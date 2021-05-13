Артем МИЛЕВСКИЙ: «Респект Закарпатью!!! Не прощаемся»

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», отправился в отпуск после завершения сезона.
«В отпуск!!! Респект Закарпатью!!! Не прощаемся», — прокомментировал Артем фото с многочисленными чемоданами.
В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.
По итогам сезона «Минай» вылетел из УПЛ в Первую лигу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.