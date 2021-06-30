Швеция
1 : 2
УКРАИНА
29.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Все идеально! С Англией ребята будут играть еще и за Беседина»

Главный тренер сборной Украины верит в силу своей команды

  • 30.06.2021 02:00
  • 4563 просмотра
  • 8 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Все идеально! С Англией ребята будут играть еще и за Беседина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции прокомментировал игру так:

– В первую очередь хотел бы поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Думаю, сегодня ребята играли именно для болельщиков. Приятно, что нас поддержала наша украинская диаспора в Великобритании. Возможно, многие потратили свои последние деньги, чтобы приехать на эту игру. Спасибо вам! Мы вас слышали, спасибо за прекрасную поддержку.

Хотел бы передать привет всей Украине и нашему Президенту за поддержку перед матчем. Мы знаем, что вся Украина смотрела этот матч и болела за нас.

Что касается самой игры, то еще до ней я говорил, что сборная Швеции – хорошая организованная команда со своим стилем, которая любит играть вторым номером. Нашей первоочередной задачей сегодня было обезопасить фланги и насытить те зоны, в которых футболисты сборной Швеции имеют преимущество. Поэтому выбрали на сегодняшний матч совсем другую схему игры и тактику. Благодарен ребятам, что они выполнили все идеально.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Как дела у Беседина?

– Надеемся, что его коленные связки не повреждены. Удар он получил очень серьезный. Все мы расстроены тем, что произошло. Такое в футболе случается. Тяжелые моменты... Тем более, для Артема – он ведь только недавно прошел тяжелое испытание. Мы все его поддерживаем, он с нами. Против Англии ребята будут играть еще и за Беседина.

– На подготовку к матчу со Швецией у вас было восемь дней. До четвертьфинала же с Англией – всего три с половиной дня. Успеет ли команда восстановиться? И есть ли еще, кому играть, учитывая все сегодняшние травмы?

– Ничего не поделать, это концовка турнира – другого графика быть не может. Хорошо, что мы имели много времени на подготовку. Сейчас времени будет намного меньше. Будем восстанавливать игроков и физически, и психологически – сил сегодня было отдано очень много.

Что касается второго вопроса, то завтра утром мы оценим состояние футболистов. Но матч сегодня был жесткий, непростой, в нем было много игровых столкновений. Особенно, в конце встречи. Все понимали, что на кону. Никто не хотел уступать. Поэтому было так много единоборств.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Может ли сборная Украины пройти еще дальше на Евро-2020?

– Всегда нужно иметь веру в свои силы. Веру и стойкость. Это то, что мы сегодня показали. Сборная Англии – сильная команда с сильными исполнителями в составе и с большой скамейкой запасных. Очень мощная команда. Прекрасно это понимаю. И прекрасно понимаю, насколько тяжелый матч нас ждет. Самое главное для нас сейчас – восстановить силы. С завтрашнего дня начнем подготовку к поединку с Англией. Постараемся навязать сопернику такую игру, которая позволит нам добиться победного результата.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Завтра утром проведем в Глазго тренировку, а после обеда вылетаем в Рим.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(28 голосов)

