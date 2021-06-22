ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала хавбека и переподписала форварда

«Александрия» объявила о подписании контракта с полузащитником Эмилем Мустафаевым, который получил договор на 2 года.
Игрок ранее выступал за юниорскую и молодежную команды, а сейчас получил шанс пробиться в основу после того, как «Александрию» покинула группа ключевых футболистов.
Кроме того, на 2 года контракт продлил форвард Андрей Новиков. В прошлом сезоне УПЛ он забил 1 гол в 9 матчах.
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Источник — ФК Александрия
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