Рамирес прилетел в Киев для прохождения медосмотра

Венесуэльский форвард близок к подписанию контракта с киевским «Динамо»

  • 20.07.2021 14:56
  • 3038 просмотров
  • 8 комментариев
Рамирес прилетел в Киев для прохождения медосмотра
© ДАК. Эрик Рамирес

Вечером в понедельник, 19 июля, 22-летний венесуэльский нападающий ДАКа Эрик Рамирес прилетел в Киев.

«Динамо» решило провести углубленное медобследование игрока, учитывая историю с «Рубином». Если все пройдет хорошо и не будет никаких проблем со здоровьем, киевский клуб подпишет контракт с футболистом.

Ожидается, что сразу после этого легионер чартерным рейсом отправится на концовку сбора команды в Австрии.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит €1,75 миллиона. В прошлом сезоне Рамирес провел 35 матчей за ДАК во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 16:06
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 20.07.2021 15:55
    А надо их много, если это чемпион страны.
    Или у нас президент миллиардер?
    Или может у нас страна ОАЭ?
    Как раз много и не надо, но вот 1-3 максимум игрока по классу и цене от млн 7 до 11 $ вполне можно было бы грамотно вписать в состав
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 20.07.2021 15:55
    0
    dd dent, 20.07.2021 15:53
    Так их особо то и нет
    А надо их много, если это чемпион страны.
    Или у нас президент миллиардер?
    Или может у нас страна ОАЭ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:53
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 20.07.2021 15:47
    Трансферов Динамо летом не будет говорили источники
    Так их особо то и нет
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 20.07.2021 15:47
    -1
    Трансферов Динамо летом не будет говорили источники
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 15:35
    Схоже, що Кулач залишиться у Ворсклі як мінімум на наступний сезон, або доведеться в екстренному порядку підшукувати собі новий клуб...
    В упл, полагаю, обязательно кто подберёт его если уж в дк он все же не нужен
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.07.2021 15:44
    +1
    І це кльово!) Рамірес + Шкурін + Ванат - це вже щось, навіть конкуренція буде..)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 15:35
    +4
    dd dent, 20.07.2021 15:16
    Похоже, возможно, у дк + 1 нап таки намечается
    Схоже, що Кулач залишиться у Ворсклі як мінімум на наступний сезон, або доведеться в екстренному порядку підшукувати собі новий клуб...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:16
    +5
    Похоже, возможно, у дк + 1 нап таки намечается
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:16
    +5
    Похоже, возможно, у дк + 1 нап таки намечается
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 15:35
    +4
    dd dent, 20.07.2021 15:16
    Похоже, возможно, у дк + 1 нап таки намечается
    Схоже, що Кулач залишиться у Ворсклі як мінімум на наступний сезон, або доведеться в екстренному порядку підшукувати собі новий клуб...
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.07.2021 15:44
    +1
    І це кльово!) Рамірес + Шкурін + Ванат - це вже щось, навіть конкуренція буде..)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 16:06
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 20.07.2021 15:55
    А надо их много, если это чемпион страны.
    Или у нас президент миллиардер?
    Или может у нас страна ОАЭ?
    Как раз много и не надо, но вот 1-3 максимум игрока по классу и цене от млн 7 до 11 $ вполне можно было бы грамотно вписать в состав
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 20.07.2021 15:55
    0
    dd dent, 20.07.2021 15:53
    Так их особо то и нет
    А надо их много, если это чемпион страны.
    Или у нас президент миллиардер?
    Или может у нас страна ОАЭ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:53
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 20.07.2021 15:47
    Трансферов Динамо летом не будет говорили источники
    Так их особо то и нет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.07.2021 15:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 20.07.2021 15:35
    Схоже, що Кулач залишиться у Ворсклі як мінімум на наступний сезон, або доведеться в екстренному порядку підшукувати собі новий клуб...
    В упл, полагаю, обязательно кто подберёт его если уж в дк он все же не нужен
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности