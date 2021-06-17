Нацелены на УПЛ? Кривбасс подписал опытного полузащитника

Клуб проводит солидное усиление состава

  • 17.06.2021 11:49
  • 1689 просмотров
  • 2 комментария
Нацелены на УПЛ? Кривбасс подписал опытного полузащитника
© fckryvbas.com

«Кривбасс», который по итогам сезона Второй лиги вышел в Первую лигу, оформил подписание третьего летнего новичка.

Контракт с клубом подписал 30-летний полузащитник Артем Гордиенко, который последние сезона выступал за «Александрию».

Ранее «Кривбасс» подписал Андрея Мостового и Артема Щедрого.

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Источник — ФК Кривбасс

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 17.06.2021 12:36
    0
    Нікуясє.... А стадіон є для упл?
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 17.06.2021 12:19
    +1
    а чого не цілує емблему??
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 17.06.2021 12:19
    +1
    а чого не цілує емблему??
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 17.06.2021 12:36
    0
    Нікуясє.... А стадіон є для упл?
    Ссылка
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