ШЕВЧЕНКО: «Все идеально! С Англией ребята будут играть еще и за Беседина»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции прокомментировал игру так:

– В первую очередь хотел бы поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом. Думаю, сегодня ребята играли именно для болельщиков. Приятно, что нас поддержала наша украинская диаспора в Великобритании. Возможно, многие потратили свои последние деньги, чтобы приехать на эту игру. Спасибо вам! Мы вас слышали, спасибо за прекрасную поддержку.

Хотел бы передать привет всей Украине и нашему Президенту за поддержку перед матчем. Мы знаем, что вся Украина смотрела этот матч и болела за нас.

Что касается самой игры, то еще до ней я говорил, что сборная Швеции – хорошая организованная команда со своим стилем, которая любит играть вторым номером. Нашей первоочередной задачей сегодня было обезопасить фланги и насытить те зоны, в которых футболисты сборной Швеции имеют преимущество. Поэтому выбрали на сегодняшний матч совсем другую схему игры и тактику. Благодарен ребятам, что они выполнили все идеально.

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– Как дела у Беседина?

– Надеемся, что его коленные связки не повреждены. Удар он получил очень серьезный. Все мы расстроены тем, что произошло. Такое в футболе случается. Тяжелые моменты... Тем более, для Артема – он ведь только недавно прошел тяжелое испытание. Мы все его поддерживаем, он с нами. Против Англии ребята будут играть еще и за Беседина.

– На подготовку к матчу со Швецией у вас было восемь дней. До четвертьфинала же с Англией – всего три с половиной дня. Успеет ли команда восстановиться? И есть ли еще, кому играть, учитывая все сегодняшние травмы?

– Ничего не поделать, это концовка турнира – другого графика быть не может. Хорошо, что мы имели много времени на подготовку. Сейчас времени будет намного меньше. Будем восстанавливать игроков и физически, и психологически – сил сегодня было отдано очень много.

Что касается второго вопроса, то завтра утром мы оценим состояние футболистов. Но матч сегодня был жесткий, непростой, в нем было много игровых столкновений. Особенно, в конце встречи. Все понимали, что на кону. Никто не хотел уступать. Поэтому было так много единоборств.

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– Может ли сборная Украины пройти еще дальше на Евро-2020?

– Всегда нужно иметь веру в свои силы. Веру и стойкость. Это то, что мы сегодня показали. Сборная Англии – сильная команда с сильными исполнителями в составе и с большой скамейкой запасных. Очень мощная команда. Прекрасно это понимаю. И прекрасно понимаю, насколько тяжелый матч нас ждет. Самое главное для нас сейчас – восстановить силы. С завтрашнего дня начнем подготовку к поединку с Англией. Постараемся навязать сопернику такую игру, которая позволит нам добиться победного результата.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Завтра утром проведем в Глазго тренировку, а после обеда вылетаем в Рим.