Швеция
0 : 0
УКРАИНА
29.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Швеция – Украина. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020

Отдать должное нашим «спасителям». И взять свое

  • 28.06.2021 19:45
  • 1614 просмотров
  • 4 комментария
Швеция – Украина. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в шотландском Глазго состоится исторический поединок для сборной Украины: наша национальная команда впервые сыграет в плей-офф чемпионатов Европы. Соперником украинцев будет сборная Швеции.

Вот он, настоящий парадокс этого Евро: главной движущей силой сборной Украины на пути к выходу в 1/8 финала оказалась именно сборная Швеции. И вот теперь нам придется «отблагодарить» эту команду в плей-офф.

Примечательно, что и в Украине, и в Швеции результатом «жребия» в 1/8 финала остались довольны. Шведы не зря рвали жилы в игре третьего тура против Польши: наши «сине-желтые» сородичи воевали отнюдь не за нас в той игре, а за себя, выбирая более удобоваримого соперника в первом раунде матчей навылет. Скандинавы считают, что по сравнению с другими командами, сборная Украины – очень приемлемый вариант.

В подобном ключе думают и у нас. Сразу после поражения в третьем туре многие из нас завидовали австрийцам: мол, на их месте (то есть в 1/8 финала) должны были быть мы. Теперь, по всей видимости, никто не завидует, ведь команда Фоды хоть и достойно сыграла с Италией, но все равно проиграла.

После поражения от Австрии команда Шевченко продолжала дислоцироваться в Бухаресте, ожидая своей участи. Узнав благостную весть ночью 23 июня, после завершения поединков третьего тура в группе Е, наша команда осталась в столице Румынии готовиться к игре против шведов. Господствующим мнением в этот временной отрезок у наших футболистов было следующее: «спасибо судьбе за второй шанс, в этот раз мы не подведем».

Наших футболистов понять легко. Они осознавали, что проиграли Австрии по всем статьям, и на выход в плей-офф с «парадного входа» не заслужили. Поэтому, коль все равно представился шанс там сыграть, нужно им воспользоваться сполна.

Так получилось, что сборная Украины получила на два дня больше для подготовки к игре против скандинавов. И очень хочется верить, что в этот раз нашему тренерскому штабу, в особенности тем специалистам, которые отвечают за физическую подготовку, удастся выполнить свою работу на «отлично». Потому что по «функционалке» в двух последних играх нашей сборной возникали серьезные вопросы. Большинство игроков элементарно не хватало на два тайма.

Наверняка пришлось поработать нашим тренерам и относительно психологического аспекта. К сожалению, в матче против Австрии сборная Украины не выглядела единым целым. Более того, между некоторыми игроками прямо на поле возникали противоречия и недоразумения. В этой связи свое веское слово должен был сказать непосредственно Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич должен был самолично поработать и с Малиновским и Зинченко. Дело в том, что от этого дуэта ждали очень многого на этом Евро. Но пока что парни чувствуют себя явно не в своей тарелке. Пора «возвращаться в семью».

Накануне игры кадровых потерь у нас дне: защитник Попов и полузащитник Зубков. Денис так и не сумел восстановиться после повреждения и отправился в Киев. Александр хоть и остался в сборной, но, по последней информации, сыграть не сможет из-за последствий травмы, полученной в матче с Нидерландами. Микроповреждения были и у Яремчука, Ярмоленко и Малиновского, но все трое уже в строю.   

Что касается игровой модели сборной Украины, то в данном случае вряд ли можно ждать сюрпризов. Скорее всего, Шевченко снова сыграет по привычной схеме 4-3-3. Стартовый состав может быть практически тем же, что был в матче против Австрии. Вряд ли наш тренер-консерватор решится на серьезные кадровые пертурбации типа Миколенко на Соболя. Единственный нюанс – место опорника (Сидорчук или Степаненко? Или, может, Макаренко?).   

Сборная Швеции подходит к противостоянию с украинцами в отличном расположении духа. «Желто-синие» заняли первое место в непростой группе, заставив с собой не только считаться, но и уважать. И на достигнутом команда Андерссона останавливаться не намерена.

В трех матчах группового этапа скандинавы сыграли по привычной для себя схеме 4-4-2. Нет ни малейших оснований полагать, что Андерссон изменит игровую модель команды. Более того, можно предположить, что шведы в игре против украинцев будут полагаться на контратаки, отдав оппоненту мяч. Но эта относительная прогнозированность чревата подводными камнями, так как с точки зрения «физики» шведы отлично готовы. Будем откровенны: они готовы лучше нас. Так что если наша команда снова «выдохнется» после часа игры, соперник обязательно накажет.

