ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал полузащитника из Бразилии

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт с шестым летним новичком

  • 09.07.2021 20:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал полузащитника из Бразилии
© ФК Металлист 1925. Фабиньо

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт с шестым летним новичком. Игроком команды стал 25-летний бразильский полузащитник Фабиньо (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда).

Фабиньо – воспитанник бразильского футбола, а именно Рио-де-Жанейро (первый тренер – Леандро). В детских соревнованиях играл за «Итабориа Профут» (Рио-де-Жанейро) и «Гремио Баруери» (Сан-Паулу). За взрослые команды стал выступать с 18 лет. В его карьере были «Торреенсе» (Португалия), «Васко да Гама» (Бразилия), «Пиналновенсе» (Португалия) и «Терезополис» (Бразилия).

В марте 2019 года стал игроком харьковского клуба и провел два поединка в Первой лиге, после чего перешел в донецкий «Олимпик» (13 матчей в Премьер-Лиге). Последним клубом был латвийский «Вентспилс» (8 матчей).

Дата рождения – 7 июля 1996 г. Рост – 184 см. Вес – 71 кг. Основная позиция – атакующий полузащитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под 70-м номером.

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Источник — ФК Металлист 1925

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