Рамирес прилетел в Киев для прохождения медосмотра

Вечером в понедельник, 19 июля, 22-летний венесуэльский нападающий ДАКа Эрик Рамирес прилетел в Киев.

«Динамо» решило провести углубленное медобследование игрока, учитывая историю с «Рубином». Если все пройдет хорошо и не будет никаких проблем со здоровьем, киевский клуб подпишет контракт с футболистом.

Ожидается, что сразу после этого легионер чартерным рейсом отправится на концовку сбора команды в Австрии.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит €1,75 миллиона. В прошлом сезоне Рамирес провел 35 матчей за ДАК во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач.