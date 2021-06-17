Нацелены на УПЛ? Кривбасс подписал опытного полузащитника

«Кривбасс», который по итогам сезона Второй лиги вышел в Первую лигу, оформил подписание третьего летнего новичка.
Контракт с клубом подписал 30-летний полузащитник Артем Гордиенко, который последние сезона выступал за «Александрию».
Ранее «Кривбасс» подписал Андрея Мостового и Артема Щедрого.
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Источник — ФК Кривбасс
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