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Комментарии
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:56
    0
    Шо ж там ідеального? - краще скажи: дякую хлопцям! самовіддача - так, підфартило (дякуємо Беседіну, Бущіну і стійкам з поперечиною), тренерська думка на протязі гри, крім нарешті вимучених замін, - НІ !. Краще б мовчав.
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.06.2021 02:44
    +2
    pas2012, 30.06.2021 02:20
    Що ідеального тренере?!Ідеально це що пройшли далі,але по грі що раз гірше і гірше.Фарт рано чи пізно закінчується,де та збірна яка тішила око?!Зараз таке враження що всі бігають з гирями на ногах.По цій грі старались і боролись..але крім цього потрібно грати в футбол,а гри в нас тренере немає,тому покіщо нічого ідеального немає.
    Як одного разу В.В.Лобановський відповів на критику журналістів " підніміть очі і ще раз подивіться на табло "
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.06.2021 02:42
    +2
    pas2012, 30.06.2021 02:20
    Що ідеального тренере?!Ідеально це що пройшли далі,але по грі що раз гірше і гірше.Фарт рано чи пізно закінчується,де та збірна яка тішила око?!Зараз таке враження що всі бігають з гирями на ногах.По цій грі старались і боролись..але крім цього потрібно грати в футбол,а гри в нас тренере немає,тому покіщо нічого ідеального немає.
    Друже ти в футбол як , тільки у дворі бігав чи можливо займався ? Як вони повинні були грати , літати по полю даючи зони шведам ,де ми б виймали один за одним... Все вірно зробили , правильний план був обраний, який спрацював. Зараз головне знайти сили на Англію! На цьому євро результат здобувають команди які виконують тактичні завдання тренера та діють організовано. А очікувати красивий футбол від гри проти шведів , кажучи м'яко такі люди не дивилися жодний матч цієї команди або в футбольних тонкощах знаються не дуже.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.06.2021 02:37
    +1
    Вова Писаренко, 30.06.2021 02:16
    А в статье нету о игре ребят за беседина...может это лично виденье журналиста ..но как обычно коряво
    Перечитайте еще раз и увидите. Как раз сейчас все есть!
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    Sarmat
    online
      Sarmat, 30.06.2021 02:28
    +3
    АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. А де могущая РАССЕяЯ
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 30.06.2021 02:20
    -7
    Що ідеального тренере?!Ідеально це що пройшли далі,але по грі що раз гірше і гірше.Фарт рано чи пізно закінчується,де та збірна яка тішила око?!Зараз таке враження що всі бігають з гирями на ногах.По цій грі старались і боролись..але крім цього потрібно грати в футбол,а гри в нас тренере немає,тому покіщо нічого ідеального немає.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 30.06.2021 02:16
    -1
    А в статье нету о игре ребят за беседина...может это лично виденье журналиста ..но как обычно коряво
    Ссылка
    iProJe
    online
      iProJe, 30.06.2021 02:03
    +4
    за себя и за сашку (беседина)
    Ссылка
    iProJe
    online
      iProJe, 30.06.2021 02:03
    +4
    за себя и за сашку (беседина)
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 30.06.2021 02:28
    +3
    АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. А де могущая РАССЕяЯ
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.06.2021 02:44
    +2
    pas2012, 30.06.2021 02:20
    Що ідеального тренере?!Ідеально це що пройшли далі,але по грі що раз гірше і гірше.Фарт рано чи пізно закінчується,де та збірна яка тішила око?!Зараз таке враження що всі бігають з гирями на ногах.По цій грі старались і боролись..але крім цього потрібно грати в футбол,а гри в нас тренере немає,тому покіщо нічого ідеального немає.
    Як одного разу В.В.Лобановський відповів на критику журналістів " підніміть очі і ще раз подивіться на табло "
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 30.06.2021 02:42
    +2
    pas2012, 30.06.2021 02:20
    Що ідеального тренере?!Ідеально це що пройшли далі,але по грі що раз гірше і гірше.Фарт рано чи пізно закінчується,де та збірна яка тішила око?!Зараз таке враження що всі бігають з гирями на ногах.По цій грі старались і боролись..але крім цього потрібно грати в футбол,а гри в нас тренере немає,тому покіщо нічого ідеального немає.
    Друже ти в футбол як , тільки у дворі бігав чи можливо займався ? Як вони повинні були грати , літати по полю даючи зони шведам ,де ми б виймали один за одним... Все вірно зробили , правильний план був обраний, який спрацював. Зараз головне знайти сили на Англію! На цьому євро результат здобувають команди які виконують тактичні завдання тренера та діють організовано. А очікувати красивий футбол від гри проти шведів , кажучи м'яко такі люди не дивилися жодний матч цієї команди або в футбольних тонкощах знаються не дуже.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.06.2021 02:37
    +1
    Вова Писаренко, 30.06.2021 02:16
    А в статье нету о игре ребят за беседина...может это лично виденье журналиста ..но как обычно коряво
    Перечитайте еще раз и увидите. Как раз сейчас все есть!
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:56
    0
    Шо ж там ідеального? - краще скажи: дякую хлопцям! самовіддача - так, підфартило (дякуємо Беседіну, Бущіну і стійкам з поперечиною), тренерська думка на протязі гри, крім нарешті вимучених замін, - НІ !. Краще б мовчав.
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