужно готовиться к тому, что придется много бегать. Очень много. Если украинцы выдержат темп и беговую нагрузку, а еще минимизируют хотя бы «невинные» свои ошибки, будет нам счастье. А иначе его не видать.

Сборная Швеции для нашей команды – вдвойне исторический соперник. Мало того, что эта команда стала первой для нас в плей-офф Евро, так еще и свою первую победу на чемпионатах Европы украинцы добыли именно над шведами. Было это в памятном 2012-м, на домашнем Евро, когда в дебютном для нас поединке, на «Олимпийском» в Киеве, команда Олега Блохина победила 2:1. Оба мяча на счету нынешнего тренера нашей национальной команды Андрея Шевченко. Кроме того матча, Украина и Швеция пересекались трижды. И все те поединки имели товарищеский статус. В активе наших победа и ничья, еще одна игра завершилась для нас поражением.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Швеция? Очень хороша команда, с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Янне АНДЕРССОН, главный тренер сборной Швеции:

- Украина? Хорошая команда, которая отлично умеет выполнять переход от обороны к атаке, и обратно. Да, в матче с Австрией украинцы выглядели откровенно уставшими, но ведь после этого наш соперник получил много дней отдыха, причем даже больше, чем мы. Так что, уверен, в матче против нас мы увидим совсем другую сборную Украины.

Ориентировочные составы:

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниельсон, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Кулушевски, Исак

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

29 июня, вторник