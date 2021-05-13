Артем МИЛЕВСКИЙ: «Респект Закарпатью!!! Не прощаемся»

Украинский игрок «Миная» отправился в отпуск

  • 13.05.2021 16:02
  • 2507 просмотров
  • 5 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Респект Закарпатью!!! Не прощаемся»
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», отправился в отпуск после завершения сезона.

«В отпуск!!! Респект Закарпатью!!! Не прощаемся», — прокомментировал Артем фото с многочисленными чемоданами.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

По итогам сезона «Минай» вылетел из УПЛ в Первую лигу.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.05.2021 16:35
    -1
    Я з самого початку казав, що не варто було брати це бревно в команду.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:20
    +1
    Красавчик.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 13.05.2021 16:14
    -2
    А в чемоданах что, контрабанда с Закарпатья
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 13.05.2021 16:09
    +7
    Молодец Миля ! Толку от него на поле сейчас как с козла молока, зато подстриг себе контрабандных бабосиков с Миная
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 13.05.2021 16:08
    +3
    Може допоможе Минаю в першій лізі. В вищій лізі в нього щось не дуже пішло.
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 13.05.2021 16:09
    +7
    Молодец Миля ! Толку от него на поле сейчас как с козла молока, зато подстриг себе контрабандных бабосиков с Миная
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 13.05.2021 16:08
    +3
    Може допоможе Минаю в першій лізі. В вищій лізі в нього щось не дуже пішло.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.05.2021 16:20
    +1
    Красавчик.
    Ссылка
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