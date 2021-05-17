Источник: Милевский покидает Минай и Украину

Нападающий «Миная» Артем Милевский покидает закарпатский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Артем Милевский и закарпатский «Минай». Совместная история продлилась недолго и Милевский покидает клуб. Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине», – сказано в сообщении.



Отметим, что Милевский присоединился к закарпатскому клубу в начале календарного года, сыграл 10 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличился.

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