А еще наверняка нашей команде придется поработать над тем, чтобы минимизировать опасность после длинных вертикальных передач шведов. В этом компоненте команда Андерссона «собаку съела». Вряд ли она поменяет свой стиль игры в атаке.

Ну и, конечно же, нашим нужно держать ухо востро с Исаком. Молодой шведский форвард очень подкован технически. От него натерпелись все соперники по групповому этапу. Нужно находить противоядие.

Кадровых потерь накануне игры у нашего соперника нет, хотя подготовку к игре против украинцев скандинавы начали без Ольсена и Форсберга. Мнимая тревога: оба готовы сыграть.

Чего нельзя ждать от предстоящей встречи, так это феерии. Шведы все свои предыдущие поединки на этом Евро провели под девизом «работать, работать и еще раз работать». Вряд ли на сей раз будет иначе. Так что нужно готовиться к тому, что придется много бегать. Очень много. Если украинцы выдержат темп и беговую нагрузку, а еще минимизируют хотя бы «невинные» свои ошибки, будет нам счастье. А иначе его не видать.  

Сборная Швеции для нашей команды – вдвойне исторический соперник. Мало того, что эта команда стала первой для нас в плей-офф Евро, так еще и свою первую победу на чемпионатах Европы украинцы добыли именно над шведами. Было это в памятном 2012-м, на домашнем Евро, когда в дебютном для нас поединке, на «Олимпийском» в Киеве, команда Олега Блохина победила 2:1. Оба мяча на счету нынешнего тренера нашей национальной команды Андрея Шевченко. Кроме того матча, Украина и Швеция пересекались трижды. И все те поединки имели товарищеский статус. В активе наших победа и ничья, еще одна игра завершилась для нас поражением.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Швеция? Очень хороша команда, с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Янне АНДЕРССОН, главный тренер сборной Швеции:

- Украина? Хорошая команда, которая отлично умеет выполнять переход от обороны к атаке, и обратно. Да, в матче с Австрией украинцы выглядели откровенно уставшими, но ведь после этого наш соперник получил много дней отдыха, причем даже больше, чем мы. Так что, уверен, в матче против нас мы увидим совсем другую сборную Украины.

Ориентировочные составы:

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниельсон, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг, Кулушевски, Исак 

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

29 июня, вторник

Швеция – Украина
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Украина», видеосервис OLL.TV
ШВЕЦИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча Евро-2020 между сборными Швеции и Украины, который состоится 29 июня в Глазго.
    • 12.9% (16)
      1. Крупная победа Швеции
    • 29.03% (36)
      2. Минимальная победа Швеции
    • 4.03% (5)
      3. Победа Швеции по пенальти
    • 12.1% (15)
      4. Победа Украины по пенальти
    • 37.1% (46)
      5. Минимальная победа Украины
    • 4.84% (6)
      6. Крупная победа Украины
    Результаты опроса Проголосовали — 124
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:08
    0
    Пришлось создавать новый акаунт((
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:07
    0
    Don Sergio, 28.06.2021 20:00
    29, а не 28 числа
    Смотри акуратней с ними.. Они не любят когда им правду говорят.. или находят их ошибки!! Сразу красную карточку дают в комментариях.. Я как то написала им чтобы следили за турнирными таблицами в чемпитонатах.. А то матчи некоторые сыграны уже 2-3 дня назад .. а они еще не внесли их в турнирку.. так мне бан в комментариях прилетел..
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:03
    0
    Спорт юа в своем стиле..1:2 на Инвалидов..)
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 28.06.2021 20:00
    +2
    29, а не 28 числа
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 28.06.2021 20:00
    +2
    29, а не 28 числа
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:08
    0
    Пришлось создавать новый акаунт((
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:07
    0
    Don Sergio, 28.06.2021 20:00
    29, а не 28 числа
    Смотри акуратней с ними.. Они не любят когда им правду говорят.. или находят их ошибки!! Сразу красную карточку дают в комментариях.. Я как то написала им чтобы следили за турнирными таблицами в чемпитонатах.. А то матчи некоторые сыграны уже 2-3 дня назад .. а они еще не внесли их в турнирку.. так мне бан в комментариях прилетел..
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 28.06.2021 20:03
    0
    Спорт юа в своем стиле..1:2 на Инвалидов..)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности