Артем МИЛЕВСКИЙ: «Респект Закарпатью!!! Не прощаемся»

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», отправился в отпуск после завершения сезона.

«В отпуск!!! Респект Закарпатью!!! Не прощаемся», — прокомментировал Артем фото с многочисленными чемоданами.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

По итогам сезона «Минай» вылетел из УПЛ в Первую лигу.