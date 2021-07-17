ОФИЦИАЛЬНО. 25-летний защитник подписал контракт с Десной

Экс-игрок донецкого «Олимпика» Евгений Цымбалюк подписал контракт с черниговской «Десной».
Контракт с 25-летним защитником подписан сроком на два года.
Евгений уже тренируется с командой и успел сыграть в трех товарищеских матчах за «Десну».
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Источник — ФК Десна
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