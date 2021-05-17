Источник: Милевский покидает Минай и Украину

Артем не собирается завершать карьеру, но продолжит ее не в УПЛ

  • 17.05.2021 10:03
  • 3592 просмотра
  • 6 комментариев
Источник: Милевский покидает Минай и Украину
© ФК Минай. Артем Милевский

Нападающий «Миная» Артем Милевский покидает закарпатский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 
 
«Артем Милевский и закарпатский «Минай». Совместная история продлилась недолго и Милевский покидает клуб. Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине», – сказано в сообщении. 
 
Отметим, что Милевский присоединился к закарпатскому клубу в начале календарного года, сыграл 10 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличился. 

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 17.05.2021 10:32
    0
    "Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине"
    А чего жалеть то ? Чем запомнился Милевский игрой в Минае, и что от его отсутствия потеряет следующий чемпионат ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 10:26
    0
    Есть много стран, где клубы могут пристроить Милевского -Лихтенштейн,Монако,Гибралтар,Эстония,Мо
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 17.05.2021 10:25
    0
    В Азербайджан
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 10:25
    0
    volf2020, 17.05.2021 10:05
    а як наша самогонка і банош?
    Он любит Токай и гуляш)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.05.2021 10:15
    +1
    Так просрать талант,это говорит о полном отсутствии мозгов у Милевского,очень жаль,теперь приходится перед пенсией всякой ерундой заниматься
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 17.05.2021 10:05
    +3
    а як наша самогонка і банош?
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 17.05.2021 10:05
    +3
    а як наша самогонка і банош?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.05.2021 10:15
    +1
    Так просрать талант,это говорит о полном отсутствии мозгов у Милевского,очень жаль,теперь приходится перед пенсией всякой ерундой заниматься
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 17.05.2021 10:32
    0
    "Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине"
    А чего жалеть то ? Чем запомнился Милевский игрой в Минае, и что от его отсутствия потеряет следующий чемпионат ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 10:26
    0
    Есть много стран, где клубы могут пристроить Милевского -Лихтенштейн,Монако,Гибралтар,Эстония,Мо
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 17.05.2021 10:25
    0
    В Азербайджан
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 10:25
    0
    volf2020, 17.05.2021 10:05
    а як наша самогонка і банош?
    Он любит Токай и гуляш)
    Ссылка
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