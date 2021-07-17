ОФИЦИАЛЬНО. 25-летний защитник подписал контракт с Десной

Евгений Цымбалюк два года будет играть за черниговскую «Десну»

  • 17.07.2021 07:12
  • 869 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. 25-летний защитник подписал контракт с Десной
© ФК Десна Чернигов. Евгений Цымбалюк

Экс-игрок донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк подписал контракт с черниговской «Десной».

Контракт с 25-летним защитником подписан сроком на два года.

Евгений уже тренируется с командой и успел сыграть в трех товарищеских матчах за «Десну».

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Источник — ФК Десна

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 17.07.2021 07:56
    -1
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